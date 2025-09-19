こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ソニー・インタラクティブエンタテインメント「東京ゲームショウ2025」 プレイステーション®ブース 出展タイトルやステージ情報などの全リストを発表！試遊の先行予約受付も開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2025年9月25日（木）から9月28日（日）に幕張メッセ（千葉）にて開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS）にプレイステーション®ブースを出展いたします。本年のプレイステーションブースでは、PS5で発売予定の期待の最新作14作品を試遊可能タイトルとして出展予定のほか、併設するステージでのトークイベントや様々なノベルティなど、ユーザーの皆さまにお楽しみいただける多彩なコンテンツを展開いたします。
2025年10月2日（木）の発売を目前に控えた『Ghost of Yōtei』では、ゲーム内のオープンワールドマップを中心に、約10分程度のゲームプレイを発売に先駆けて先行体験いただけます。様々な武器を駆使した主人公・篤（あつ）のアクションや、ゲーム内で描かれる雄大な蝦夷地の自然をぜひ会場で体験ください。また9月27日（土）に開催するステージでは、本作の開発スタジオSucker Punch Productionsの共同創業者兼スタジオヘッドであるBrian Fleming氏と、ゲーム内で篤を演じるErika Ishii氏が登壇し、ゲームプレイやキャラクターについて深堀するトークセッションをお届けします。
2026年発売予定の『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』では、TGSで初登場となるゴーストライダー、スパイダーマンの2キャラクターを含む全8キャラクターと新たなステージが会場で初めて体験可能となります。お気に入りのマーベルヒーローを編成（アッセンブル）して、直感的な操作性や鮮烈なビジュアルとともに、自分だけの4対4チームバトルをぜひお楽しみください。また、9月28日（日）には本作の開発を担当するアークシステムワークスやPlayStation Studios XDEVの開発チームがプレイステーションブースステージに登場し、ゲームシステムやキャラクターデザインに関する開発秘話などを公開予定です。ぜひお見逃しなく！
Ghost of Yōtei MARVEL Tōkon: Fighting Souls
そのほかプレイステーションで試遊可能な全タイトルの一覧は以下の通りです。
【PlayStation 5 試遊出展予定タイトル一覧】
https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_1.png
また本日より、PlayStation®Plus加入者を対象に（※1、2）プレイステーションブース出展タイトルの試遊の事前予約受付を開始しました。9月24日（水）23時59分までの期間中、先着順でTGS特設サイトより一般公開日（9月27日（土）および9月28日（日））の試遊予約を事前にお申込みいただけます。 (※3、4)
※1 PlayStation Plusのいずれのプランからでも事前予約に申し込みいただけます。
※2 PlayStation Networkアカウントにおいて「国/地域」の設定が「日本」で登録されている加入者が対象となります。
※3 先着順での受付のため、規定数に達した時点で受付を終了いたします。
※4 事前予約以外の当日の試遊整理券については、会場で先着順にて配布予定です。
プレイステーションブースに併設するステージでは、トークイベントPlayStation®Presents PLAY! PLAY! PLAY! TGS2025 SPECIAL STAGEを開催します。「一遊入魂」をテーマに、クリエイターが登壇し、ゲームプレイを中心にタイトルの魅力を発信していく予定です。ステージのスケジュールは以下の通りです。なお、ステージイベントの模様はPlayStation公式YouTubeチャンネルよりライブ配信およびアーカイブ配信予定です。
【PlayStation®Presents PLAY! PLAY! PLAY! TGS2025 SPECIAL STAGE タイトル一覧】
9月27日（土）
https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_2.png
9月28日（日）
https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_3.png
※9月25(木)、26日(金)はステージイベントの予定はありません。
なお、TGS期間中（9/25～9/28)に試遊した方、またプレイステーションブースに来場した方には各種ノベルティをプレゼントします。
【配布ノベルティ一覧】
https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_4.png
加えて、一般公開日の9月27日（土）～28日（日）に開催するファミリーゲームパークでは「The Game Awards 2024」で大賞となる「Game of the Year」を受賞した『アストロボット』を出展します。またロボットトイ「toio™（トイオ）」を使ったゲーム作りワークショップも実施いたします。ぜひ親子でお越しいただきお楽しみください。
SIEはTGSへの出展を通じ、ユーザーの皆様にプレイステーションおよびPlayStation 5ならではの魅力あふれる体験を提供し、ゲーム市場の更なる普及に努めてまいります。
＜「東京ゲームショウ2025」開催概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_5.png
©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
© 2025 MARVEL
© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS CO., LTD
※本公開内容は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※ブース及び各種画像はイメージです。実際の造形とは異なります。
※「プレイステーション ファミリーマーク」、「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」および「DualSense」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
