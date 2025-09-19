¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°½Å¡¦¶Ì¾ë¹©¾ì¤¬¡Ö»°½Å¤È¤³¤ï¤«·ò¹¯·Ð±ÄÂç¾Þ2025¡×¤ò¼õ¾Þ
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò »°½Å¡¦¶Ì¾ë¹©¾ì¡Ê¹©¾ìÄ¹¡§ÌÚ¸µ ·Ã»°¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î26Æü¤Ë»°½Å¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»°½Å¤È¤³¤ï¤«·ò¹¯·Ð±ÄÂç¾Þ2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
»°½Å¤È¤³¤ï¤«·ò¹¯·Ð±ÄÂç¾Þ¤Ï¡¢¡Ö»°½Å¤È¤³¤ï¤«·ò¹¯·Ð±Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ß¤¨¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿323´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É½¾´¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯°Õ¼±¸þ¾å¤ÈÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ê¥Ã¥¸ÍýÏÀ¢¨¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿Ç´«¾©ºö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¿¦¾ìÆâ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Öµþ¥»¥é¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤Î¤â¤È¡¢¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦¶Ø±ì¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê·ò¹¯Áý¿Êºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ê¥Ã¥¸ÍýÏÀ¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂò¤Î¼«Í³¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤ò¼«Á³¤ËÂ¥¤¹¹ÔÆ°²Ê³ØÍýÏÀ¤Î¤³¤È
¢£µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/social/employee/health.html
¢£¡Ö»°½Å¤È¤³¤ï¤«·ò¹¯·Ð±Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ß¤¨¡Ë¡×Ç§ÄêÀ©ÅÙ
https://www.pref.mie.lg.jp/KENKOT/HP/m0068900198.htm
