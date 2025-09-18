GRAVE TOKYO¡¢¥Û¥éーÌ¡²è¤Îµð¾¢¡¦°ËÆ£½áÆó»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´½ ¡ÖGRAVE TOKYO ¡ß ÁÐ°ì ´½²³¡×¤òÈ¯Çä
¥¢ー¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¸Ì®¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó´½¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É GRAVE TOKYO¡Ê¥°¥ì¥¤¥ô¥Èー¥¥çー¡Ë ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥Û¥éーÌ¡²è²È¤Î°ËÆ£½áÆó»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´½¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢»àÀ¸´Ñ¤È¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û6³¬ ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJUNJI ITO Arts¡õFashion Goods¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
´½¤Î³¸ÉôÊ¬
¡ü¥¢ー¥È¤ÈÁòÁ÷¤ÎÍ»¹ç
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥éーÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ËÆ£½áÆó»á¡£¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÈþ³Ø¤È¶²ÉÝ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£½áÆó»á¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡Ø´½²³¡Ù¡Ê¡ÖÁÐ°ì¥·¥êー¥º¡×¤è¤ê¡Ë¤òÂêºà¤Ë¡¢ºîÃæ¤ÎÈâ³¨¤ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥Þ¤ò¡¢´½¤Î³°Áõ¤ÈÆâÁõ¤ËÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤Ë¤³¤½¡¢Ì´¤È´õË¾¤È´î¤Ó¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢´½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¼«¸ÊÉ½¸½¤È¤¹¤ëGRAVE TOKYO¤ÎÍýÇ°¤È¡¢°ËÆ£½áÆó»áÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä´½¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´½¤ÎÆâÂ¦
¡üÀ½ÉÊÆÃÄ§
°ËÆ£½áÆó»á´Æ½¤¤Ë¤Æ¡¢Ì¡²èºîÉÊ¡Ø´½²³¡Ù¡ÊÁÐ°ì¥·¥êー¥º¡Ë¤ÎÈâ³¨¤òÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²èºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç´½²³¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤ò¸µ¤Ë¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¹âµéÌÚºà¤ËÆÃ¼ì¤ÊÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤êÍ£°ìÌµÆó¤Î¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´½¤ÎÃæ¤Î¹õ¤¤¿§¤ÏÌ¡²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖËÏ½Á¡×¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸Á°Áò¤ò»Ï¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¤´Áòµ·¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê²ÐÁò²ÄÇ½¡Ë¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î¶â¶ñ¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡üÈ¯Çä³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§GRAVE TOKYO ¡ß ÁÐ°ì ´½²³
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¸á¸å6»þ½ªÎ»
²Á³Ê¡§\1,650,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¼õÃíÀ¸»º¡Ë
¹ØÆþ¼õÉÕ¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û6³¬ ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖJUNJI ITO Arts¡õFashion Goods¡×¤Ë¤Æ
¡üGRAVE TOKYO¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡ÉÛ»ÜÈþ²Â»Ò¥³¥á¥ó¥È
»à¤ÏÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥´ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥´ー¥ë¤ò¡Ö´÷¤ß·ù¤¤¤È¡¢¼ä¤·¤¯Îä¤¿¤¯¿É¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
¡ÖÇï¼ê¤È¥Õ¥é¥ïー¥·¥ã¥ïー¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¡×¤ÊºÇ´ü¤È¤·¤Æ
¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤È¤·¤Æ½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ä¤¤¤¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¡¢²ÈÂ²¤È¡¢Í§¿Í¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ëºÇ´ü¤Î»Ñ¤¬
¤½¤ÎÀ¸Á°¤Î»Ñ¤«¤é°ìÈÖ¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸Á°¤Î»Ñ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È
Í§¿Í¤¿¤Á¤ÎºÇ´ü¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ´ü¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤Ç
¤½¤¦¤½¤¦¡¢Èà½÷¤Ï¡¡Èà¤Ï¡¡¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¤è¤¦¤ÊºÇ´ü¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤«
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ï´÷¤ß·ù¤Ã¤Æ±£¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ì¤ë¤Ù¤Ê¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸Ø¤ëµ¡²ñ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»à¤ÏÆü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢
¤À¤«¤é¤³¤½Áòµ·¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¿¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´§º§Áòº×¤ÎÌ¾¤¬É½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§¼°¤ÈÁòµ·¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¼°¾ì¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¤·ëº§¾ðÊó»ï¤òÇã¤¤¡¢²¼Ä´¤Ù¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤«½ê¤â²ñ¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¿µ½Å¤ËÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢
Áòµ·¤â¤Þ¤¿¡¢À¸Á°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÁòµ·¼Ò¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¿µ½Å¤ËÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¡¸å²ù¤·¤Ê¤¤ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡¤½¤¦¡¢¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â
À¸Á°¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬
GRAVE TOKYO¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£½áÆóÀèÀ¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´½¤¬¤³¤ì¤«¤é¥¢ー¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»î¤ß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
¿·¤·¤¤Ä¤¤¤¤Î·Á¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
GRAVE TOKYO¡¡
Email: info@mikera-grave.tokyo
¡üGRAVE TOKYO¤È¤Ï
2015Ç¯¤Ë¹üÔä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥íー¥ó¥Á
2022Ç¯¤Ë¥á¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¹üÔä¤«¤é´½¤ËÊÑ¤¨¡¢¥ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Áòµ·¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤Ë¤³¤½Ì´¤È´õË¾¤È´î¤Ó¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÆþ´½ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
2025Ç¯9·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ÎÀ¸Á°Áò¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´½¤¬»È¤ï¤ìÏÃÂê¤Ë¡£
¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§(C)JI/ASP
¼Ì¿¿¡§ÏÆ½¨É§
»£±Æ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶¦±É