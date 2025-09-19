¡ÚZÀ¤Âå¤È¾å»Ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÄ´ºº¡ÛZÀ¤Âå¤¬¾å»Ê¤Ë¡Ö¸À¤¤Êý¹©É×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìó8³ä¤¬Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¡£
Âç³ØÀ¸¸þ¤±³Ø½¬´ÉÍýSNS¡ÖPenmark¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ó¥Þー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£»³ Ä¾ÌÀ¡Ë¤È¡¢Îß·×3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÂà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥âー¥à¥ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«ËÜ ¿µÆó¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎZÀ¤Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í316Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤È¾å»Ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌó8³ä¤¬¡¢¾å»Ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸À¤¤Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê30.4%¡Ë¤È¡ÖÀäÂÐ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê13.9%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È44.3%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¡Ö´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡Ê32.9%¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢´Ø·¸À¼¡Âè¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤ZÀ¤Âå¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤¬¿¦¾ì¤Ç¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ö¤ËÀøºßÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡§ZÀ¤Âå¤È¾å»Ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20～29ºÐ¤Î¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§316Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¼«¼ÒÄ´ºº
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー- ¾å»Ê¤Ë¡Ö¸À¤¤Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¡¢Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ZÀ¤Âå¤¬Ìó8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
- ¡ÖÀäÂÐ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ZÀ¤Âå¤¬13.9%Â¸ºß¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÁ´¤ò¼¨º¶¡£
- ´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸À¤¤Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÃ±°ì²óÅú¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áí³ç¡¦¹Í»¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤¬¾å»Ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾å»Ê¤Î¡Ö¸À¤¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þÁ±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Ìó8³ä¤¬Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤¬¿¦¾ì¤Ç¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZÀ¤Âå¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤ä´¶¾ð¤òÂº½Å¤¹¤ë¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÊýÅª¤Ê»Ø¼¨¤ä¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤ËÈà¤é¤Ï¡ÖÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¨Ä´À¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤âÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾å»ÊÂ¦¤¬ZÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¡¢Èà¤é¤¬°Â¿´¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë´Ä¶¤ò°Õ¼±Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1on1¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍ¿¤¨Êý¤Î¹©É×¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡Ö·¹Ä°¡×¤Î»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤È¾å»ÊÁÐÊý¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥È¥ìZ¡×¤ÎÉ¬Í×À¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥å¥È¥ìZ¡×¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤¬·úÀßÅª¤Ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¾å»Ê¤¬ZÀ¤Âå¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢Èà¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢ZÀ¤Âå¤¬Ç½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤Î°ì¸À¡¢Âç¾æÉ×¡©AI¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥È¥ìZ¡×
¤³¤¦¤·¤¿´ÉÍý¿¦¤Î¡Ö¥Õ¥ìー¥ºÃ±°Ì¤ÎÇº¤ß¡×¤ò²ò·è¤·¡¢ZÀ¤Âå¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥Þー¥¯¤Ï¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥âー¥à¥ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢´ÉÍý¿¦¸þ¤±AI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥³¥ß¥å¥È¥ìZ¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ú¥ó¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î°ìÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤ÎDX¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¸þ¤±³Ø½¬´ÉÍýSNS¡ÖPenmark¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ó¥Þー¥¯
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î21Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£»³ Ä¾ÌÀ
½êºßÃÏ¡§¢©153-0063 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õ£±ÃúÌÜ£³－£±£¶ ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÌÜ¹õ¥Ï¥¤¥Ä1003
²ñ¼ÒHP¡§https://corp.penmark.jp
