¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ä¶¥Çー¤Ê¤´¤ä2025¡×Ãæ±û¹Ô»ö¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂ¥¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ºÙÅÄ ±Ò»Î¡¢°Ê²¼JARC¡Ë¤Ï¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ä¶¥Çー¤Ê¤´¤ä2025¡×Ãæ±û¹Ô»ö¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JARC¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¯¥¤¥º¤Î¼Â»Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¤ß¤Îºï¸º¤È»ñ¸»¤ÎÍ¸úÍøÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ©ÅÙ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö»ÈÍÑºÑ¤ß¼«Æ°¼Ö¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãJARC¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡ä