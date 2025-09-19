¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿¼è(¤Ó¤é¤È¤ê)Ä®¡ßWILLER ACROSS¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ～¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª～
¡¡Ê¿¼èÄ®¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»¡¢Ä®Ä¹¡§±óÆ£·Ë°ì¡Ë¤ÈWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÉÃ«¾¡»Î¡¢°Ê²¼¡ÖWILLER ACROSS¡×¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¼þÍ··¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥·ㇼ¥à¥«¤ÎÈàÊý Ê¿¼èÄ®¡ßÆæ²ò¤¡É¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤È¤Î´ë²è¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¼þÍ··¿¤ÎÆæ²ò¤¤Ç¤¹¡£Ê¿¼èÄ®Æâ¡ÊÆóÉ÷Ã«(¤Ë¤Ö¤¿¤Ë)ÃÏ¶è¡Ë¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ç¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ê¿¼èÄ®¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ²ò¤»Üºö¤Ë¡¢WILLER ACROSS¤¬´ë²è¥×¥í¥âー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤Îµ¯ÍÑ¤ä¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÂçÉý¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JA¤Ó¤é¤È¤ê¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¿¼èÄ®¤ÎÆÃ»º¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
①Ê¿¼èÄ®¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢Ææ²ò¤ÂÎ¸³
¡¡Ê¿¼èÄ®¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³èÌö¤¹¤ëÆæ²ò¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
②¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤Î¿·µ¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿¼èÄ®¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¡¢JA¤Ó¤é¤È¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤êËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
③ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¿¼èÄ®¤ÈWILLER ACROSS¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë´ë²è¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ê¿¼èÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥·ㇼ¥à¥«¤ÎÈàÊý Ê¿¼èÄ®¡ßÆæ²ò¤¡É³µÍ×
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://biratori-kanko.jp/https-biratori-kanko-jp-goldenkamuyevent2025/¡¡
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§ÆóÉ÷Ã«¥³¥¿¥ó¼þÊÕ¡ÊÊ¿¼èÄ®ÆóÉ÷Ã«¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～16:30
¡¦»² ²Ã ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¨°ìÉôÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¿¼èÄ®Î©ÆóÉ÷Ã«¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½ÇîÊª´Û¡¢³þÌîÌÐÆóÉ÷Ã«¥¢¥¤¥Ì»ñÎÁ´Û¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§Ê¿¼èÄ®¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¡¢¤Ó¤é¤È¤ê²¹Àô¤æ¤«¤é
¡ã»²²Ã¤ÎÎ®¤ì¡ä
①¥¹¥¿ー¥È¤Î¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¤Ë¸þ¤«¤¤¥²ー¥à¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¤¥¹¥¿ー¥È¡£
②¥²ー¥à¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸«¤ÆÆóÉ÷Ã«¥³¥¿¥ó¼þÊÕ¤ò²ó¤Ã¤ÆÆæ²ò¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
③WEB¾å¤ÇÆæ²ò¤¤ËÄ©Àï ¡Ê¢¨WEB¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤ËÆæ²ò¤ÌäÂê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
④¥³¥¿¥óÆâ¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¡£
⑤»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤·¤ÆºÇ½ªÆæ²ò¤¤ËÄ©Àï¡£
⑥¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¤ÇºÇ½ªÌäÂê¤ò²ò¤¡¢¥´ー¥ë¡£µÇ°ÉÊ¤òÌã¤¤½ªÎ»¡£
¡ã¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§Ê¿¼èÄ®¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¡¢¤Ó¤é¤È¤ê²¹Àô¤æ¤«¤é
¡¦ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¡§¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É
¡ã¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§JA¤Ó¤é¤È¤êÇÀ»ºÄ¾Çä½ê¡¡¡¡¤Ó¤é¤È¤ê²¹Àô¤æ¤«¤é¡¡Â¾Ä´À°Ãæ
¡¦ÈÎÇäÆâÍÆ¡§ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¿¼èÄ®¤ÎÆÃ»º¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿¼èÄ® ³µÍ×
Ä®Ä¹¡§±óÆ£·Ë°ì
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»º»Î®·´Ê¿¼èÄ®ËÜÄ®28ÈÖÃÏ
https://www.town.biratori.hokkaido.jp/index.html¡¡
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÃÏÊý¤ÎÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½¤ÎÅÁ¾µÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¹¤µ¤ò»ý¤ÄÌîÀ¸¤¹¤º¤é¤ó·²À¸ÃÏ¤ä¡¢É´Ì¾»³¡¦ËÚ¿¬³Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»º¶È¤ÏÇÀ¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¡Ö¤Ó¤é¤È¤ê¥È¥Þ¥È¡×¤ä¡Ö¤Ó¤é¤È¤êÏÂµí¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¢£WILLER ACROSS²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§½ÉÃ«¾¡»Î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ WORK VILLA KYOBASHI6³¬
https://willer-across.co.jp/#company¡¡
WILLER¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ò°ÜÆ°¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤È¤Î´ë²è¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¼þÍ··¿¤ÎÆæ²ò¤¤Ç¤¹¡£Ê¿¼èÄ®Æâ¡ÊÆóÉ÷Ã«(¤Ë¤Ö¤¿¤Ë)ÃÏ¶è¡Ë¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ç¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ê¿¼èÄ®¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ²ò¤»Üºö¤Ë¡¢WILLER ACROSS¤¬´ë²è¥×¥í¥âー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤Îµ¯ÍÑ¤ä¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÂçÉý¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JA¤Ó¤é¤È¤ê¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¿¼èÄ®¤ÎÆÃ»º¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
①Ê¿¼èÄ®¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢Ææ²ò¤ÂÎ¸³
¡¡Ê¿¼èÄ®¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³èÌö¤¹¤ëÆæ²ò¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
②¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤Î¿·µ¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿¼èÄ®¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¡¢JA¤Ó¤é¤È¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤êËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
③ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¿¼èÄ®¤ÈWILLER ACROSS¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë´ë²è¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ê¿¼èÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥·ㇼ¥à¥«¤ÎÈàÊý Ê¿¼èÄ®¡ßÆæ²ò¤¡É³µÍ×
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://biratori-kanko.jp/https-biratori-kanko-jp-goldenkamuyevent2025/¡¡
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§ÆóÉ÷Ã«¥³¥¿¥ó¼þÊÕ¡ÊÊ¿¼èÄ®ÆóÉ÷Ã«¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～16:30
¡¦»² ²Ã ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¨°ìÉôÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¿¼èÄ®Î©ÆóÉ÷Ã«¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½ÇîÊª´Û¡¢³þÌîÌÐÆóÉ÷Ã«¥¢¥¤¥Ì»ñÎÁ´Û¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§Ê¿¼èÄ®¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¡¢¤Ó¤é¤È¤ê²¹Àô¤æ¤«¤é
¡ã»²²Ã¤ÎÎ®¤ì¡ä
①¥¹¥¿ー¥È¤Î¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¤Ë¸þ¤«¤¤¥²ー¥à¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¤¥¹¥¿ー¥È¡£
②¥²ー¥à¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸«¤ÆÆóÉ÷Ã«¥³¥¿¥ó¼þÊÕ¤ò²ó¤Ã¤ÆÆæ²ò¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
③WEB¾å¤ÇÆæ²ò¤¤ËÄ©Àï ¡Ê¢¨WEB¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤ËÆæ²ò¤ÌäÂê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
④¥³¥¿¥óÆâ¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¡£
⑤»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤·¤ÆºÇ½ªÆæ²ò¤¤ËÄ©Àï¡£
⑥¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¤ÇºÇ½ªÌäÂê¤ò²ò¤¡¢¥´ー¥ë¡£µÇ°ÉÊ¤òÌã¤¤½ªÎ»¡£
¡ã¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§Ê¿¼èÄ®¥¢¥¤¥Ì¹©·ÝÅÁ¾µ´Û¥¦¥ìㇱ¥Ñ¡¢¤Ó¤é¤È¤ê²¹Àô¤æ¤«¤é
¡¦ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¡§¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É
¡ã¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§JA¤Ó¤é¤È¤êÇÀ»ºÄ¾Çä½ê¡¡¡¡¤Ó¤é¤È¤ê²¹Àô¤æ¤«¤é¡¡Â¾Ä´À°Ãæ
¡¦ÈÎÇäÆâÍÆ¡§ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¿¼èÄ®¤ÎÆÃ»º¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿¼èÄ® ³µÍ×
Ä®Ä¹¡§±óÆ£·Ë°ì
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»º»Î®·´Ê¿¼èÄ®ËÜÄ®28ÈÖÃÏ
https://www.town.biratori.hokkaido.jp/index.html¡¡
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÃÏÊý¤ÎÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½¤ÎÅÁ¾µÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¹¤µ¤ò»ý¤ÄÌîÀ¸¤¹¤º¤é¤ó·²À¸ÃÏ¤ä¡¢É´Ì¾»³¡¦ËÚ¿¬³Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»º¶È¤ÏÇÀ¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¡Ö¤Ó¤é¤È¤ê¥È¥Þ¥È¡×¤ä¡Ö¤Ó¤é¤È¤êÏÂµí¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¢£WILLER ACROSS²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§½ÉÃ«¾¡»Î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ WORK VILLA KYOBASHI6³¬
https://willer-across.co.jp/#company¡¡
WILLER¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ò°ÜÆ°¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£