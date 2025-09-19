¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Autodesk¡¢AU 2025 ¤Ç AI ÅëºÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¿Ê²½¤òÈ¯É½ ～AI ¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ë»þÂå¤Ø～
ÊÆ¹ñ Autodesk, Inc. ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¢¥Ê¥°¥Î¥¹¥È¡¢°Ê²¼ Autodesk¡Ë¤Ï¡¢2025 Ç¯ 9 ·î 16 Æü¤«¤é 18 Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö 9 ·î 17 Æü¤«¤é 19 Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥Í¥·ー½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤Î¡ÊDesign & Make¡Ë¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAutodesk University¡ÊAU¡Ë 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿ AI¡Êagentic AI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¼¡À¤Âå¤Î AI ¥Ñー¥È¥Êー
¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¼¡À¤Âå¤Î AI ¥Ñー¥È¥Êー
¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢2024 Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Autodesk Fusion(R) ¤ä Autodesk Construction Cloud(R) ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¼«Á³¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÉ¬Í×¤ò¤Ê¤¯¤¹ÂÎ¸³¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤äÍ½Â¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Õ»×·èÄê¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¼Â¹ÔÎÏ¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²ñÏÃ·¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¡¢¶È³¦¤´¤È¤Î¿ä¾©¤òÄó¼¨¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î Autodesk À½ÉÊ¤Ø¤ÎÅý¹çÅª¤ÊÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¼«Æ°²½¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤¬¤è¤ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MCP ¥µー¥Ðー¡§AI ³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¿·´ðÈ×
Autodesk ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ Model Context Protocol¡ÊMCP¡Ë¥µー¥Ðー¤ò¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½ÑÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ÊËà»¤¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¸úÎ¨À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ AI ´ðÈ×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Autodesk Revit MCP¡¢Model Data Explorer MCP¡¢Fusion Data MCP ¤È¤¤¤¦ 3 ¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿ MCP ¥µー¥Ðー¤òº£¸å¿ô¤«·î¤ÇÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï 2025 Ç¯½©¤Ë feedback.autodesk.com ¤Ç¥Ùー¥¿¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÖDesign and Make Marketplace¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤¬ MCP ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡¦¼ý±×²½¤Ç¤¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
MCP ¥µー¥Ðー¤ÎÆ³Æþ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Autodesk ¤Ï¤½¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
API ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Îºþ¿·
¤µ¤é¤Ë¡¢Autodesk ¤Ï API ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Îºþ¿·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£API ¤ÏÀß·×¤Î¼«Æ°²½¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼Â¸½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë°ìÉô¤Î API ¤ÎÍøÍÑÏÈ¤ò°ú¤Â³¤Äó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î API ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÄêÍøÍÑ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÍ½þÍøÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤ Autodesk Platform Services¡ÊAPS¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤«¤ÄÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ê²Ý¶âÂÎ·Ï¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥¹¥±ー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¶îÆ°·¿¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Æ°²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ÍèÂÐ±þ·¿¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Autodesk ¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¿Ê²½¡¢MCP ¥µー¥Ðー¤ÎÄó¶¡¡¢API ¥â¥Ç¥ë¤Îºþ¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI ¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Autodesk¡¿¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.autodesk.com/jp ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Autodesk ¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£#MakeAnything