¡Ú¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¡ÛIO Moodle¤Ë¿·µ¡Ç½ÅÐ¾ì¡ª¡ÖÆ°²èÀ©¸æVimeoÈÇ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À®²ÈÊÙ¡¡¢¨°Ê²¼¡¢¥¤¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦240¥«¹ñ°Ê¾å¡¢Ìó4²¯¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMoodle¡Ê¥àー¥É¥ë¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿e¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖIO Moodle¡Ê¥¤¥ª¥àー¥É¥ë¡Ë¡×¤Î¡¢Æ³Æþ¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î18Æü¡¢¥¤¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖIO Moodle¡Ê¥¤¥ª¥àー¥É¥ë¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·µ¡Ç½¡ÖÆ°²èÀ©¸æVimeoÈÇ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÆ°²èÀ©¸æµ¡Ç½¤È¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿VimeoÈÇ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È»ëÄ°´°Î»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥·ー¥¯¥Ðー¤Ï½é²ó¤«¤éÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬ÁáÁ÷¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÊÈô¤Ð¤·¸«ËÉ»ß¡Ë¡×¡ÖÇÜÂ®ºÆÀ¸¡×¡Ö°ì»þÄä»ß°ÌÃÖ¤ÎÊÝÂ¸¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÆ°²èÀ©¸æµ¡Ç½¤ò¡¢Vimeo¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤«¤é¡ÖÆ°²èËÜ¿ô¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡×¡Ö1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤ÎÆ°²è¤¬Ä¹»þ´Ö¤ÇÂçÍÆÎÌ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·VimeoÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³°Éô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎVimeo¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Moodle¥µー¥ÐーÍÆÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÆ°²è¤ò±¿ÍÑ¤Ç¤¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä½ÀÆð¤ÊÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Ë¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖIO Moodle¡Ê¥¤¥ª¥àー¥É¥ë¡Ë¡×¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤È²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½¤Î¹¹¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ä»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûhttps://www.io-maga.com/2025/09/news20250918/
¡ÖÆ°²èÀ©¸æVimeoÈÇ¡×¤Î³µÍ×
¡ÖÆ°²èÀ©¸æµ¡Ç½VimeoÈÇ¡×¤Ï¡¢³Ø½¬¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎIO Moodle¡Ê¥¤¥ª¥àー¥É¥ë¡ËÉ¸½àµ¡Ç½¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤È»ëÄ°´°Î»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎMoodle¡Ê¥àー¥É¥ë¡Ë¤Ç¤ÏÆ°²è¤ò³«¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö»ëÄ°´°Î»¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢IO Moodle¡Ê¥¤¥ª¥àー¥É¥ë¡Ë¤Ç¤ÏÆ°²è¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëÄ°¤·¤Ê¤¤¤È¡Ö»ëÄ°´°Î»¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥·ー¥¯¥ÐーÉ½¼¨¡ÊÁáÁ÷¤êÀ©¸æ¤¢¤ê¡Ë
VimeoÈÇ¤Ç¤Ï¥·ー¥¯¥Ðー¤¬½é²ó¤«¤é¾ï¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁáÁ÷¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èô¤Ð¤·¸«¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´¬¤Ìá¤·¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¸«Ä¾¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤ò¼«Í³¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÇÜÂ®ºÆÀ¸¡Ê1.2ÇÜ¡¢1.5ÇÜ¡¢2.0ÇÜ¡Ë
¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÊÙ¶¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§°ì»þÄä»ß°ÌÃÖ¤ÎÊÝÂ¸µ¡Ç½
Ä¹»þ´Ö¤ÎÆ°²è¤ò°ìÅÙ¤Ç¸«½ª¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ºÆÀ¸°ÌÃÖ¤òÅÓÃæ¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢¼¡²ó¤ÏÅÓÃæ¤«¤é³Ø½¬¤òºÆ³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329894&id=bodyimage1¡Û
½¾ÍèÈÇ¤ÈVimeoÈÇ¤Î°ã¤¤
½¾Íè¤ÎÆ°²èÀ©¸æµ¡Ç½¤Ï¡¢MoodleÆâ¤ËÆ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Moodle¾å¤Ç°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æ°²èËÜ¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥ÐーÍÆÎÌ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÈñÍÑÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
