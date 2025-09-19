¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES TV¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES TV¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æá¿ÜÀîÅ·¿´¼çºÅ¤ÎÅ·¿´º×¤Ç¾¾¸Í»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç¥Öー¥¹¤òÅ¸³«-¾¾¸Í¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«
¾¾¸Í»Ô¤Ï¡¢¾¾¸ÍÃæ±û¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¿´º×¡×¤Ë¡¢¡Ö¾¾¸Í»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç¥Öー¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¿´º×¤Ï¡¢¾¾¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¾¾¸Í»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´»á¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ËßÍÙ¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¾¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Êº×¤ê¤È¤·¤ÆÏ¢ÆüÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó2Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾¸Í»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¾¾¸Í¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÊªÈÎ¤ä°û¿©Êª¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¾¾¸Í¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÅ·¿´º×¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡¦24Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¾¾¸ÍÃæ±û¸ø±à¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥487-1¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢²°Âæ¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ËßÍÙ¤ê¤Û¤«
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§TEAM TENSHIN
¸å±ç¡§¾¾¸Í»Ô