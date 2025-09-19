¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥ì¥Ó¥åー¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSeiko Futureworks¡× £²½µ´Ö¤Î¤ª»î¤·¥×¥é¥ó¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤òÄó¶¡³«»Ï ～IT¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÈ¿±Ç¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ó¥åー¤òÂ¨»þ¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½～
¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Øº¬ ½ß¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤òÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤¹¤ëAI¥ì¥Ó¥åー¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSeiko Futureworks¡×¤Î£²½µ´Ö»îÍÑ¥×¥é¥ó¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤òÄó¶¡³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯4·î¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä»îÍÑ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢£¸·î¤è¤ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥×¥é¥ó¤âÄó¶¡³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ´Ä¶¹½ÃÛ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢º£²ó¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤òÄÉ²ÃÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ»þÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤¬Í½¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶¹½ÃÛ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖSeiko Futureworks¡×¤Î°ìÉôµ¡Ç½¤ò¤¹¤°¤Ë»îÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢IPA¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¸½à¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤¬À°Íý¤·¤¿IT¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£IT¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×·ïÄêµÁ½ñ¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥ì¥Ó¥åー¤ò¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥×¥é¥ó¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
²¼µ¥Úー¥¸¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£²½µ´ÖÌµÎÁ¥×¥é¥ó¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.seiko-sol.co.jp/products/ai_platform/lp/
¢£¡ÖSeiko Futureworks¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSeiko Futureworks¡×¤Ï¡¢´ë¶È¥ëー¥ë¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÈ¿±Ç¤·¤¿À¸À®AI¤¬¡ÈÀìÌç²È¤ÎÊ¬¿È¡É¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×·ïÄêµÁ½ñ¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò½Ö»þ¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿´ë¶ÈÀìÍÑ¤ÎAI¥ì¥Ó¥åー¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÆÍÑ¤ÎÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Êµ¡Ì©¾ðÊó¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DX¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇ¼´ü¤ÎÃÙ¤ì¡×¤ä¡ÖÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Î50¡ó°Ê¾å¤¬¡ÖÍ×·ïÄêµÁ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê*1¡Ë
Í×·ïÄêµÁ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ì¥Ó¥åー¹©Äø¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¡ÖSeiko Futureworks¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥åー¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤äºî¶ÈÉé²Ù¡¢¥ì¥Ó¥å¥ïー¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Î°ÅÌÛÃÎ¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥ì¥Ó¥åー¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡¡½ÐÅµ¡§ÆüËÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥æー¥¶ー¶¨²ñ¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹Ä´ºº2016¡×[7]
½Ð½ê¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡Ë¡Ö¥æー¥¶¤Î¤¿¤á¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¥¬¥¤¥É Âè2ÈÇ¡×¡Ë
¢£¡ÖSeiko Futureworks¡×¤Î¤ª¤â¤ÊÆÃÄ¹
1. ÀìÌç²ÈAI¤ÈÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö±ßÂî²ñµÄ¡×
°Û¤Ê¤ëÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎAI¿Í³Ê¤ò¡Ö±ßÂî¡×¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ñÎÁ¤äÄó°Æ½ñ¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤ä¹âÅÙ¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ´ë¶È¤´¤È¤Î¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÃÎ¼±¥Ùー¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤Ê²óÅú
´ë¶È¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¥ëー¥ë¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¡¢Àµ³Î¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë²óÅú¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. Í¼±¼Ô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸À®AI¤¬·Á¼°ÃÎ²½¤¹¤ë¡ÖAI¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡×µ¡Ç½¡Ê*2¡Ë
Í¼±¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¿¼·¡¤ê¤·¡¢¼«Æ°¤Ç·Á¼°ÃÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ
¥æー¥¶ー¤ä¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÎ¼±¥¢¥¯¥»¥¹¸¢À©¸æ¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê*2 2025Ç¯½©°Ê¹ß¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329786&id=bodyimage1¡Û
Seiko FutureworksÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.seiko-sol.co.jp/products/ai_platform/
¢¨Seiko Futureworks¤Ï¥»¥¤¥³ー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡¡¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹³×¿·ËÜÉô
¡¡Ã´Åö¡§È¾ÅÄ¡¡¡¡ tel¡§03-6779-8950¡¡ e-mail¡§support@seiko-sol.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø