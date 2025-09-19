¡ÚÀ°È÷»Î¤ò¹ó½ë¡¦¶Ë´¨¤«¤é¼é¤ì¡Û¹áÀîÅÅÎÏ¡¢À°È÷¹©¾ìÀìÍÑ¤Î¶õÄ´ÍÑ¥¥åー¥Ó¥¯¥ë¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¥åー¥Ö¡×¤ò³«È¯
～Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤È¿Íºà³ÎÊÝ¤ËÄ©¤àÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß～
¹áÀîÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÁ°Çî¹Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¹áÀîÅÅÎÏ¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥Æ¥£¡¢¥À¥¤¥¥ó¥¨¥¢¥Æ¥¯¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÎÏÅÅ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÊõÅÄÅÅ»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ø¥ó¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢À°È÷¹©¾ì¸þ¤±¤Î¥¨¥¢¥³¥óÀìÍÑ¥¥åー¥Ó¥¯¥ë¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥¥åー¥Ö¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤è¤êÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡½Ð²Ù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ª¡¢Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌÀß·×¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¤Ë¤Ä¤À½Â¤¸Ä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î´Ö¤Î¼õÃí¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼õÃí¤òÍâ·î¤Þ¤Ç°ìÃ¶Ää»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê
Á´¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¡×¤È¡Öºî¶È¸úÎ¨³ÎÊÝ¡×¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢¶õÄ´ÀßÃÖ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÁªÂò»è¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÉ¬¿Ü¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¡¢À°È÷»Î¤Î¡È¤Ê¤ê¼ê¡É¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤Ï²áµî18Ç¯¤ÇÌó47¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¼Ô¤Î¸º¾¯Î¨¡ÊÌó21¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¿ô¤¬¤³¤Î10Ç¯¤ÇÌó2³ä¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢À°È÷³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿½¢¿¦´õË¾¼Ô¤Î½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¤Ï99.9¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À°È÷»Î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¸½¾ì¤Î¼ûÍ×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÛÍÑ¤Î¼õ¤±»®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡È¤Ê¤ê¼ê¡É¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿¿²Æ¤Î¹©¾ìÆâ¤Ï40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤äºî¶È¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬¸½¾ì¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¶õÄ´ÀßÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢
¡¦ÅÅ¸»ÍÆÎÌÉÔÂ¤Ë¤è¤ë»Ü¹©ÃÙ±ä
¡¦ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÆ³Æþº¤Æñ
¡¦È¾Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¼´ü¤È¤¤¤¦¸½¾ì¥Ëー¥º¤È¤ÎÐªÎ¥
¡¦¥³¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤Ë¤è¤ëÉÔ¸øÊ¿´¶
¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬Á´¹ñ¤Ç¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍË¡¤Î¡ÖÂè»°¼¡¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¹ÔÉÊ¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¹â³Û¤Ê¥¥åー¥Ó¥¯¥ë¤·¤«ÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë·üÇ°¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥¥åー¥Ö¡Ù¤ÎÆÃÄ¹¤È³«È¯¤Î°ÕµÁ
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Û¶È¼ï¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È6¼Ò¤¬ÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥¥åー¥Ö¡Ù¤Ï¡¢ ¡¦¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ë¤è¤ê¶¹¾®ÉßÃÏ¤Ç¤âÆ³Æþ²ÄÇ½ ¡¡W850mm¡ßD900mm¡ßH1900mm
¡¦É¸½à²½¡¦ÎÌ»ºÂÐ±þ¤Ë¤è¤êºÇÃ»1½µ´Ö¤ÎÇ¼´ü¤ò¼Â¸½
¡¦ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÃæ¾®À°È÷¹©¾ì¤Ë¤âÉáµÚ²ÄÇ½
¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¦À°È÷»Î¤ÎÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ÈÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±
¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¿ÍºàÄêÃå¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¿ä¿Ê¤ÈÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¤Î´óÍ¿
¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢¡ÖÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡×¤È¤·¤Æ¡¢À°È÷»Î¤ÎÆ¯¤¯¸½¾ì¤ò¼é¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÂÎÀ©¡Ê6¼Ò¶¦Æ±¡Ë
¡¦¹áÀîÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÅÅµ¤ÀßÈ÷ÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡
¡¦³«È¯¼ç´´ ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥Æ¥£¡§À°È÷¹©¾ì¤Î±¿ÍÑ²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡
¡¦¥À¥¤¥¥ó¥¨¥¢¥Æ¥¯¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¡§¶õÄ´µ¡´ïÀÜÂ³»ÅÍÍÀß·×
¡¦Á´¹ñÅý°ìÅÅµ¤¹©»ö
¡¦ÎÏÅÅ³ô¼°²ñ¼Ò¡§¥¥åー¥Ó¥¯¥ëãþÂÎÀß·×¡¦À½Â¤
¡¦ÊõÅÄÅÅ»º³ô¼°²ñ¼Ò¡§¾Ê¥¹¥Úー¥¹¹½Â¤Àß·×¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¹áÀîÅÅÎÏ¤Ï¡¢¶¦Æ±³«È¯³Æ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥Ô¥Ã¥È¥¥åー¥Ö¡Ù¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¡¢À°È÷¹©¾ì¤Î¶õÄ´Æ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤È¾Ê¥¨¥Í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÊ¸¼õÉÕ³«»Ï¡§2025Ç¯9·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
½Ð²Ù³«»Ï¡§2026Ç¯2·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹áÀîÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÅ·¿ÀÁ°10ÈÖ5¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜÁ°Çî¹Ô
ÀßÎ©¡§2016Ç¯4·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅÎÏ»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢ÀßÈ÷¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.kagawa-epco.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹áÀîÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô
TEL¡§087-835-3755
E-mail¡§info@kagawa-epco.co.jp