¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¤ªµÒÍÍ¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë·ÐÈñÀº»»SaaS¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë·ÐÍýDX～ÂçÀ®·úÀßÍÍ¤È¤Î¶¦ÁÏ»öÎã～
¡ã¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¤ªµÒÍÍ¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë·ÐÈñÀº»»SaaS¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë·ÐÍýDX
～ÂçÀ®·úÀßÍÍ¤È¤Î¶¦ÁÏ»öÎã～
¡ã³µÍ×¡ä
½¾Íè¤Î·ÐÈñÀº»»SaaS¤Ç¤Ï´ë¶ÈÆÃÍ¤ÎÍ×·ïÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ê¤É¤ÎË¡ÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÂçÀ®·úÀßÍÍ¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦¼«¼Ò¤Ë¤¢¤Ã¤¿DX¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤òÌÏº÷Ãæ¤ÎÊý
¡¦·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤¬¡¢¿Ê¤áÊý¤äÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¸å¤í¸þ¤¤ÊË¡À©ÅÙÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³²þ³×¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎãÆâÍÆ¤Ï2023Ç¯10·î»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://v2.nex-pro.com/campaign/81142/apply?np_source=pf-dn
¢§³«ºÅ³µÍ×¢§
¢¢³«ºÅÆü
2025Ç¯09·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00-13:30
2025Ç¯10·î07Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00-11:30
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë16:00-16:30
2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë14:00-14:30
2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00-15:30
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë10:00-10:30
2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00-13:30
¢¢¼çºÅ
TIS³ô¼°²ñ¼Ò
¢¢²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢¢»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¤ª¿½¹þ¤ß¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¢¤ª¿½¹þÄùÀÚ
³Æ³«ºÅÆü»þ¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç
¢§¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://v2.nex-pro.com/campaign/81142/apply?np_source=pf-dn
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
TIS³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿±Ä»öÌ³¶É
marke_mb@pj.tis.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§TIS³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø