¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤ò¤Ç¤¤¿¡ª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Óー¥Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹NPOË¡¿Í¿ÜËá¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Óー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢SUMArt DAYS¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢10/11(ÅÚ)～10/31(¶â)¤Ë¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¤Ë¤Æ¡¢¡É¤ß¤ó¤Ê¡É¤¬»²²Ã¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSUMArt DAYS¡Ù³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
SUMArt DAYS¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡¢¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¿ÜËá³¤´ß¤ä¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¡¢´ë¶È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡É¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤äÏ¢·È¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¡¢¡ØSUMArt DAYS¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Ç¥¤¥º¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
SUMArt DAYS¤Ï¡¢¿ÜËá¤Î³¤¤È¿Í¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SUMA¡á¿ÜËá¡¢Art¡á¥¢ー¥È¡¢Smart¡áÃÎÅª¡¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ö¡¦³Ø¤ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¿ÜËá¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§SUMArt DAYS -¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£³¤¤È¡¢¿ÜËá¤È¡£-
¼çºÅ¡§SUMArt DAYS¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Ç¥¤¥º¡Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¢¨
¶¦ºÅ¡§¿À¸Í»Ô¡ÊÃ´Åö¡§´Ä¶¶É¡Ë
¢¨¼Â¹Ô°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー¡§
¥¹¥Þ¥·ー¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë°Ñ°÷²ñ¡Ê¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¥Ñー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÈ¿¥¡¢¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡Ë¡¢¿À¸Í»ÔÎ©¿ÜËá¥è¥Ã¥È¥Ïー¥Ðー¡¢NPOË¡¿Í¿ÜËá¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Óー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¶¦¡¡ºÅ¡§¿À¸Í»Ô´Ä¶¶É
¶¨¡¡ÎÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¡¢¤Ä¤ß¤¤Þ¤ë¤·¤§¡¢¿åÃæ¼Ì¿¿²È ¸°°æÌ÷¾Ï»á¡¢CHIKAKEN¡¢¹ÃÆîÂç³Ø Bamboo¤ËThank you Project¡¢¿À¸Í½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉô²ÈÀ¯³Ø²Ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¢W Inc.
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)～10/31(¶â)
¾ì½ê¡§¿ÜËá³¤´ß¡£¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ê¿ÜËá¥Ûー¥ë¡¢¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¤ß¤ó¤Ê¡Ê´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à°ìÍ÷
¡Ú¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¡Û
¡Ø¥¹¥Þ¥Þ¥Þ¥ë¥·¥§¡Ù
³¤¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¹¾ì¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿Æ»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ìー¥¹¤ò³«ºÅ¡£
´ü¡¡´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼ç¡¡ºÅ¡§¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¥Ñー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÈ¿¥
¶¨¡¡ÎÏ¡§¤Ä¤ß¤¤Þ¤ë¤·¤§
URL: https://kobesuma-seaside-park.jp/
¡Ú¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡Û
～¿åÃæ¼Ì¿¿²È¡¦¸°°æÌ÷¾Ï»á¤¬¼Ì¤¹³¤¤Î»Ñ～¡Ø³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¿åÂ²´Û¡Ù
Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô½Ð¿È¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃæ¼Ì¿¿²È
¤Î¸°°æÌ÷¾Ï»á¡£¸°°æ»á¤Î»£±Æ¤·¤¿Èþ¤·¤¤¿åÃæ±ÇÁü¤È³¤ÍÎ¥×¥é¥¹
¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡´Ö¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É
¼ç¡¡ºÅ¡§¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¨ÊÌÅÓ¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÆþ´Û·ô¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î¤ß¤ÏÉÔ²Ä¡Ë
¶¨¡¡ÎÏ¡§¿åÃæ¼Ì¿¿²È ¸°°æÌ÷¾Ï»á
U R L : https://x.gd/bLugs
¡Ú¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¡Û
ÃÝ¤¢¤«¤ê¥Ê¥¤¥È
¿ÜËá¶èÂ¿°æÈª¤ÎÃÝÎÓÀ°È÷¤ËÈ¼¤¤È²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÃÝ¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿ÃÝ¥é¥ó¥¿¥ó¤Å¤¯¤ê¡õÃÝ¤¢¤«¤ê¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÃÝ¤¢¤«¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¿Í¤È³¤¤ÈÃÝ¤¢¤«¤ê¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ù¡ØÊüÃÖÃÝÎÓ¤ÎÍø³èÍÑ¡Ù¡ØÃÝ¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®¡Ù¤Ê¤ÉÁõ¾þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡´Ö¡§
¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨¡ÛÌó1¤«·î´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§
¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à ¥Ñー¥¯¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÅï
¡ÚÅ¸¼¨¡Û¾¾ÎÓ¥¨¥ê¥¢
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼ç¡¡ºÅ¡§¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¥Ñー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÈ¿¥
¶¨¡¡ÎÏ¡§CHIKAKEN¡¢NPOË¡¿Í ¿ÜËá¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Óー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¹ÃÆîÂç³Ø Bamboo¤ËThank you Project
URL: https://kobesuma-seaside-park.jp/
¡Ú¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡Û
～¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Õ¤ì¤è¤¦¡Ø¥Þー¥á¥¤¥É¤ËÉÁ¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î³¤¡Ù
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Úー¥Ñー¡ÖASUKAMI(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¦¤í¤³¡×·¿¤Î
»æ¤Ë³¤¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢¥Þー¥á¥¤¥É¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¤ò¾þ¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡´Ö¡§¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÅ¸¼¨¡Û2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¨ÊÌÅÓ¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÆþ´Û·ô¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î¤ß¤ÏÉÔ²Ä¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§¿À¸Í½÷»ÒÂç³Ø ²ÈÀ¯³ØÉô²ÈÀ¯³Ø²Ê
¶¨¡¡ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹
URL¡¡¡§https://x.gd/qBvuW
¡Ú¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¡Û
¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¨¥³¤Á¤ã¤ì¥¼¥ß¡×´Ä¶³Ø½¬¹ÖºÂ
¤¤ì¤¤¤Êº½ÉÍ¤ò¤èー¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¦¡¦¡¦ ～¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤òÃÎ¤ê¡¢¥×¥é¤´¤ß¤ò»È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦～
À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤È¡¢³¤´ß¤Ç½¦¤¤½¸¤á¤¿¤´¤ß¤Ç¥ß¥Ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¿åÌî¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É¾È½¤Ç¤¹¡£
´ü¡¡´Ö¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¸áÁ°¤ÎÉô¡§10»þ00Ê¬～12»þ30Ê¬¡¡
¸á¸å¤ÎÉô¡§13»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬
¾ì¡¡½ê¡§¡Ú¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó¡Û¿ÜËá³¤´ß¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à ¥Ñー¥¯¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÅï
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼ç¡¡ºÅ¡§¿À¸Í»Ô´Ä¶¶É
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢ー¥¹¥Ñ¥ëKOBE
¹Ö»Õ¡§¸¶ÅÄÄ÷É×¤µ¤ó¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¡¿åÌîÅ¯É×¤µ¤ó¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
URL ¡¡:https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/kurashi/recycle/education/kobeekocharezemi.html
¡Ú¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¡Û
¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö～10·î¤Ï¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º·î´Ö～ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤½¤¦¡ª
¹ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯10·î¤ò¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º·î´Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸ÃæÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿À¸Í»Ô¤Ç¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦·¼È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î¤Ï¿ÜËá¶è¤Ç¤â¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～16:00
¾ì¡¡½ê¡§¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à ¥Ñー¥¯¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÅïÉÕ¶á
¼ç¡¡ºÅ¡§¿À¸Í»Ô´Ä¶¶É
¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï
https://www.city.kobe.lg.jp/a25748/kurashi/recycle/gomi/genryo/namagomi/namagomi/fooddrive/index.html
¡Ú¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¡Û
-¼ã¼Ô¡¦ZÀ¤Âå±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸PR»ö¶È-Ê¼¸Ë Î¹¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±Ê¸¸Ë(°ÜÆ°¿Þ½ñ´Û¥Ö¥Ã¥¯¥Ð¥¹)
Ê¼¸Ë¸©¤¬¼ã¼Ô¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡¦»Ò°é¤Æ¡¦½»¤Þ¤¤¡¦Æ¯¤¡×¤òÊ¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¼ã¼Ô¡¦£ÚÀ¤Âå±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Î¹Êó»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÊ¼¸Ë Î¹¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±Ê¸¸Ë¡×¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤¬¡¢¤¹¤Þ¤Ã¤³¤Ò¤í¤Ð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³¤É÷¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë±ï¤¢¤ë¿Í¡¹¤Î¡Ø¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ËÜ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ü¡¡´Ö¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à ¤¹¤Þ¤Ã¤³¤Ò¤í¤Ð
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§Ê¼¸Ë¸©
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒW¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ä¥Ã¥¯
¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤ò¤Ç¤¤¿¡ª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¿ÜËá¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Óー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ãË¡¿Í³µÍ×¡ä
Ë¡¿ÍÌ¾¡§NPOË¡¿Í¿ÜËá¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Óー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¶ð¥öÎÓÄ®£±ÃúÌÜ14-10¥É¥ë¥Õ21-102
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚ¸Í½Ó²ð
ÀßÎ©¡§2017Ç¯11·î2Æü
URL¡§https://sumauniversalbeach.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î¡É¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤ò¡É¤Ç¤¤¿¡ª¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä
¤ªÇ¯´ó¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¥Óー¥Á¤òÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Ãæ³Ø¼Ò²ñ¸øÌ±¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿Àè¿Ê»öÎã¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡ä
¡¦¥Ö¥ëー¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾ÞÀ¤³¦2°Ì¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¦´Ñ¸÷Ä£¥Ö¥ëー¥Õ¥é¥Ã¥°Ç§¾Ú»öÎã¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡¦2023Ç¯ÅÙ ¡Ë
¡¦¶µ°é½ÐÈÇÃæ³Ø¸øÌ±¤Î¶µ²Ê½ñ·ÇºÜ¡Ê2021Ç¯ÅÙ ¡Ë
¡¦´Ñ¸÷Ä£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Àè¿Ê»öÎã¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¦IAUD¹ñºÝ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¶â¾Þ¡Ê2019Ç¯¡Ë
¡¦¤Ò¤ç¤¦¤´¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¾Þ¡Ê2018Ç¯¡Ë
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¿ÜËá¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Óー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈPR»öÌ³¶É
»öÌ³¶ÉÄ¹ ÅÚ¸¶æÆ¸ã
HP¡§https://sumauniversalbeach.com/ ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê
TEL¡§080-3782-4405
e-mail¡§sumauniversalbeach@gmail.com