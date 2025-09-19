¡Ú10/20¡Ê·î¡ËÂç·¨¹ÖÆ²¡Û½Å¾¾À¶ ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¡¢¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×³«ºÅ
½Å¾¾À¶ ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¡¢¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
½Å¾¾À¶ÀèÀ¸¤¬ÆÃÊÌ¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¡ª
°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
ºî²È¡¦½Å¾¾À¶ÀèÀ¸¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙËö¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤´ü¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢Âç·¨¹ÖÆ²¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡Ö½Å¾¾À¶ ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¡¢¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ä°ìÈÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁá°ðÅÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½Å¾¾ÀèÀ¸¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤½¤·¤Æºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÁÏºî³èÆ°¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½Å¾¾ºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁáÂç¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ºî²È¼«¿È¤¬ÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø¤¤è¤·¤³¡Ù¤ò¤Ò¤â¤È¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤¬¿Í¤È¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤äÊ¸¾Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤äSNS¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤·¿¼¤¯¿´¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÊ¬ÃÇ¤ò·Ð¸³¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÈÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¾¾À¶Ãø¡Ø¤¤è¤·¤³¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë
½Å¾¾À¶ÀèÀ¸¤Î¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£Ç¯ÅÙËö¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¤Î¶µ°÷À¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤µ¤ì¤ë½Å¾¾À¶ÀèÀ¸¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀèÀ¸¤«¤é¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£½Å¾¾ÀèÀ¸¤¬Âç·¨¹ÖÆ²¤ÇºÇ¸å¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£ÁáÂçÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢½Å¾¾ºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¼ÁÌä¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß»þ¤Ë¡¢½Å¾¾ÀèÀ¸¤Ø¤Î¼ÁÌä¤â¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò½Å¾¾ÀèÀ¸¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ò¹Ö±éÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£½Å¾¾ÀèÀ¸¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö±é¤ÎÅÓÃæ¡¢ºîÉÊ¡Ø¤¤è¤·¤³¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»öÁ°¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Å¾¾À¶ ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¡¢¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡×¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¦¿½¹þÊýË¡
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë18:30～20:00¡Ê³«¾ì17:30¡Ë
²ñ¾ì¡§Âç·¨µÇ°¹ÖÆ²Âç¹ÖÆ²
¿½¹þ¡§Äê°÷1,100Ì¾¡£ÀèÃå½ç¡£
¢¨9·î20Æü¤è¤ê¿½¹þ³«»Ï¤Ç¤¹¡£
½Å¾¾ À¶¡Ê¤·¤²¤Þ¤Ä¡¦¤¤è¤·¡Ë
Ê¸³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¡ÊÇ¤´üÉÕ¡Ë¡£1963Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¡£
½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤Ë¡£1991Ç¯¡Ø¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥é¥ó¡Ù¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£1999Ç¯¡Ø¥Ê¥¤¥Õ¡Ù¤ÇÂè14²óÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢¡Ø¥¨¥¤¥¸¡Ù¤ÇÂè12²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2001Ç¯¡Ø¥Ó¥¿¥ß¥óF¡Ù¤ÇÂè124²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡¢2010Ç¯¡Ø½½»ú²Í¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢2014Ç¯¡Ø¥¼¥Ä¥á¥Ä¾¯Ç¯¡Ù¤ÇËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØÎ®À±¥ï¥´¥ó¡Ù¡Ø¤½¤ÎÆü¤Î¤Þ¤¨¤Ë¡Ù¡Ø¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤ÎµÖ¤Ç¡Ù¡Ø¤È¤ó¤Ó¡Ù¡Ø¤Þ¤¿¼¡¤Î½Õ¤Ø¡Ù¡Ø°ì¿Í¤Ã»ÒÆ±ÌÁ¡Ù¡Ø¤¤ß¤ÎÄ®¤Ç¡Ù¡ØÀÖ¥Ø¥ë1975¡Ù¡Ø¤Ò¤³¤Ð¤¨¡Ù¡Ø¤¤ß¤ÎÍ§¤À¤Á¡Ù¡Ø¤¯¤Á¤Ö¤¨ÈÖÄ¹¡Ù¡Ø¾®³Ø¸ÞÇ¯À¸¡Ù¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
´ë²è¡¦À©ºî
Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸²½¿ä¿Ê³ØÀ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¿ù»³¹áÇµ¡¢À¾Â¼Æä¼Ó¡¢Peter Chai¡¢À¯ËÜÎ¤ºÌ¡¢ÅÏÊÕ¥â¥Ë¥«¡¢»³¸ýÈþºé