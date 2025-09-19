ÅÅÄÌ¡¢¡ÖWHILL¡×¤Ç¤Þ¤Á¤ä»ÜÀß¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¦¥£¥ë¤Ç¥ß¥é¥¤¥¯¥¨¥¹¥È¡×³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅÄÌ¡×¡Ë¤Ï¡¢WHILL³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù¹¾ Íý¡¢°Ê²¼¡ÖWHILL¼Ò¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢ÌÈµöÉÔÍ×¤ÇÊâ¹ÔÎÎ°è¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¶áµ÷Î¥¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖWHILL¡Ê¥¦¥£¥ë¡Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥¦¥£¥ë¡×¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤ä»ÜÀß¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢»ÜÀß³«È¯¤Ê¤É¤ËÀ¸¤«¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¦¥£¥ë¤Ç¥ß¥é¥¤¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ò³«È¯¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£WHILL¼Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°ÜÆ°¤Î¤¢¤êÊý¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬°ÜÆ°¤ä¤Þ¤ÁÊâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢65ºÐ°Ê¾å¤¬Áí¿Í¸ý¤Î3³ä¤ËÇ÷¤ë¹âÎð²½¤¬²ÃÂ®¤·¢¨1¡¢2024Ç¯4·î1Æü¤Ë¤Ï²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Î»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦´ë¶È¤Ë¤è¤ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¤Î¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÄó¶¡¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤ä´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬°ÜÆ°¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ëー¥º¤ÏÃå¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤ÇDEI¢¨2²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëÀìÌç¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ödentsu DEI innovations¡Êµì ÅÅÄÌ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥Ü¡Ë¢¨3¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¤Ê¤ÉÅö»ö¼Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Õ¤À¤ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£WHILL¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬Êâ¹ÔÎÎ°è¤Î°ÜÆ°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÈµö¡¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤Ç¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¡×°·¤¤¤Î¥¦¥£¥ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇWHILL¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¤Õ¤À¤ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¥¦¥£¥ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥¦¥£¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤ä¤Þ¤Á½ä¤ê¤ò¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò´ë²è¡¦¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¢¨4¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¦¥£¥ë¤Ç¥ß¥é¥¤¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¦¥£¥ë¤Ç¥ß¥é¥¤¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢¤Þ¤Á¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¾ì¤ò¥¦¥£¥ë¥æー¥¶ー¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥£¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¯¥¨¥¹¥È¡ÊËÁ¸±¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤äµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤ë¤Ù¤Ì¤Íè¤ÎÀ¸³è¡¦¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÁ¤±¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ä´Ñ¸÷¡¢¥¢ー¥È´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¡¢¤½¤·¤ÆÆ¯¤¯¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾ì¤ò¥¦¥£¥ë¤Ç½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢»ÜÀß³«È¯¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¢¨£µ¤ä¼þÊÕ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÎÏ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢WHILL¼Ò¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬°ÜÆ°¤ä¤Þ¤ÁÊâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈDEI¤Î¿ä¿Ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ ÁíÌ³¾Ê¡ÖÅý·×¤«¤é¤ß¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô―¡Ø·ÉÏ·¤ÎÆü¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç―¡×2025Ç¯9·î14Æü
¡¡¡¡¡¡https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1460.html
¢¨2¡¡ ¡ÖDiversity¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¢ Equity¡Ê¸øÊ¿À¡Ë¡¢Inclusion¡ÊÊñÀÝÀ¡Ë¡×¤ÎÎ¬¡£
¢¨3¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤ÎDEIÎÎ°è¤ÎÀìÌç¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÖÅÅÄÌ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤è¤ê¡¢¹ñ
¡¡¡¡¡¡ÆâÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ödentsu DEI innovations¡×¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¥È¡£
¡¡¡¡¡¡https://www.dentsu.co.jp/sustainability/sdgs_action/thumb05.html
¢¨4¡¡ 2025Ç¯2·î20ÆüÈ¯É½¡§ÅÅÄÌ¡¢WHILL¼Ò¤ª¤è¤Ó¡¢Å·²¦½§¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥µ¥¤¥É³èÀ²½¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ã¯¤â
¡¡¡¡¡¡¤¬¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¡¡¡https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0220-010850.html
¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£https://bcove.video/3K8vgN2
¢¨5¡¡ ¡Ö¥¦¥£¥ë¤Ç¥ß¥é¥¤¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅÄÌ¥°¥é¥ì¥³¸¦µæ½ê¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤¹
¡¡¡¡¡¡¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏÈ¯¤ò»Ù±ç¡£
¡¡¡¡¡¡https://www.dentsu.co.jp/labo/grareco/index.html
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ã³²¡×¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡Åö»ö¼ÔÃÄÂÎ¤äÍ¼±¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î°Õ¸«¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¡Ö¿·Ê¹ÍÑ»úÍÑ¸ì½¸¡ÊÂè14ÈÇ¡Ë¡×¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯Åö»ö¼Ô¤äÀìÌç²È¡¢¸ÜµÒ¤Î¤´°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¦¥£¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥¦¥£¥ë¤ÏÌÈµöÉÔÍ×¤ÇÊâ¹ÔÎÎ°è¤òÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¶áµ÷Î¥¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Model C2¤Ï¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È5cm¤ÎÃÊº¹¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸åÎØ¤ò¼´¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç°ì²óÅ¾¤Ç¤¤ë¾®²ó¤êÇ½ÎÏ¡¢¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤É¤òÆÃÄ¹¤È¤·¡¢Model F¤Ï·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Model R¤ÏÊâÆ»¤òÁö¤ì¤ë¥¹¥¯ー¥¿ー·¿¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¾ìÀû²ó¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃåÃ¦¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://whill.inc/jp/
