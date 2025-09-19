¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
9/22(·î)～9/28(Æü)¤ÏABC¥°¥ëー¥×¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥¢¥¹¥ß¥é¥¤³Ø¤ÓWEEK¡ª
ABC¥°¥ëー¥×¤¬¡È³Ø¤Ó¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤¹¤ë1½µ´Ö¡ª
¡Ö¤Ê¤¼ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
°ËÂôÂó»Ê¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú
¤½¤·¤Æ¡ÖQ-1¡×¤Ï¤¤¤è¤¤¤èËüÇî¤ÎÉñÂæ¤Ø¡ª
³Æ³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤âÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡ªÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
¡¡ABC¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢9·î22Æü(·î)～28Æü(Æü)¤Î1½µ´Ö¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ß¥é¥¤ ³Ø¤ÓWEEK¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î°ÕÌ£¤ÏÉý¹¤¯¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£WEEK¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖQ-1 ÃÎ¤Î¹Ã»Ò±à～À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë9Ê¬´Ö～¡×¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢WEEKÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¶µ°é¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Êë¤é¤·¤äËÉºÒ¡¢Ê¸²½¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¤«¤é¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤Þ¤Ç¡¢Â¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ä¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ä²ÄÇ½À¡×¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î»Ñ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÄó¼¨¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¥Æ¥ì¥Ó¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¢£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡ÊËè½µ·îÍË～¶âÍË¡¡Ä«5»þ～8»þ¡Ë
9/22(·î) ¡ÖÄ«¥È¥ì¥ー¥ïー¥É¡×¤ËQuizKnock°ËÂôÂó»Ê¤µ¤óÀ¸½Ð±é¡ª
º£²ó¤Î¡Ö³Ø¤Óweek¡×¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡¥¯¥¤¥º¤ä¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëQuizKnock¡¦°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢°ËÂô¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Êú¤¯ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë¡¢°ËÂô¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÈÊÙ¶¯·ù¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ËÂô¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
9/23(²Ð¡¦½Ë)¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹ ½ËÆüÈÇ¡×¤Ï¡ÖµÙ¤à¡×¤ò³Ø¤Ö
¡¡¡Ö½ËÆüÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØµÙ¤à¡Ù¤ò³Ø¤ó¤ÇÌÔ½ë¤ÎÈè¤ì¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÙ¤ßÊý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£°å³ØÇî»Î¤ª¥¹¥¹¥á¤ÎÈèÏ«²óÉü½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤É¤¦µÙ¤à¤Ù¤¤«¤ä¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡¢¤½¤·¤ÆÈèÏ«¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤ÎÍÞ¤¨Êý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
9/24(¿å)¡Ö¡ôÄ«¥È¥ì¥ー¥ïー¥É¡×
¡¡º£²ó¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö³Ø¤Ó¡×¡£¡Ö#Ä«¥È¥ì¥ー¥ïー¥É¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
9/26(¶â)¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×
¡¡¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«ÆüÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Ä«6»þ30Ê¬～8»þ¡Ë
¡¡9·î27Æü(ÅÚ)¡ÖÄ«¤«¤é¡ª¤ß¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ï¥×¥í¥®¥ó¥°¡ª¡È¥´¥ß½¦¤¤¡É¤È¡È¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¾Í¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡É¥×¥í¥®¥ó¥°¡É¡£9/27(ÅÚ)¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¾®À¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÈÊ¡¸Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¶¦¤Ë¥×¥í¥®¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¡ª2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂçºå¤Î³¹¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¥ß¤ò½¦¤¤¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ç¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥®¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤È³¹¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡ÊËè½µ·îÍË～¶âÍË¡¡¸á¸å3»þ40Ê¬～7»þ
9/22(·î)AI¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ËÌ©Ãå
¡¡¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿»Æ©¤¬¿Ê¤àAI¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ 2019Ç¯¤Î¡ÖGIGA¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛ¡×Á°¤«¤é¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë1¿Í1Âæ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËICT ³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Âçºå¡¦Ì§ÌÌ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¥É¥ê¥ë¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¥É¥ê¥ë¡×¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬¾õ¶·¤«¤é°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¶µ»Õ¤ÏAI¥É¥ê¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶ñ¹ç¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶ì¼êÊ¬Ìî¤ä³Ø½¬°ÕÍß¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9/24(¿å)ÌÄÌç¤ÎËÉºÒ¤ò³Ø¤Ù¤ë±¿Æ°²ñ
¡¡ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖNARUTOÂç±¿Æ°²ñ¡×¤ÏËÉºÒ¤ò³Ø¤Ù¤ë±¿Æ°²ñ¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î»ÔÌ±¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¡¢¶¥µ»·Á¼°¤ÇÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£µß±çÊª»ñ¤ÎÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤ò¥Ð¥È¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥ê¥ìー¤ä¡¢ËÀ¤ÈÉÛ¤ÇÃ´²Í¤òºî¤Ã¤ÆÊª¤òÈÂÁ÷¤¹¤ë¶¥Áè¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éºÒ³²»þ¤Î¹ÔÆ°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÄÌç»Ô¤ÏÆü¾ï¤ÈºÒ³²Åù¤ÎÈó¾ï»þ¤È¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ò¼è¤êÊ§¤¦¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÉºÒÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤À¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Î¿Í¤Ë¤â¡ÖËÉºÒ¡×¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
9/25(ÌÚ)¡ÖQ-£±¡×½Ð¾ì¹» Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»Ê¿Ìî¹»¼Ë¤ËÌ©Ãå¡ª
¡¡Ì¤Íè¡¦À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÈÃµµæ(QUEST)¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àU-18¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÃµµæ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼« ¤é¡ÈÌä¤¤(QUESTION)¡É¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¡¢¡È9¡ÉÊ¬´Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÂç²ñ¡ÖQ-1¡×¡£ ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»Ê¿Ìî¹»¼Ë¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¿ô³Ø¶µ°é¤È¶õ´Ö¿Þ·Á¤ò¹Í¤¨¤ë～¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÄÀ¤¬À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø～¡×¡£ ¡ÖÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿ÌÌÂÎ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ°³Ð¤È¿¨³Ð¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ëÎ©ÂÎÌÏ·¿¤òÀ½ºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤¶µºà¤Îºß¤êÊý¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÀË¤·¤¯¤â·è¾¡3ÁÈ¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤òÈäÏª¡£ Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¥Æー¥Þ¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂç²ñ¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤«¡£¼ã¤¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¤Î¤Þ¤ë¥¹¥Ý¡×¡ÊËè·îÂè1ÆüÍË¤¢¤µ11»þ10Ê¬～¡Ë
¡¡10·î5Æü(Æü)¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢11·î15Æü(ÅÚ)～26Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡×¤òÆÃ½¸¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Âçºå½Ð¿È¤ÎÇßËÜ°½Ìé²Ú¡¦º»Ìé²ÚÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¤Ú¤³¤Ñ¤¬¡Ö¥Ç¥Õ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡×¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÀï¤¦2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇßËÜ»ÐËå¤¬·«¤ê½Ð¤¹¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤Ú¤³¤Ñ¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¼èºà¡ª¡©ÌÀ¤ë¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖQ-1 ÃÎ¤Î¹Ã»Ò±à～À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë9Ê¬´Ö～¡×9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ55Ê¬～ÊüÁ÷¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Ì¤Íè¡¦À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÈÃµµæ¡ÊQUEST¡Ë¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àU-18¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÃµµæ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¡ÈÌä¤¤¡ÊQUESTION¡Ë¡É¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¡¢ ¡È9¡ÉÊ¬´Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÂç²ñ¡ØQ-1¡Ù¡£
Âè£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£°£²£µÇ¯Âç²ñ¡¦·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîEXPO¥Ûー¥ë¡ª¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£²£¹£³¥Áー¥à¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ £³£¹ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ü¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢£±¼¡Áª¹Í¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¡¦£²¼¡Áª¹Í¡ÊÆ°²è¿³ºº¡Ë¤ò·Ð¤¿£±£¶¥Áー¥à¡ÜÆÃÊÌ½Ð¾ìÏÈ£±¥Áー¥à¡ÊÁ´£±£·¥Áー¥à¡Ë¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿£³¥Áー¥à¤¬¡¢EXPO ¥Ûー¥ë¤ÎÂç´Ñ½°¤òÁ°¤Ë¡ÈÌ¤Íè¡¦À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¸¦µæÈ¯É½¡É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·è¾¡¿Ê½Ð¥Áー¥à¡¦¸¦µæÈ¯É½¥Æー¥Þ¡Û
¡¦ÀÄ¿¹¸©Î©Ì¾µ×°æÇÀ¶È¹â¹»¡¦ºÏÇÝ´Ä¶ÈÉ
¡ÖË¢¤ÎËâË¡～´Ä¶¶¦À¸¤ò»Ù¤¨¤ë½üÁðºÞ¤ÎË¢»¶ÉÛ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯～¡×
¡¦ÅìµþÅÔÎ©Î©Àî¹â¹»¡¦Å·Ê¸µ¤¾ÝÉô
¡ÖÎ®¤ìÀ±¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ì¡ª～¼«ºî¤Î´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÌë¶õ¤ò¸«Ä¥¤ë～¡×
¡¦¼¯»ùÅç¸©Î©¹ñÊ¬¹â¹»¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô
¡ÖÎ²²½¿åÁÇÇ»ÅÙ¤Î´Ê°×Â¬ÄêË¡¤Î³«È¯～Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÎ²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ë¼Â¸³»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°～¡×
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÎÓ½¤
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¡ ¡¡¡¡Âç¿ÎÅÄÈþºé¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¡
¥ê¥Ýー¥¿ー¡¡ ¡¡¡¡¡¡¿Ü³½Ùµ®¡ÊQuizKnock¡Ë
¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ
¡Ú¿³ºº°÷¡Û
°ËÂôÂó»Ê¡ÊQuizKnock¡Ë¡¢¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥ß¥éー¡¢ÃæÅç¤µ¤Á»Ò¡¢Ìî¸ýÁï°ì¡¢»³¶ËÔè°ì
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ÖQ-1 ÃÎ¤Î¹Ã»Ò±à～À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë9Ê¬´Ö～¡×
¢¨Âç²ñÌ¾¤Ï¡Ö£Ñ-£±¡¡～£Õ-18¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ú¸¦µæÈ¯É½SHOW～¡×
£¹·î£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬～3»þ20Ê¬ÊüÁ÷
£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸ÊüÁ÷
TVer¡¦ABEMA¡¦Lemino¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
U-NEXT¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê10·î25Æü(ÅÚ)～Í½Äê¡Ë
¥é¥¸¥ª¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¢£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾®åÑÍµ²ð¤Ç¤¹¡¿¸ÅÀî¾»´õ¤Ç¤¹¡×
9/22(·î)～9/26(¶â)07:30º¢～¡Ö¤³¤É¤â¤Î»í¡×
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç¡¢¤¢¤µ7»þ30Ê¬º¢¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥Êー¡Ö¤³¤É¤â¤Î»í¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤Î¤³¤È¡¢¤ªÍ§Ã£¤Î¤³¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡¡9·î22Æü(·î)～26Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ß¥é¥¤³Ø¤Ó¥¦¥£ー¥¯¤³¤É¤â¤Î»í¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤«¤éÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ°é»Î¡¢ÀèÀ¸¡¢¶µ¼ø¡¢½Î¹Ö»Õ¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¢¶µ°é·Ï´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤Ê¤É¡¢¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ëÉý¹¤¤¿¦¼ï¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾®åÑÍµ²ð¤Ç¤¹¡×
ÊüÁ÷»þ´Ö¡¡ ·î～ÌÚÍË¤¢¤µ6»þ30Ê¬～9»þÀ¸ÊüÁ÷
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¡¾®åÑÍµ²ð¡ÊABC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¡ ÈÄ³ÀºÚÄÅÈþ¡Ê·î²Ð¡Ë¡¦¹¾ºêÍ§´ð»Ò¡Ê¿åÌÚ¡Ë
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¸ÅÀî¾»´õ¤Ç¤¹¡×
ÊüÁ÷»þ´Ö¡¡ ¶âÍË¤¢¤µ6»þ30Ê¬～9»þÀ¸ÊüÁ÷
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¡¸ÅÀî¾»´õ¡ÊABC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¡ µîÍèÀîÆà±û
¡ü¥¢¥¹¥ß¥é¥¤ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï ¡©
¡Öº£Æü¤è¤êÎÉ¤¤¥¢¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ß¥é¥¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡£
¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç
¤À¤ì¤â¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
