¼«¼£²ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉÈÈ³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÈÈºá¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×¤ÈÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¡¿AI¥«¥á¥é¤Î¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー
AI¥«¥á¥é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ó¾¾ÂóÌé¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡¢¡ÖÈÈºá¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×¤È¼«¼£²ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ËÉÈÈÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£²ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬ÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.trinity4e.com/contents/crime-prone-area.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20250919
²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329502&id=bodyimage1
¢£ÃÏ°è¤ÇËÉÈÈÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÈÈºáÈ¯À¸·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤¬È¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÈÈºá¾ðÀª¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ºË¡ÈÈ¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï 73Ëü7,679·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á°Ç¯¤è¤ê4.9¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼£²ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¡ÖÈÈºá¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×
¿ÍÌÜ¤¬¾¯¤Ê¤¤½»Âð³¹¤ä¡¢³¹Åô¤¬¾¯¤Ê¤¯Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È°Å¤¯¤Ê¤ëÆ»Ï©¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äËÉÈÈÅô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢ÈÈºá¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤Áã¡¦Ç¦¤Ó¹þ¤ß¡Ê½»Âð¿¯Æþ¡Ë¡¦¼«Å¾¼ÖÅð¡¦¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¡¦ÉÔ¿³¼Ô¤Î½ÐË×¡ÊÀ¼¤«¤±¡¦¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Ê¤É¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÈºá¤´¤È¤Ë¡¢µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤½¤ÎÂÐºö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÈºá¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÈºá¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¼«¼£²ñ¤¬¤Ç¤¤ëËÉÈÈÂÐºö
ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£²ñ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆËÉÈÈ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Äê´üÅª¤Ê¸«²ó¤ê³èÆ°¤ä¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¦ËÉÈÈÅô¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤¬Í¸ú¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈÈºá¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ëÍÞ»ß¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Ëü¤¬°ì»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÏ¿²è±ÇÁü¤¬½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¼«¼£²ñ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï³Æ²ÈÄí¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¿È¶á¤ÊËÉÈÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.trinity4e.com/contents/crime-prone-area.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20250919
¢£ËÉÈÈ¥«¥á¥éÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¼±¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤¿¤´Äó°Æ
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥éÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢Êä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀßÃÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¼£²ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ëºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é´üÈñÍÑ0±ß¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¤ÊËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥ó¤â¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Êµ¡´ï°ì¼°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀßÃÖ¹©»ö¡¦½¤Íý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤È±¿ÍÑÌÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼£²ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÈÈºáµ¡²ñÍýÏÀ¡×
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈÈºá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÈÈºá¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡× ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈÈºáµ¡²ñÍýÏÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÇËÉÈÈ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äËÉÈÈÅô¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢ÈÈºá¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¹©É×¤äÀßÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¤Ïº£¸å¤â¡¢¼«¼£²ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÉÈÈ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊÆüËÜËÉÈÈ¥«¥á¥é¥»¥ó¥¿ー¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó2-14-21 ±ß»³¥Ë¥Ã¥»¥¤¥Ó¥ë1F
ÅÅ¡¡ÏÃ¡§ 052-684-7110¡Ê·î～¶â 9:00～18:00¡¡ÅÚÆü½Ë¡¦²Æµ¨µÙ¶ÈÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»ÏÅù½ü¤¯¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.office-trinity.com/
－»ö¶ÈÆâÍÆ－
Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦ÀßÃÖ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
AI¥«¥á¥é¡¦IoT¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯
¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¡¦ÀßÃÖ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
»Ù¼Ò¡¦»ÙÅ¹¡¦±Ä¶È½ê¡§²£ÉÍ¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡¦Âçºå¡¦ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾¡¦´ôÉì¡¦»°½Å
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー
