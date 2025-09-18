Èª²ê°é¡¦ÌîÂ¼¹¯ÂÀW¼ç±é¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª 1000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤Âå¤ò±Û¤¨¤ÆÏÃÂê¤Ë¡ª¡ª
¡¡¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥·¥çー¥É¥é¡×¤È¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø°ìÀ£¤Î¸÷±¢¡Ù¤¬¸ø³«¸å2½µ´Ö¤Ç¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô1000Ëü¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯9·î17Æü»þÅÀ¤Ç¤ÏÌó1116.4Ëü²óºÆÀ¸¡Ë
¡¡Èª²ê°é¤µ¤ó¤ÈÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ö°ìÀ£¤Î¸÷±¢¡×¤Ï¡¢8·î30Æü¡¦31Æü¤ËTikTok¡¦Instagram¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Öµã¤¤¤¿¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¡¢X¤Ç¡Ö¥·¥çー¥É¥é¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£±Ç²è²½¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ³½Ð¤·¡¢¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤±é½Ð¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦²ÂÀ£ÈþÌò¤Ë¤Ï¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¤µ¤ó¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¸÷Ìò¤Ë¤ÏÃíÌÜÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤Æó¿Í¤Î¶¦±é¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¹ë²Ú¤µ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆó¿Í¤¬¡È°ì¥ö·î¸ÂÄê¤ÎÎø¿Í·ÀÌó¡É¤ò·ë¤Ö¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
¡¡Îø¿Í¤´¤Ã¤³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆó¿Í¤¬²á¤´¤·¤¿Ç»Ì©¤ÊÆü¡¹¤È¡¢¸÷¤¬»Ä¤·¤¿¼ê»æ¤¬²ÂÀ£Èþ¤ÎÌ¤Íè¤òÍ¥¤·¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯――¡£ÏÃÂê¤ÎËÜºîÉÊ¤ò¡¢³ÆSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ç¡Ö¥·¥çー¥É¥é¡×¤È¸¡º÷¤Î¾å¡¢¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ³µÍ×
¡Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ï
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î²ÂÀ£Èþ¤È¸÷¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¸÷¤Ï¡¢¡Ö1000Ëü±ß¤Ç1¤«·î¤À¤±Èà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È²ÂÀ£Èþ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤¹Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç²ÂÀ£Èþ¤Î¿´¤ÏÍÉ¤ì¡¢Æó¿Í¤Ï¡ÈÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡É°Ê¾å¤Îå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£»Ä¹ó¤ËÇ÷¤ëÊÌ¤ì¤Î»þ¡¢¸÷¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤È¼ê»æ¤¬²ÂÀ£Èþ¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·¡¢Èà½÷¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯·è°Õ¤ò¤¹¤ë――¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤òÀ¸¤¤ëÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
¡Î½Ð±é¡Ï
°¦¿Ü²ÂÀ£Èþ¡§Èª²ê°é
±Æ»³¸÷¡§ÌîÂ¼¹¯ÂÀ
°å¼Ô¡§ÅÏÊÕÂçµ®
²ñ¼Ò°÷¡§À¾Â¼²ÂÍ´
¡Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡Ï×¢ÅÄ½ãÊ¿
¡Î¸¶°Æ¡ÏÂ¿ÅÄÃÒ
¡Î»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡ÏUNFAIR RULE¡ÖÛ£Ëæ¡×¡¢SyncSphere¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ö¤Î±³¡×
¡Î°áÁõ¶¨ÎÏ¡ÏLAEMUSE
¡ü¼ç±é
Èª ²ê°é¡Ê¤Ï¤¿ ¤á¤¤¡Ë
2002Ç¯4·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢23Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤ÎÀ¸ÅÌ～Í¾Ì¿1Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹～¡×(NTV·Ï)¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£ËÜÇ¯¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×(EX·Ï)¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×(MBS¡¦TBS·Ï)¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¤Û¤«¡¢10·î19Æü¤è¤ê¡Ö½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×(NHK BS)¤ÎÊüÁ÷¤â¹µ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¡¢¡Ö¥·¥çー¥É¥é¡×¤È¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ø°ìÀ£¤Î¸÷±¢¡Ù¤ÇÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ë¤â¥·¥çー¥É¥éºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤³¤¦¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂô»³¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÂÀ£Èþ¤Î´¶¾ð¤äÊÑ²½¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡£¤½¤·¤ÆÌîÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸÷¤È¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤ò¤¤¤«¤ËºÙ¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë±¿Ì¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤ÎÌÜ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÂ¼ ¹¯ÂÀ(¤Î¤à¤é ¤³¤¦¤¿)
2003Ç¯11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£O·¿¡£¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£2022Ç¯¡Ö¿·¡¦¿®Ä¹¸øµ～¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÏÀï¹ñÉð¾～¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Óー～»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç～¡×¡ÖÂçÄÉÀ×～·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸～¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¶Çµª¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡×¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
±Æ»³¸÷Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤Ç¤¹¡£
¸÷¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Ç¤Á¤ç¤¤²¶ÍÍ·Ï¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÁá¤¯±é¤¸¤¿¤¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÈª²ê°é¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë²¿ÅÙ¤âµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÅ¨¡ª»×¤ï¤ºµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤Û¤ÜËèÆü¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª°ú¤Â³¤¡Ø°ìÀ£¤Î¸÷±¢¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
