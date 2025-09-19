¿·½É¸æ±ñÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡ª¡Ø¥èー¥¯¥Õー¥º¿·½ÉÉÙµ×Å¹¡Ù9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó
¿·½É¸æ±ñÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡ª ¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤¬¿·½É¶è¤ËÂ³¡¹¥ªー¥×¥ó ¡Ø¥èー¥¯¥Õー¥º¿·½ÉÉÙµ×Å¹¡Ù 9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢¡Ø¥èー¥¯¥Õー¥º¿·½ÉÉÙµ×Å¹¡Ù¤ò2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡Ö¿·½É¸æ±ñÁ°±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¢ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡Ö¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»ÜÀß¡Ö¥èー¥¯¥Õー¥º with ¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¼«Í³¤¬µÖ ¿·½ÉÉÙµ×Å¹¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥èー¥¯¥Õー¥º¿·½ÉÉÙµ×Å¹ ¥¤¥áー¥¸
¡¡¥èー¥¯¥Õー¥º with ¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¼«Í³¤¬µÖ ¿·½ÉÉÙµ×Å¹¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï½»Âð¤ä³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¤ÈÊ£¿ôÏ©Àþ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ê¤¿¤á¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤ä¶áÎÙ¤ËÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤É¡¢Ê¿ÆüµÙÆüÌä¤ï¤ºÏ·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ç¤â¤´¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃíÊ¸ÊýË¡¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤â¤³¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò»È¤¤¡¢ÃíÊ¸²èÌÌ¾å¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬59¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î25Æü¤ÎÅöÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î½ÐÅ¹¿ô¤Ï205Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡Ú¥èー¥¯¥Õー¥º¿·½ÉÉÙµ×Å¹¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£¥ªー¥×¥ó¡¡¡§¡¡2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¢©162-0067
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉÙµ×Ä®17ÈÖÃÏ2¹æ¡¡¥èー¥¯¥Õー¥º¿·½ÉÉÙµ×Å¹Æâ
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡10:00～21:00
¢£ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡25.68㎡¡Ê7.77ÄÚ¡Ë
¢£µÒÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹
¡ÚÅ¹ÊÞÆÃÄ§¡Û
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ë¥åー¥Üー¥É¤ÎÀßÃÖ
¡ü¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤äÌý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤Å¹ÊÞ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¥¯¥êー¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄãÅê»ñ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿ßË¼¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Å¹ÊÞ³«È¯ËÜÉô ÅÅÏÃ¡§03-6423-6580 (ÂåÉ½)¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:00～17:00¡¡FAX¡§03-6423-6581 Email¡§subway_fc@subway.jp
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï1965Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥ëー¥«¤¬17ºÐ¤Î»þ¤ËÂç³Ø¤Ø¿Ê¤à³ØÈñ¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡ÈÄ®¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á²°¡É¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Î1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1992Ç¯3·î25Æü¤ËÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÇËèÆü¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¤¨¤Ó¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶ñºà¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÎÌîºÚ¤ò¶´¤ß¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£