È¯ÇäÁ°Í½Ìó¤ÇAmazon¥»ー¥ë¥¹¡¦±Ä¶È¥«¥Æ¥´¥êー¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡ª³ô¼°²ñ¼ÒLANYÂåÉ½ÃÝÆâ·ÌÂÀ Âè»°ÃÆ½ñÀÒ¡Ø¶¯¤¤LLMO¡Ù¤¬9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡£Ãø¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤­¤ëLLMO¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ïー¤â³«ºÅ·èÄê¡ª

¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÆâ·ÌÂÀ¡Ë¤Ï¡¢»°ºýÌÜ¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë½ñÀÒ¡Ø¶¯¤¤LLMO¡¡AI¸¡º÷¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¥¤¥É¡Ù¤ò¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢LLMO¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëºÇÅ¬²½¡Ë¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI»þÂå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸¡º÷»þ¤Ë¡Ö¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬AI¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¡×¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ÈÀï½Ñ¡Ê»Üºö¡Ë¤ò²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯Çä2¤«·î°Ê¾åÁ°¤Î7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éAmazon¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¦±Ä¶È¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í½Ìó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon¤ÇÀè¹ÔÍ½Ìó¤¹¤ë :
https://amzn.asia/d/2SL8Z0G
1¡¥¡Ø¶¯¤¤LLMO¡¡AI¸¡º÷¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¥¤¥É¡Ù¤Î¾ÏÎ©¤Æ¡¢ÆâÍÆ
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¸¡º÷¡¦¹ØÇã¹ÔÆ°¤¬LLM¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Øºþ¿·¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎSEO¤ä¹¹ð¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤À¤±¤Ç¤Ï¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤¬¸ÜµÒ¤Î¸¡Æ¤¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤¹¤é¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇ§¼±¡¦¿äÁ¦¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡ÖLLMO¡ÊLarge Language Model Optimization¡Ë¢¨¡×¤òÄó¾§¡£¡ÖAI¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÏÀÅÀ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åê»ñ¤ÎÁ°Äó¤ò¤É¤¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤Ù¤¤«
- ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤»ØÉ¸¡¦¥¹¥¥ë¡¦ÂÎÀ©¤Ï²¿¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä»ëÅÀ¤ÎÌä¤¤¤Ë¤â±þ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢AI»þÂå¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ËÇº¤à·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼ÔÉ¬ÆÉ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§LLMO¤È¤Ï¡©SEO¤È¤Î°ã¤¤¤äÀ¸À®AI»þÂå¤ÎÂÐºöÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ(https://www.lany.co.jp/blog/llmo-aio)
2¡¥½ñÀÒ¤ÎÆÃÄ§
ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- LLMO¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎºÇÅ¬²½¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¡£
- ¸¡º÷Ï¢Æ°·¿AI¤ÈÂÐÏÃ·¿AI¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î»Üºö¤¬¤ï¤«¤ë¡£
- ¤Ç¤¤ë¸Â¤êºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
- SEO¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
- ¼«¼ÒÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Üºö¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
- AI¸¡º÷¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¤äÇä¾å¤²¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¡£
3¡¥Í½Ìó&Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ
½é¤á¤ÆLLMO¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¤ä¡¢AI»þÂå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤òÍ½Ìó¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈ¯Çä¤è¤ê1¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
- LLMOÂÐºö¤Î¶µ²Ê½ñ
¢ª³µÇ°Íý²ò¤ò½õ¤±¤ë¿Þ²ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢LLMO¤ÎËÜ¼Á¤ÈÀïÎ¬Åª°ÕµÁ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡£¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÍý²ò¶¦Í¤äµÄÏÀ¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- LLMO¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¢ªLLMOÂÐºö¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¸½¾õÇÄ°®¤äÍ¥Àè²ÝÂê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
- AI Overviews¤Î¶µ²Ê½ñ
¢ªGoogle¸¡º÷¤Î¾åÉô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëAIÍ×Ìóµ¡Ç½¡ÖAI Overviews¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢ÂÐºöÊýË¡¤ò²òÀâ¡£SEOÁ°Äó¤Î»ÜºöÀß·×¤ò¸«Ä¾¤¹¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- AI OverviewsÂÐºö¥×¥í¥ó¥×¥È½¸
¢ªAI¤ËÀµ¤·¤¯Íý²ò¡¦¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È½¸¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤äFAQÀß·×¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
4¡¥LLMO¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ïー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¶¯¤¤LLMO¡×È¯ÇäµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë12:30～13:00¤Ë¤ÆLLMO¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ïー¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅöÆü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤ËÃø¼Ô¤ÎÃÝÆâ¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
LLMO¤ò¸½¾ì¤ÇÊ¬ÀÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÎ¸«¡É¤ò¸µ¤Ë¡¢¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä²óÅú¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃÎ¼±¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ïー¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.lany.co.jp/event/2025-09-30
5¡¥Ãø¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒLANY ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃÝÆâ·ÌÂÀ
ÃÝÆâ·ÌÂÀ¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¡¤±¤¤¤¿¡Ë¡¿³ô¼°²ñ¼ÒLANYÂåÉ½¼èÄùÌò
1994Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Î©Âç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô±ÑÊÆ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¤Ç¿·Â´Æþ¼Ò¡£3Ç¯´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£Âçµ¬ÌÏ¥µ¥¤¥È¤ÎSEO¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð±¿ÍÑ¤äB2B¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¡£2020Ç¯¤Ë26ºÐ¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒLANY¤òÁÏ¶È¡£Web¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹·¿¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤ÎSEO²þÁ±¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡£
¡ÖSEO¤ª¤¿¤¯¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç2018Ç¯¤«¤éSNS¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¡£¸½ºßX¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÏÌó2Ëü¿Í¡£Ãøºî¤Ë¡Ø¶¯¤¤SEO ¡ÈSEO¤ª¤¿¤¯¡É¤¬1000¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¥ëー¥ë¡Ù¡Ø¶¯¤¤BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° µ¯¶È¤«¤é5Ç¯¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É±Ä¶È¤Ê¤·¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨185%¤òÃ£À®¤·¤¿¼êË¡¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âMdN´©¡Ë
ÃÝÆâ¤Î³ÆSNS
ÃÝÆâ¤ÎX¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¡§ https://x.com/take_404
SEO¤ª¤¿¤¯¤ÎX¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¡§ https://x.com/seootaku
SEO¤ª¤¿¤¯note¡§https://note.com/seo_magazine/
SEO¤ª¤¿¤¯YouTube¡§https://www.youtube.com/@seolany4066
6¡¥½ñÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¶¯¤¤LLMO¡¡AI¸¡º÷¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¥¤¥É
Ãø¼Ô¡§ÃÝÆâ ·ÌÂÀ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLANY ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
Äê²Á¡§2,200±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê2,000±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
Ã±¹ÔËÜ¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡§240¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-295-20806-8
½ÐÈÇ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÎ¬¾Î¡§MdN¡Ë
Amazon¤ÇÀè¹ÔÍ½Ìó¤¹¤ë :
https://amzn.asia/d/2SL8Z0G
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡Ê¥ì¥¤¥Ëー¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lany.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É 16F WeWork
