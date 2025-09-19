¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¡¢È±¤«¤é¡×――¥¦¥£¥ë¥ß¥Ê¤¬ÇòÈ±¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤ï¤±
¥¦¥£¥ë¥ß¥Ê¤Ï¡¢À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¹ç°÷ÍÍ¸þ¤±¤Î²½¾ÑÉÊ´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò1986Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¡¢40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½÷À¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÇº¤ß¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÈ±Çº¤ß¤Î²ò·è¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤ÏÌó15Ç¯Á°¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ã±¤Ë¡ÈÀ÷¤á¤ë¡É¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡É¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢ÇòÈ±Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¹æ¤Î¡ØLDK¡ÙÇòÈ±À÷¤áÉôÌç¤Ç¤ÎW¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤È³«È¯¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¡§¼ê·Ú¤ËÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÇòÈ±¥±¥¢¤ò¡£
¥¦¥£¥ë¥ß¥Ê¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÇòÈ±Çº¤ß¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿2011Ç¯Åö»þ¡¢ÇöÌÓ¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¡¢¼Ò²ñ¤Î¹âÎð²½¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ëÈ±¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Çº¤ß¤äÈ±¤Î¥ª¥·¥ã¥ìÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢À®½Ï¤·¤ÆÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢»Ô¾ì¤ÏÈùÁý·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤È¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Î½÷À½¢¶ÈÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¡Ö¼ê·Ú¤ËÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ë¤é¤ß¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÈ±¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ø¥¢¥ê¥¨¥Ã¥»¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¤ä¥³¥·¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢2012Ç¯1·î¡¢¤Þ¤º¤ÏÇòÈ±±£¤·¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¡¢2012Ç¯8·î¤ËÂÔË¾¤ÎÇòÈ±À÷¤áÍÑ¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÈ±À÷¤á¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö¥Ø¥¢¥«¥éー¡×¡Ö¥Ø¥¢¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¡×¡Ö¥Ø¥¢¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ê¡×¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¥ß¥Ê¤Ï¡¢¥±¥¢¤È¥«¥éー¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥¢¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À÷ÌÓÎÏ¡¦¥Ä¥ä¤ÎÎ¾Î©¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÈÁªÂò»è¤Î¼«Í³¡É¡Ö¥Ø¥¢¥ê¥¨¥Ã¥»¡×¤Î¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÎÇä¿ô27Ëü¸Ä°Ê¾å¡Ê2012Ç¯8·î～2021Ç¯8·î¼ÂÀÓ¡¢¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¬Èé¤Ï¡¢²ÃÎð¤äÉÑÈË¤Ê¥Ø¥¢¥«¥éー¡¢¥Ñー¥Þ¡¢»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î³°Éô»É·ã¤ÇÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡Ö»ÀÀÀ÷ÎÁ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÈÀ÷¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤µ¡É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»ÀÀÀ÷ÎÁ¤è¤ê¤âÈ±É½ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êµÛÃå¤·¡¢³Î¤«¤ÊÀ÷ÌÓÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö±ö´ðÀÀ÷ÎÁ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÇòÈ±¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ»º¹õ¥´¥Þ¤«¤éÆÃÊÌ¤ËÃê½Ð¤·¤¿¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢À÷¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ä¥ä¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌä¤¤¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
――¡ÖÇòÈ±¤ò¹õ¤¯±£¤¹¤³¤È¡×¤À¤±¤¬ËÜÅö¤ËÀµ²ò¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢À÷ÌÓÎÏ¤È¥Ä¥ä¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦À®²Ì¤òÁÃ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡È¹õ¤¯À÷¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇòÈ±¤ò¡ÖÈþ¤·¤¤¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¡×¤È¤·¤Æµ±¤«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤âÄó°Æ¡£±£¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¥¤»¤ë¡£ÇòÈ±¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸Åö»þ¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Üー¥Æ¡×¡£Ë¤«¤Ê³¤¤Î·Ã¤ß¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤È±¤ØÆ³¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÇÇòÈ±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿Êý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÁÇ¼ê¤Ç°·¤¨¤ë½èÊý¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡È¥Ó¥®¥Êー¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Î³«È¯¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¥¦¥£¥ë¥ß¥Ê¤Ï¡¢À¤Âå¤â²ÁÃÍ´Ñ¤âÄ¶¤¨¤ÆÇòÈ±¥±¥¢¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥¨¥Ã¥¿¡×¡£¥«¥éー¥·¥ã¥ó¥×ー¤È¤¢¤ï¤»¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤â¹¥É¾¡£
³«È¯¼Ô¤Î¼¹Ç°¤¬·ë¼Â¡¢¡ÈÊüÃÖ»þ´Ö3Ê¬¡É¤ÎÄ©Àï
2024Ç¯12·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢Åö¼ÒºÇ¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ë¥¬¥Íー¥¼¡×¤Î¥«¥éー¥±¥¢¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¡£±ö´ðÀÀ÷ÎÁ¤È¥¤¥ª¥óÀ÷ÎÁ¤òÄ´¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹©É×¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É8¼ï¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨¥ª¥¤¥ë¡Ê¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈºÞ¡¢ÌÓÈ±Êä½¤ºÞ¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó½èÊý¤Ï¡¢¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ÷ÎÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄêÃå¤µ¤»¡¢¤·¤Ã¤È¤ê±ð¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤ëµ¡Ç½À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇòÈ±¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¡×¤Ë¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖ»þ´Ö3Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ä¥ä¤Ê¤·¡¦¤¦¤Í¤ê¡¦¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ê¤ÉÇ¯ÎðÈ±¤ÎÇº¤ßÂÐºö¤â¤«¤Ê¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢³«È¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â¤¤À÷ÌÓÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î3Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÈÎÉÊ¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊÊüÃÖ»þ´Ö¤Ï15Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¡£À÷ÌÓÎÏ¤Ï¡Ø»ÈÍÑÎÌ¡Ù¡ØÊüÃÖ»þ´Ö¡Ù¡ØÀ÷ÎÁ¤ÎÎÌ¡Ù¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢¥³¥¹¥È¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡Ê±ø¤ì¤Ë¤¯¤µÅù¡Ë¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î·ë¾½¤Ï¡¢¡ØLDK¡Ù2025Ç¯4·î¹æ¡Ö¤ª¤¦¤ÁÇòÈ±À÷¤á¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×ÆÃ½¸¤Ë¤Æ¡¢¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¡õ¡Ö1°Ì¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¿§»ý¤Á¡×¡ÖÀ®Ê¬¡×¡Ö»ÈÍÑ´¶¡×¤Î4¹àÌÜ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÊÝ¼¾¡õÊä½¤À®Ê¬¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÇÛ¹ç¡ªÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´¶Æ°¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ó¥åー¤¬¡¢³«È¯¼Ô¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤È¤ÏÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¤Î¤³¤È
ÇòÈ±¤ò±£¤¹¤³¤È¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ³è¤«¤¹¤³¤È¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÂº¤¤ÁªÂò¡£
È±¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇòÈ±¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁªÂò¡×¡£ÇòÈ±¤ò±£¤¹¤³¤È¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ³è¤«¤¹¤³¤È¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÂº¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¡¢½÷À¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤ÎÁªÂò»è¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤âÇ¯ÎðÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ë¥ß¥Ê¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä½÷À³èÌö»Ù±ç¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://willumina.co.jp/journal/( https://willumina.co.jp/journal/ )
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤¬½Å¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇòÈ±¥±¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢ÁÇ¼ê¤Ç»È¤¨¤ëµ¤·Ú¤µ¤È¡¢¥Ð¥é¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤äµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¡¢ÇòÈ±¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤ò¡Ö¿´ÃÆ¤àÈþ¤Î»þ´Ö¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥×¥ê¥Þ¥íー¥º¡×¡Ê2025Ç¯7·îÈ¯Çä¡Ë