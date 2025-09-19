Âè138²ó ¥«¥ó¥È¥ó¥Õ¥§¥¢ À¤³¦¥íー¥É¥·¥çー¤ÇÀª¤¤¤ò²ÃÂ®
Ãæ¹ñ¡¦¹½£¡¢2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- Âè138²óÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¥«¥ó¥È¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬À®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î10¤«¹ñ¤Ç¥íー¥É¥·¥çー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±¥Õ¥§¥¢¤Î¹ñºÝËÇ°×¶¨ÎÏ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ë¥³¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥íー¥É¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂÐ³°ËÇ°×¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢CFTC¡Ë¤ÎÄ¥»×¹¿Éû¼çÇ¤¤¬"¥«¥ó¥È¥ó¥Õ¥§¥¢¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥·¥§¥¢"¤È¤¤¤¦»Ø¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢¥Ð¥¤¥äー¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍè¾ì·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉý¹¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¸úÎ¨Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÉÉÌÉû¼çÇ¤¤¬¡¢Ãæ¹ë·ÐºÑ¤ÎÊä´°À¤äÃæÇÏ´Ø·¸¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢³èÈ¯¤ÊÆó¹ñ´ÖËÇ°×¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¥«¥ó¥È¥ó¥Õ¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤è¤¦¥Ð¥¤¥äー¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤È¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÏË±Ì±Éû¼çÇ¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥äー¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¹×¸¥¤È¡¢¥â¥ó¥´¥ë´ë¶È¤Î»²²Ã³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê½ÐÅ¸¼Ô¤äÂ¿ÍÍ¤Ê´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ·¤¨¡¢¹ñºÝ¥Ð¥¤¥äー¸þ¤±¤ÎÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤È¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢Î¶ÇÉÒÅ¸¼¨¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬¡¢¥«¥ó¥È¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ëÄ´Ã£µòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤¬ºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¹â¤Þ¤ëÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤òº¬µò¤Ë¡¢Æ±¥Õ¥§¥¢¤¬Ãæ±û¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¤È¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¥Õ¥§¥¢¤¬¸½ÃÏ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤·¡¢Á¡°Ý¡¦µ¡³£¡¦²ÈÅÅÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¹¤²¤ë¡Ö²«¶â¤Î²Í¤±¶¶¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½ù·òÀ¸±¿±Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢CFTC¤Ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥³ー¥ë¥º¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¥íー¥¿¥¹¥º¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥«¥êー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¹ñ¤ÎÂç¼ê¾®Çä¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¸½ÃÏ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²Èµ¯¶È²È¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ö¥¢¥¿¥á¥±¥ó¡ÊAtameken¡Ë¡×¤Î¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤»ÙÉô¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥íー¥É¥·¥çー¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂè138²ó¥«¥ó¥È¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬10·î15Æü¤Ë¹½£¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¤ä¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://www.cantonfair.org.cn/en-US. ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
