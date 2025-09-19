2025Ç¯CDP¼ÁÌä½ñ¤Ç304·ï¤Î²óÅú¤ò»Ù±ç¡¢¥¨¥¹¥×ー¥ë¥Ö¥ëー¥É¥Ã¥È¥°¥êー¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥×ー¥ë¥Ö¥ëー¥É¥Ã¥È¥°¥êー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬ÎÓ¸øÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎCDP¼ÁÌä½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë204¼Ò¡¦304·ï¤Î²óÅú¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×650¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥×ー¥ë¥Ö¥ëー¥É¥Ã¥È¥°¥êー¥ó¤Î»Ù±ç
Åö¼Ò¤Ï¡¢CDP¼ÁÌä½ñ¤Ø¤Î²óÅú»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢EcoVadis¤äMSCI¤Ê¤É¤ÎESGÉ¾²Áµ¡´ØÂÐ±þ¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¡¢TCFD¡¦TNFD¤Ê¤É¤Î¾ðÊó³«¼¨¡¢¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ª¤è¤Ó³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ëÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎCDP¼ÁÌä½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î204¼Ò¡¦304·ï¤Î²óÅú¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ù±çÈÏ°Ï¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢ÉÕ¤±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¡¦¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¼çÍ×3¥Æー¥Þ¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯Í×ÀÁ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢80·ï°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ª2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢»Ù±ç´ë¶È¤Î96¡ó°Ê¾å¤¬B-°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á26¼Ò¤¬A¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CDP²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦²óÅú¤¹¤ë¤«¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö²óÅú¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¸«Ä¾¤·¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥Çー¥¿¼ý½¸¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢²óÅúÍó¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö½é¤á¤ÆCDP¼ÁÌä½ñ¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þÊýË¡¤ò¥¤¥Á¤«¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¤ªÊú¤¨¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÆ±ÀÊ¤Ç¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
