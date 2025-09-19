¡È¿¹¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡££Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÇÎÓ¶È³èÀ²½¤ËÄ©¤à½»Í§ÎÓ¶È¼Ò°÷¤Îµ°À×
2015Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¶¨Äê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬Ã¦ÃºÁÇ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»ö¶È¼Ô¤È¡¢¼«¼Ò¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸º¡¦µÛ¼ýÎÌ¤ò¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤·¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ºï¸º¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸º¤é¤»¤Ê¤¤ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¨¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
½»Í§ÎÓ¶È¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¿¹ÎÓÍ³Íè£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÁÏ½Ð¡¦¿³ºº¡¦¼è°ú¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿¹ÎÓ²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×( https://www.morikati.com/ )¨¡¨¡ÄÌ¾Î¡Ö¿¹¡Ê¤â¤ê¡Ë¤«¤Á¡×¤ò2024Ç¯8·î¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¡£½»Í§ÎÓ¶È¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¹ÎÓ²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤ÎÃ´Åö¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¡£ÅÄ¾åÀ¿¡¢34ºÐ¡£2014Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç½»Í§ÎÓ¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¼ÒÍÎÓ¤Î´ÉÍý¤äÌ±´Ö¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ëµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢¿¹ÎÓ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
»³¸ý¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Á³¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄ¾å¤Î¡¢¿¹ÎÓ¤ä¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤Ï¡©¡¡¼ÂºÝ¤ËÈà¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»³¸ý¸©Ä¹Ìç»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Î»Å»ö¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¿¹ÎÓ¤Î¤½¤Ð¤Ç°é¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢ÎÓ¶È¤Î¥×¥í¤Ø
1991Ç¯¡¢»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÄ¾å¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÇÀ²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉãÊì¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Î¢»³¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¿¹¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¼«Á³¤ä¿¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Âç³Ø¤Ç¤ÏÇÀ³ØÉô¤ÎÀ¸Êª´Ä¶³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¿¹ÎÓ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆ¯¤¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿¹ÎÓ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é½¢³è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄ¾å¤À¤¬¡¢¶öÁ³»²²Ã¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ç½»Í§ÎÓ¶È¤Î¿¹ÎÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½»Í§ÎÓ¶È¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò »ñ¸»´Ä¶»ö¶ÈËÜÉô ¿¹ÎÓµ»½ÑÉô
¿¹ÎÓ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥× ¥êー¥Àー¡¦ÅÄ¾åÀ¿
Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤éºÇ½é¤ÎÃ´Åö¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÌæÊÌ»Ô¤Ë¤¢¤ë½»Í§ÎÓ¶È¤Î¼ÒÍÎÓ´ÉÍý¡£È²ºÎ¤ä¿¢ÎÓ¤Î·×²è¡¦»Ü¶È´ÉÍý¡¢Æ»Ï©Åù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢¹ÔÀ¯¤ä¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤È¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£3Ç¯´Ö¡¢ÌæÊÌ»Ô¤Ë¾ïÃó¤·¤¿¤¢¤È¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤òµòÅÀ¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¡£ÎÓ¶ÈÍÑ¥¢¥×¥ê¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¢¥É¥íー¥ó¤äÎÓ¶Èµ¡³£¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ê³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¡£¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î²ÁÃÍ
2024Ç¯¤Ë¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ä¹Ç¯ÎÓ¶È¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÅÄ¾å¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¶ÈÌ³¤Ë¤Ï¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄ¾å¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¿¹ÎÓ»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢CO2¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£¿¹ÎÓ¤Ëº£¤Þ¤Ç´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íø±×Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤ÎÓ¶È¤ÇÌÚºàÀ¸»º°Ê³°¤«¤é¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â°ÕµÁ¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿¹¤«¤Á¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤É¤ó¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄ¾å¤¬¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¶ÈÌ³¤À¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ï¤±¤ÆÆó¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅÐÏ¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿¹ÎÓ¤ÎCO2µÛ¼ýÎÌ¤Î¸«¹þ¤ß¤ò·×²è½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ»öÌ³¶É¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÇ§¾Ú¡¦È¯¹Ô¿½ÀÁ¡×¤Î¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£ÅÐÏ¿¤·¤¿·×²è½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»Ü¶È¤·¼ÂºÝ¤ÎCO2µÛ¼ýÎÌ¤ò»»Äê¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿³ººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Àµ¼°¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
·×²è½ñ¤ä¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤«¤Ä»ñÎÁ¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
¡Ö¿½ÀÁ¤Ë¤Ï»ö¶È¼Ô¤Î²áµî¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊªÍýÅª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ½é¤Î½ñÎà³ÎÇ§¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¿¹¤«¤Á¡Ù¤Ë¤Ï½ñÎà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤äÃÏÍý¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÉ³¤Å¤±¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Ä¹Ìç»Ô¤ÎÎÓ¶È¤Î»ýÂ³À¤ò¹â¤á¤ë¡¢£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³èÍÑ¤ÎÄó°Æ
¤½¤ó¤ÊÅÄ¾å¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¡¢»³¸ý¸©¤ÎÄ¹Ìç»ÔÌò½ê¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¹Ìç»Ô¤È¤Ï¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î2017Ç¯¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÖÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿¹ÎÓÀ°È÷¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÎÓ¶È¡¦ÌÚºà»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÅÄ¾å¤È»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ìç»ÔÌò½ê¤ÎËö±Êµ®¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÄ¹Ìç»Ô¤Ï¿¹ÎÓ¤Î¹âÎð²½¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Åö»þ¤Î»ÔÄ¹¤¬ÎÓ¶È¤òÀ®Ä¹»º¶È¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÂçµÁ¤Î¤â¤È¡¢½»Í§ÎÓ¶È¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ü¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Ìç»ÔÌò½ê¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÉôÇÀÎÓ¿å»º²Ý
ÎÓ¶È¿¶¶½ÈÉ²ÝÄ¹Êäº´¡¦Ëö±Êµ®
Ä¹Ìç»Ô¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¾å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÓ¶È·Ð±Ä¤Î²þÁ±Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÎÓ¶È¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¡¢¼çÈ²¡Ê°ìÄêÈÏ°Ï¤Î¼ùÌÚ¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤ÏÂçÉôÊ¬¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Î¤¢¤È¤ÎºÆÂ¤ÎÓ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤Î»ñ¶â¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÚ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò»×¤¦¤È¡¢¸å·Ñ¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤ÇÎÓ¶È¤òÂ³¤±¤ë½êÍ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¿¢ÎÓ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÏÅ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È²ºÎ¤ä¿¢ÎÓ¤¬¿Ê¤ß¡¢½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÌÚ¡¹¤¬¼ãÊÖ¤ê¡¢¿¹ÎÓ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ìç»Ô¤Î»ÔÍÎÓÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¿¢ÎÓ¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Î¥½ñÎàºîÀ®¤«¤éÇã¤¤¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Ë»Ù±ç
¤µ¤é¤Ë¤Ï2022Ç¯8·î¤Ë¡¢£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÊýË¡ÏÀ¤¬²þÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼çÈ²¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÊ¬¤òCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ìç»Ô¤Î¿¹ÎÓ¤Ç¤ÏCO2µÛ¼ýÎÌ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼çÈ²¤Î¤¢¤È¤Ë¿¢ÎÓ¤ò¤¹¤ì¤Ð°ìÉôÇÓ½ÐÎÌ¤ò¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢CO2µÛ¼ýÎÌ¤¬¥×¥é¥¹¤È¤·¤Æ·×¾å¤µ¤ì¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î²þÄê¤Î¤¢¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÄ¹Ìç»Ô¤Î£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤¬¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ëö±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¿ôÇ¯¤ª¤¤ËÉô½ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬ÎÓ¶È¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¤é²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¼ý½¸¤«¤é¡¢½ñÎàºîÀ®¡¢¿³ºº¡¢Ç§¾Ú¡¢Çã¤¤¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ø¿¹¤«¤Á¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸½ºßÄ¹Ìç»Ô¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅÐÏ¿¤Þ¤Ç´°Î»¤·¡¢Ç¯Æâ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈ¯¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£Çã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬¼ÂºÝ¤Î¼ý±×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¤¤¬¡¢¥ï¥ó¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¯¤·¤¯¤â»³¸ý¸©¤Ï¼«Ê¬¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ¹Ìç»Ô¤È¤Ï¶¨ÄêÄù·ë¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÄ¾å¤ÏÈù¾Ð¤à¡£
ÅÄ¾å¤ÏÄê´üÅª¤ËÄ¹Ìç»Ô¤ËÄÌ¤¤¡¢¿¹ÎÓ¤Î¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤¬ÉÁ¤¯¡¢¼ý±×²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜÅö¤Î¡È¿¹ÎÓ²ÁÃÍ¡É
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÄ¾å¤Ï¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¿¹ÎÓ¤äÌÚ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¿¹ÎÓ¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ê－¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈ¯¹ÔÎÌ¤òÂ¿¤¯¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÈ²ºÎ¤äÌÚºàÈÎÇä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤äÎÓ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÚºà¼ýÆþ¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¼ýÆþ¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¿¹ÎÓ¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê·Á¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¿¹ÎÓ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÅÄ¾å¤Ë¡¢Ä¹Ìç»Ô¤Î¿¹ÎÓ¤ò¼ÂºÝ¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìç»Ô¤Î¿¹ÎÓ´ÉÍý¤ò¶¦¤Ë¹Ô¤¦¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Õ¥©¥ì¤Ê¤¬¤È¡×¤Î»°¹¥¤µ¤ó¡¢»ÔÌò½ê¤ÎËö±Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¤Î¸½¾õ¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ï¤É¤³¤Î³§È²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿¢ÎÓ¤·¤¿¥Ò¥Î¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Ä¾¶á¤ÎÁð´¢¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¨¡¨¡¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢»³¼ç¤ä´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ä¹ÔÆ°¤â¡¢ÅÄ¾å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£
º£¸å¤Î¿¹ÎÓ·×²è¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÅÄ¾å¤È
¥ê¥Õ¥©¥ì¤Ê¤¬¤È¡¦»°¹¥¤µ¤ó¡¢Ä¹Ìç»ÔÌò½ê¡¦Ëö±Ê¤µ¤ó¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»×¤¤¡¢ÁÏ½ÐÂÐ¾Ý¤ÎÃÏ°è¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤äÃÏ¿Þµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê»ë³ÐÅª¤Ê¾ðÊó¤âÂ¿¤¯ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤¿¤À¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÇäÇã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¡Ö¡Ø¿¹¤«¤Á¡Ù¤ÇÇäÇã¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÓ¶È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÄ¾å¤Î¸ÀÍÕ¤È´ãº¹¤·¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
»²¹Í¡§¿¹ÎÓ²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¿¹¤«¤Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È( https://www.morikati.com/ )