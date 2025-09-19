¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤òËÉ»ß¤·¤è¤¦¡ª ½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡ÖÁ´ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¡×´Æ½¤ ¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡û¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª¡Ú2025Ç¯9·î19Æü(¶â)～2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)¡Û
¥«ーÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤Î¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¾¼É×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆâ³ÕÉÜ¿ä¿Ê¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¿ä¿Ê¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Î¿ä¿ÊÍ×¹Ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Î½å¼é¤ÈÀµ¤·¤¤¸òÄÌ¥Þ¥Êー¤Î¼ÂÁ©¤Î½¬´·¤Å¤±¡×¡Ö¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ÎÉáµÚ¡¦¿»Æ©¡×¡Ö¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¡×¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡»¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥ÈÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇãÊª¤Î¾å¡¢ÌµÎÁÅÀ¸¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤ã¤ó È¿¼Í¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤¬2019Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ö²«¿§¤¤Ë¹»Ò¡×¤Ë¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿·¼È¯³èÆ°¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¡Ö½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤È¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¥µ¥¤¥È¡§
¡¡URL¡§https://www.yellowhat.jp/campaign/202509/trafficsafe_cp.html
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡ÖÁ´ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¡× ´Æ½¤ ¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡û¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤òÀ©ºî
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÌÈµö¼èÆÀ¤ÎºÝ¤Ë¶µ½¬½ê¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡û¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇËèÆü¸áÁ°10»þ¤Ë½ÐÂê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡û¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡ÖÁ´ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¡×¤Ë´Æ½¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡ÖÁ´ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¡×
¡¡¸òÄÌ°ÂÁ´³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤¬²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÄÌ°ÂÁ´»×ÁÛ¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µºà¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï»ñÎÁ¤Î´©¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡ÖÁ´ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¡×¤è¤êº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ÏÆü¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óºîÀ®¤·¤¿¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡û¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î»à¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡×¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤¼Ò²ñ¤ò°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Ø¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡û¡ß¥¯¥¤¥º¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊçÊýË¡
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¡¢ËèÆü¸áÁ°10»þ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Æ±þÊç¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
