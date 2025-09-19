½¾ÍèÉÊ¤«¤éÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¶¯²½*¹¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*²È¯ÁÛ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¯¥êー¥à¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¡¡¤«¤¼Ìô¡Ö¥¸¥¥Ë¥ó¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁ´Ìô¥°¥ëー¥×¤ÎÁ´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜ¹°°ì °Ê²¼¡¢Á´Ìô¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÈ©¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*²¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¡×¤Î¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¯¥êー¥à¡×¤ò½¾ÍèÉÊ¤«¤éÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¶¯²½*¹¤·¤Æ2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ö1 ÇÛ¹çÀ®Ê¬¿ô¤ÎÁý²Ã¡Ê½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¡Ë¡¡¡ö2 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¡¡
È©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ëÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¶¯²½*¹¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡¡Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤ë¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤µ¡¢´¥Áç¡¢¤¯¤¹¤ß*³¡¢´¥Áç¾®¥¸¥ï*⁴¤Ê¤É¤ÎÂç¿Í¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÈ©Çº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë½¸ÃæÈþÍÆ¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¤ÎÆÃÄ¹Åª¤ÊÀ®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤Áô¥¨¥¥¹¤ä¥°¥¢¥ÐÍÕ¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤ÎÈ©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ëÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¶¯²½*¹¤·¡¢¥Ï¥êÈ©£´¼¡¸µ¥±¥¢¤ò¼Â¸½¡£¥Ï¥ê¤Ä¤äÀ®Ê¬¤¬¹¤¯È©É½ÌÌ¤òÀ°¤¨¡Ê£²¼¡¸µ¡Ë¡¢³ÑÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤µ¤»¡Ê£³¼¡¸µ¡Ë¡¢¥Ï¥êÈ©¤ËÆ³¤¯·ÑÂ³Åª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ê4¼¡¸µ¡Ë¡Ö¥Ï¥êÈ©£´¼¡¸µ¥±¥¢¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÇö¤¯¤Ê¤ëÈ©¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤éÀ°¤¨¡¢¥Ï¥ê¡¦¤Ä¤ä¡¦Æ©ÌÀ´¶¤ËËþ¤Á¤¿È©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ö3 ´¥Áç¤Ë¤è¤ê¥¥á¤¬Íð¤ì¤ÆÈ©¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤ë¾õÂÖ ¡ö4 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¥¸¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¡Ê¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡Ë
È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤òÄÉµá
¡¡1955Ç¯°Ê¹ß¡¢ÈéÉæÉÂÌô¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤é¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÄã»É·ã½èÊý¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÈ©¸¦µæ¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¡¢È©¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÀ®Ê¬¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤Î¡Ö½¸ÃæÈþÍÆ¥¯¥êー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄã»É·ã½èÊý
¡¦¼å»ÀÀ*⁵¡¡¡¦Ìµ¹áÎÁ¡¡¡¦ÌµÃå¿§¡¡¡¦¹ÛÊªÌýÌµÅº²Ã¡¡¡¦³¦ÌÌ³èÀºÞÌµÅº²Ã*⁶¡¡
¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ê¥¨¥Á¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÌµÅº²Ã¡Ë¡¡¡¦¥Î¥ó¥Ñ¥é¥Ù¥ó
¡¦ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß/¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¡¡¡¡¡Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ï
¡ö5 ¥¯¥ê¥¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¢¥Ùー¥¹¥»¥é¥à¤Ï½ü¤¯ ¡ö6 ¥¯¥ê¥¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥à¤Ï½ü¤¯
¤´°¦ÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¥â¥Ë¥¿ーÄ´ºº¤Ç¤â¹â¤¤ËþÂÅÙÉ¾²Á
¡¡¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¯¥êー¥à¡×¤Î¤´°¦ÍÑ¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÉÊ¤ò¥â¥Ë¥¿ー¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡Ê»ÈÍÑ´¶¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·Ú¤¯¤ÆÈ©ÆëÀ÷¤ß¤Î¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤«¤é¡¢Ìë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä«¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¥â¥Ë¥¿ーÉÊ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡Ê»ÈÍÑ´¶¡Ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ê¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤/ÎÉ¤¤/¤Õ¤Ä¤¦/°¤¤/¤È¤Æ¤â°¤¤¡Ë
¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¯¥êー¥à¥â¥Ë¥¿ーÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î30Æü～7·î6Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¥á¥ó¥Ðー¥º¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¯¥êー¥à¤´°¦ÍÑ¼ÔÍÍ
Í¸ú²óÅú¡§48Ì¾
Ä´ºº¡§Á´ÌôÈÎÇä
2025Ç¯10·î£±ÆüÈ¯Çä¡ª¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¯¥êー¥à¾¦ÉÊ³µÍ×
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÇö¤¯¤Ê¤ëÈ©¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤éÀ°¤¨¡¢¥Ï¥ê¡¦¤Ä¤ä¡¦Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¯½¸ÃæÈþÍÆ¥¯¥êー¥à
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡Û¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¯¥êー¥à¡Ê½¸ÃæÈþÍÆ¥¯¥êー¥à¡Ë
¡ÚÍÆÎÌ¡Û28£ç
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û7,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë 8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨£±Æü1²ó/Ìó90ÆüÊ¬ »ÈÍÑÎÌ¡§¿¿¼îÎ³¡ÊÄ¾·Â£¸mm°Ì£±Î³Ê¬¡Ë
¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Á´Ìô¹©¶È¤Ï¡¢1955Ç¯¤«¤éÈéÉæÉÂÌô¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2001Ç¯¤ËÉÒ´¶È©¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤ÎÉÒ´¶È©ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ëー¥¸¥§¡×¤òÈ¯Çä¡£Â³¤¤¤Æ2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹È¯ÁÛ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á¡×¤òÈ¯Çä¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë½èÊý¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥å¥ì¥ê¥Ã¥Á ¥ê¥åー¥ë¡×¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÂç¿Í¤ÎÈ©¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Ëþ¤¿¤¹¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÈ©¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¸½¤ì¤ë¡¢¥Ï¥ê¤äÆ©ÌÀ´¶¤ÎÄã²¼¡¢¤¯¤¹¤ß*²¡¢´¥Áç¤È¤¤¤Ã¤¿È©Çº¤ß¤ËÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ï¥ê¤Ä¤äÀ®Ê¬¤äÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Çº¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëËà»¤¤ä³°Åª»É·ã¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢¡4¼ïÎà¤ÎÈ©¹Ó¤ìËÉ»ßÀ®Ê¬ÇÛ¹ç
¡¡¡¡¡¦¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»ÀÍ¶Æ³ÂÎ¡¡¡¦¥¢¥ß¥Î¥«¥×¥í¥ó»À¡¡¡¦¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¡¡¦¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ
¢¡È©¤Ë¤Ä¤ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç
¡¡▶È©¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸·Áª¤·¤¿¥Ï¥ê¤Ä¤äÀ®Ê¬
¡¡¡¡¡¦¥È¥ê¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥»¥Á¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É-£²
¡¡▶À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿¿¢Êª¤äÈùÀ¸Êª¤Ê¤É¤¬ºî¤ê½Ð¤¹À®Ê¬
¡¡¡¡¡¦¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥¢¥ë¥®¥Î¥ê¥Á¥¯¥¹ÇÝÍÜ±Õ¡¡¡¦¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¡¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¢¥¨¥¥¹
¢¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄã»É·ã½èÊý
¡¡¡¡¡¦¼å»ÀÀ*³¡¡¡¦Ìµ¹áÎÁ¡¡¡¦ÌµÃå¿§¡¡¡¦¹ÛÊªÌýÌµÅº²Ã¡¡¡¦³¦ÌÌ³èÀºÞÌµÅº²Ã*⁴¡¡
¡¡¡¡¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ê¥¨¥Á¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÌµÅº²Ã¡Ë¡¡¡¦¥Î¥ó¥Ñ¥é¥Ù¥ó
¡¡¡¡¡¦ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß/¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¡¡¡¡¡Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ï¡¡
¡ö2 ´¥Áç¤Ë¤è¤ê¥¥á¤¬Íð¤ì¤ÆÈ©¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤ë¾õÂÖ
Á´Ìô¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Á´Ìô¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤òÃ´¤¦¡ÖÁ´Ìô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤òÃ´¤¦¡ÖÁ´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¢À½ÉÊÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤ËÄÌ¿®ÈÎÇä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÁ´ÌôÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÏÊï¤»¤º¡¢°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿°åÌôÉÊ¤òÁÏÀ¸¤·¡¢¸ú¤¤á¤òÁÏ¤ê¡¢¸ú¤¤á¤ÇÊô»Å¤¹¤ë¡×¤ÎÁÏÌôÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¤ËÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊÝ·ò±ÒÀ¸¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¤ª¼è°úÅ¹ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë°åÌôÉÊ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»È¤¤Êý¤ä·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î·¼È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç´¶ËÁÌô¡Ö¥¸¥¥Ë¥ó¡×¥·¥êー¥º¡¢ÉÒ´¶È©ÍÑ´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¡Ö¥¢¥ëー¥¸¥§¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë°åÌôÉÊ¤ÎÁÏÀ¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£