Simagic ¡ß DELE - Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

Åìµþ¡¢2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦Ãæ¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー°¦¹¥²È¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë Simagic¡Ê¥·¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë ¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë DELE¡Î¥Çー¥êー¡Ï ¤È¶¦¤Ë¡¢2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)～28Æü(Æü)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡× ¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤¬½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥±ー¥ë¤ÈÆâÍÆ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë"ËÜÊª¤ÎÁö¤ê"¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Simagic¤ÎºÇ¿·¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ìー¥·¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー5Âæ ¤òÍÑ°Õ¡£¥É¥ê¥Õ¥È¡¢GT¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ÎÁö¹Ô¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â ÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½ ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤È¥È¥ë¥¯¤ò¸Ø¤ëSimagic¤Îµ¡ºà¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤«¤é¥×¥í¥ìー¥µー¤Þ¤Ç¡ÖËÜÊª¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ´üÃæ¤Ï ¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡× ¤ò³«ºÅ¡£Íè¾ì¼Ô¤ÏSimagic¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤Ë¤Ï Simagic¤«¤é¹ë²Ú¾ÞÉÊ ¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤â°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¶¥µ»·Á¼°¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ò¶î»È¤·¤Æ¥×¥í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¦¥É¥ê¥Õ¥ÈUSA¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ Ì§ÎØÂçÌéÁª¼ê
¡¦¼ã´³13ºÐ¤ÇFDJ2¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î HinatoÁª¼ê
¡¦¸µF1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¡¦¥Þ¥óÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä ¥ß¥«¡¦¥µ¥íÁª¼ê
¡¦GT4¤Ç³èÌö¤¹¤ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥íÁª¼ê
¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥·¥à¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ø¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥ó¡õ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ç¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ ¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥ó¥â¥Ç¥ë ¤â¥Öー¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë±é½Ð¡£Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¸òÎ®¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ä¥«¥¿¥í¥°ÇÛÉÛ ¤â¼Â»Ü¤·¡¢¥Öー¥¹Á´ÂÎ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Simagic¤ÈDELE¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢µæ¶Ë¤Î¥·¥à¥ìー¥·¥ó¥°ÂÎ¸³¡£
Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÈÌ¤Íè¤Î¥ìー¥µー¤¿¤Á¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
