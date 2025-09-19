ソニー・インタラクティブエンタテインメント「東京ゲームショウ2025」 プレイステーション®ブース　出展タイトルやステージ情報などの全リストを発表！試遊の先行予約受付も開始

TGSプレイステーションブース特設サイト

＜「東京ゲームショウ2025」開催概要＞

プレイステーションブースに併設するステージでは、トークイベントPlayStation®Presents PLAY! PLAY! PLAY! TGS2025 SPECIAL STAGEを開催します。「一遊入魂」をテーマに、クリエイターが登壇し、ゲームプレイを中心にタイトルの魅力を発信していく予定です。ステージのスケジュールは以下の通りです。なお、ステージイベントの模様はPlayStation公式YouTubeチャンネルよりライブ配信およびアーカイブ配信予定です。【PlayStation®Presents PLAY! PLAY! PLAY! TGS2025 SPECIAL STAGE タイトル一覧】9月27日（土）https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_2.png9月28日（日）https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_3.png※9月25(木)、26日(金)はステージイベントの予定はありません。なお、TGS期間中（9/25～9/28)に試遊した方、またプレイステーションブースに来場した方には各種ノベルティをプレゼントします。【配布ノベルティ一覧】https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_4.png加えて、一般公開日の9月27日（土）～28日（日）に開催するファミリーゲームパークでは「The Game Awards 2024」で大賞となる「Game of the Year」を受賞した『アストロボット』を出展します。またロボットトイ「toio™（トイオ）」を使ったゲーム作りワークショップも実施いたします。ぜひ親子でお越しいただきお楽しみください。SIEはTGSへの出展を通じ、ユーザーの皆様にプレイステーションおよびPlayStation 5ならではの魅力あふれる体験を提供し、ゲーム市場の更なる普及に努めてまいります。https://digitalpr.jp/table_img/2732/118299/118299_web_5.png©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.© 2025 MARVEL‎© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS CO., LTD※本公開内容は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。※ブース及び各種画像はイメージです。実際の造形とは異なります。※「プレイステーション ファミリーマーク」、「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS5」および「DualSense」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。※その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。