IShowSpeed¡¢35Æü´Ö¤Î24»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Á´ÊÆ¥Ä¥¢ーÇÛ¿®TVU Networks¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸½
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ó¥åー¡¢2025Ç¯9·î18Æü /PRNewswire/ -- ²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢¿Íµ¤ÇÛ¿®¼ÔIShowSpeed¤¬¡¢Á´ÊÆ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È35Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë24»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ©ºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈYouTuberÆÃÍ¤ÎÀª¤¤¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
IShowSpeed¡ÊDarren Jason Watkins Jr./ ËÜÌ¾¡§¥À¥ì¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£Â¨¶½Åª¤Ê¥æー¥â¥¢¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ºÆ°²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢YouTube¤äTwitch¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¿·À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¨¤ÐÂç·¿¤ÎÃæ·Ñ¼Ö¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ºÙ¤«¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£Speed¤Ï¡¢¤½¤Î¾ãÊÉ¤¬¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÊÆ²£ÃÇ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤Î¿®ÍêÀ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÂ¨¶½À¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢À¤³¦¤ÎÍ»¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿TVU Networks¤Ç¤¹¡£
¡ÖIShowSpeed¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü¤¬µ»½Ñ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TVU Networks¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×ÉôÌç¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¿¥Ã¥«ー¡£¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢ÊüÁ÷¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢TVU¤ÏIShowSpeed¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤¬¾è¤ë¥Ð¥¹¤Ï°ÜÆ°¼°¤ÎÀ©ºîµòÅÀ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥«¥á¥é¤äTVU¤Îµ¡ºà¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Speed¤¬¼ÖÆâ¤Ç¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹»þ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»þ¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢ÇÛ¿®¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊÂ¤ß¤Î´°À®ÅÙ¤ÈTwitch¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¨»þÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÏUnlimitedIRL¤â»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Î¤Ê¤¤¹âÉÊ¼Á¤ÊÇÛ¿®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¡¹°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤«¤éÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯ÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î´°àú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢UnlimitedIRL¤ÎºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬TVU¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷ÊÂ¤ß¤Î°ÂÄêÀ¤È¡¢Speed¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÀÆðÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ35Æü´ÖÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÇÛ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Speed¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äÂç³Ø¤«¤é¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ò·ë¤Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¿®¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤¦¤·¤¿Ä©Àï¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢TVU¤Î¡ÖRPS One IRL¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡£Ê£¿ô¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¾ï¤ËÆ±´ü¡¦°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÄÌ¿®´Ä¶¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì½ê¤ò¹âÂ®¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢±ÇÁü¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¤Ï¡ÖTVU Producer¡×¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¥ê¥×¥ì¥¤¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯É½¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Áー¥à¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Starlink¤È4G/5G²óÀþ¤òÅý¹ç¤¹¤ëTVUÆÈ¼«¤ÎÅÁÁ÷¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡ÖISX¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½ÐÍè»ö¤ËÂ¨±þ¤Ç¤¤ëÇÛ¿®ÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Êµ¡ºà¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢IShowSpeed¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎSamuel I (Slipz)¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖTVU¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÄê¤·¤¿µ»½Ñ´ðÈ×¤ÈÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇÛ¿®¤ò°ìÊâÀè¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÀÆðÀ¤ò¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Speed¤Ï¾ï¤Ë·¿¤òÇË¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£IShowSpeed¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ëー¥ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¥Òー¥íーÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢TVU¤Ï¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
IShowSpeed¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IShowSpeed¡Ê¥À¥ì¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢20ºÐ¡Ë¤Ï¡¢1²¯4800Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤È¿ô½½²¯²ó¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥íー¥ê¥ó¥°¥¹¥Èー¥ó»ï¤Î¡ÖºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¥²ー¥à¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÎËÁ¸±¤Ê¤É¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥±ー¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï www.youtube.com/IShowSpeed ¤«¤é»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
TVU Networks¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TVU Networks¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤äIP¥Ùー¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢100¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢½ÀÆð¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¸úÎ¨Åª¤ÊÀ©ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï www.tvunetworks.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
UnlimitedIRL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UnlimitedIRL¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î¡ÖIRL Backpack¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¸½¾ì¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥àÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¡£µ»½ÑÎÏ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï www.unlimitedirl.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
