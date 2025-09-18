9·î30Æü¤Ï¥´¥·¥Ã¥¯Ê¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎµÇ°Æü¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¡×¡Ã¥µ¥é¥ß¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡ªSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê
ËèÇ¯9·î30Æü¤Ï¡¢¥´¥·¥Ã¥¯Ê¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤¦µÇ°Æü¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ÍÎÊ¿¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎµÇ°Æü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿·¤¿¤Ê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥é¥ß¤È¥ï¥¤¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿SNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿´ºØ¶¶¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Àー¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¨»¿´ë¶È50¼ÒÄ¶¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¡×¤È¤Ï
¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯9·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥éーÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ÎµÇ°Æü¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òSNS¤Ç¶¦Í¤·¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡Ö#¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¡×¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë50¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¼¡¤°¿·¤·¤¤Ê¸²½ÅªµÇ°Æü¤È¤·¤Æ¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥é¥ß¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç½Ë¤¦¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¡×SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥µ¥é¥ß¤È¥ï¥¤¥ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢X¤Î¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥µ¥é¥ß¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¤´¼«Âð¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)～9·î24Æü(¿å)
±þÊçÊýË¡¡§
£±. ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/vmpday¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£². ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
£³. ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ÆÅöÁªÎ¨UP!!
¡ÊÅöÁª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°Ê³°¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥µ¥é¥ß¡õ¥ï¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¡×¿ÊÄè¡ª
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÀ¤³¦¤¬¿´ºØ¶¶¤Ë¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Àー¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡×³«ºÅ
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¿´ºØ¶¶¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Àー¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥éー¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢»ØÎØ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥¿¥È¥¥ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
´½²³¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ëé¬é¯¤ä½½»ú²Í¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¥º¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡¢ËâÎÏ¤ò½É¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖËâË¡»¨²ß¡×¤ä¡ÖÊõÀÐ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÆ«´ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÉÊ¡¹¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§12:00～17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿´ºØ¶¶¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥®¥ã¥é¥êー
¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶1ÃúÌÜ13－11 ¥¯¥¤¥ó¥È¿´ºØ¶¶¥Ó¥ë401¹æ¼¼¡Ë
¢¨Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ
¡Ö¹õ°á¤òÅ»¤¤¡¢°Ç¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥éー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¤ò¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î²ÃÆ£ÍÎÊ¿¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥éー¤ò°¦¤¹¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ÎµÇ°Æü¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òSNS¾å¤Ç¶¦Í¤·¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î30Æü¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£±¥ö·îÁ°¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ëÆü¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥éー¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·¥¤¥áー¥¸¤¬°ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£ ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥éー¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ëÆü¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎµÇ°Æü¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë9·î30Æü¤Ç¤¢¤ëÍ³Íè¤ÏÆâ½ï¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²áµî¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Àー¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(Vampire K.K.)
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ11¹æ ¥¯¥¤¥ó¥È¿´ºØ¶¶¥Ó¥ë401¹æ¼¼
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§²ÃÆ£ ÍÎÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¢¥»¥Ã¥ÈÀ©ºî
¡¦ SNS´ØÏ¢»ö¶È
¡¦ ¥¦¥§¥ÖÀ©ºî
¡¦ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡¦¥»¥ß¥Êー
¡¦ ¥²ー¥à´ë²è¡¦³«È¯
¡¦ ¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾åµ¤ËÉíÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://vampirekk.com/about
¸ø¼°X¡§https://x.com/vmpkk
¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆü¸ø¼°X¡§https://x.com/vmpday