GSCF¡¢±¿Å¾»ñ¶â¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁÈÀ®¡¢´ÉÍý¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³È½¼

¥Ë¥åー¥èー¥¯, 2025Ç¯9·î18Æü /PRNewswire/ -- ±¿Å¾»ñ¶â¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¼ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëGSCF¤ÏËÜÆü¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎÆ³Æþ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÂçÉý¤Ê³È½¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¹ÔÍ»»ñ¤È¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ò1¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥·¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡¢À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥ê¥¹¥¯¡¦¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÊÎ®Æ°À¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ê¥µー¥Ó¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ËÆ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ°ÊÍè¡¢GSCF¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤ä¿·¶½À®Ä¹´ë¶È¤È¤Î¿·µ¬±¿Å¾»ñ¶â¥×¥í¥°¥é¥à¤ò30·ï²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë°ìÊý¡¢¶ä¹Ô¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢³Û¤Ë¤·¤Æ520²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼è°ú¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£GSCF¤ÎÅý¹ç¥µー¥Ó¥·¥ó¥°¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥Ñー¥È¥Êー¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë½ÀÆð¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¶ä¹Ô¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Î¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô»ñ¶âÄ´Ã£¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Å¾»ñ¶â¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÜµÒ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯¡¢Î©¤Á¾å¤²ÃÊ³¬¤«¤éµ¬ÌÏ³ÈÂçÃÊ³¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈGSCF¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥À¥°¡¦¥âー¥¬¥ó¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¡¢¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÎ®Æ°À¤Î³ÎÊÝ¡¢Çä¾å³ÈÂç¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±¿±Ä¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢º£¤ÎCFO¼¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ñËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÁªÂò¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ¥Çー¥¿¤Ë¤ª¤±¤ëÌÀÎÆÀ¤Ç¤¹¡×
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³È½¼¡§¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¶¯²½
GSCF¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ø¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê±¿Å¾»ñ¶â¥×¥í¥°¥é¥à´Ö¤Ç¥Çー¥¿¡¢°Õ»×·èÄê¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¦¥»¥ó¥¿ー¡§ ¥Ð¥¤¥äー¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢½Ð»ñ¼Ô¡¢ÃÏ°è¤ò¸Ù¤¤¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢KPI¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥íー¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ëÃæ±û½¸Ìó·¿¤Î¥Ï¥Ö¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºâÌ³¥Áー¥à¤¬Ê£»¨¤ÊÊ£¿ô¤Î»ö¶ÈÂÎ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÌÀÎÆ¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Çー¥¿Åý¹ç¤ÈAIÂÐ±þ¾õ¶·¡§ Ê£¿ô¤ÎERP¤äºâÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸Ù¤¤¤ÇAPIÀÜÂ³¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Çー¥¿¥µ¥¤¥í¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥³¥ó¥·¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼«Æ°²½¡£GSCF¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¤òÂ¥¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡§ GSCF¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿½ÀÆð¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂÐ±þ±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢Ë¡¿Í¸ÜµÒ¤Î±¿±Ä¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤Ê±¿ÍÑ¤Î¤Ê¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¤Î½ÀÆðÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈGSCF¤ÎºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCPO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥É¥é¥ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤Î¼¡À¤Âå¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸Ù¤¤¤Ç¥Çー¥¿¤È°Õ»×·èÄê¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÃ±°ì¤Î¿¿¼Â¤Î¾ðÊó¸»¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°¡¢»ñËÜ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²ÃÂ®¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊºÇÅ¬²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤¼º£¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤Î¤«
º£Æü¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê·Ð±Ä´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊ£¿ô¤Î»ö¶ÈÂÎ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë´ë¶È¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥ê¥¹¥¯¡¦¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤È¿×Â®¤Ê¼¹¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GSCF¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ç¸ÜµÒ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥êー¥Á¤Î³ÈÂç¡§¥×¥í¥°¥é¥à¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥¤¥äー¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢ÃÏ°è¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡£
¡¦¤è¤ê¹â¤¤½ÀÆðÀ¡§Åê»ñÅ¬³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥äー¡¢ÈóÃæ³ËÃÏ°è¡¢Ê£»¨¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àÍ×·ï¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Àー¹½Â¤¡£
¡¦¤è¤ê¿×Â®¤ÊÎ®Æ°À¥¢¥¯¥»¥¹¡§¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×¤È¥Çー¥¿Åý¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼¹¹Ô¤ò¼Â¸½¡£
¡¦¶ÈÌ³¾å¤ÎËà»¤¤ÎÄã¸º¡§¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÈÑ»¨À¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¥ë¥É¡£
¡¦¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡§±¿Å¾»ñ¶â¤òÀï½ÑÅª¤Ê¥Æ¥³¤«¤éÀïÎ¬ÅªÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ¶»¡¡£
GSCF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GSCF¤Ï¡¢±¿Å¾»ñ¶â¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¼ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¶âÍ»¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÀ®Ä¹¤Î²ÃÂ®¡¢Î®Æ°À¤Î³«Êü¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î±¿Å¾»ñ¶â¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤ÓÊ£»¨À¤Î´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ä´À°²ÄÇ½¤ÊÊñ³çÅª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¶ä¹Ô»ñËÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î±¿Å¾»ñ¶â¡ÊWCaaS¡Ë¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±¿Å¾»ñ¶â¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁÈÀ®¡¢´ÉÍý¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GSCF¤Î±¿Å¾»ñ¶âÀìÌç²È¥Áー¥à¤Ï75¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê±¿Å¾»ñ¶â¸úÎ¨²½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ www.gscf.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
GSCF
¥Ê¥¿¥êー¡¦¥·¥ë¥Ðー¥Þ¥ó¡ÊNatalie Silverman¡Ë
ºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô
Natalie.Silverman@gscf.com
