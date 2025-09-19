¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢4+10+N¤òÈ¯É½ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÀ¤³¦¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë
Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¡¢2025Ç¯9·î18Æü /PRNewswire/ -- ¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¼èÄùÌò¡¢David Wang»á¤Ï¡¢¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖHUAWEI eKit Autumn Launch 2025¡Ê2025Ç¯½©HUAWEI eKitÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢¿·À½ÉÊ¡¢¡ÖHUAWEI eKit 4+10+NÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTogether for Growth, All Intelligence¡ÊÁ´¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¹¤¯±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¼çÍ×¤Ê±þÍÑÂÐ¾Ý¤Ï½¾¶È°÷¸þ¤±¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃæ³ËÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¿¼¤¤Åý¹ç¤Ø½ÅÅÀ¤¬°Ü¹Ô¤·¤Æ¤æ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÆ°¸þ¤ÏÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢AI¤ÏÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ï·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤â5,800Ëü°Ê¾å¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Î80¡ó°Ê¾å¡¢¹ñ²ÈGDP¤Î60¡ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËAI¤Î±þÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï°ìÈÌÅª¤ËAI¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±ÉÔÂ¤äµ»½ÑÎÏ¡¢±þÍÑÎÏ¤ÎÉÔÂ¤«¤é¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÈ¾¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆAIÆ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Huawei's Executive Director of the Board David Wang delivering a keynote speech at the event
È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥ï¥ó¡ÊWang¡Ë»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Î¤è¤¦¤ËÍÆ°×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¸Ä¿Í¡¢²ÈÄí¡¢ÁÈ¿¥¤¬AI¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÃÎÇ½²½¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ø¤ÎAIÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤ä¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿×Â®¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¡¢¸úÎ¨¸þ¾å¤ÈÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢Æ³Æþ¶È¼Ô¤ÏÊ£»¨¤ÊÉû»ºÊªÅª¤Ê³°Ãí¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³µ¤·¤ÆÈó¸úÎ¨Åª¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ï¤³¤Î»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À½ÉÊ¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¤òºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±ÂÎÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤«¤é¡¢Æ³Æþ¶È¼Ô¤¬Äó¶¡¤·¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖHUAWEI eKit 4+10+NÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÁ´¤Æ¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö4+10+N¡×¤Î¡Ö4¡×¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿±Ä¤òÌÖÍå¤¹¤ë4¤Ä¤Î¼çÍ×¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¶µ°é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö10¡×¤Ï¡£ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿10¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥Ùー¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÇÃÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÁÐÊý¸þÀ¶µ¼¼ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖN¡× ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÆÃ²½¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ·²¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎN¥·¥êー¥º¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¸þ¤±¥ëー¥¿ー¤ÎHUAWEI eKitEngine AR180¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢26À½ÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄ¶¹âÂ®¥ëー¥¿ー¤Ï¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Wi-Fi¡¢VPNµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI²ñµÄ¡¢²»¶Á¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤IdeaHubÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤âËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÀß·×¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¡ÊWang¡Ë»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅö¼Ò¤¬Ê£»¨¤Ê½èÍý¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ùー¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£HUAWEI eKit¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ùー¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎºÇ¿·¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢ÈÎÇä»Ù±ç¡¢Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ËAI¤Î²¸·Ã¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¡¢½¾ÍèÈÇ¤è¤êÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤¿AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÍ½¤áÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÀ½ÉÊ¤¬Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÀßÃÖ¶È¼Ô¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÆÃÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ÉÊ¤òÍÆ°×¤Ë¥Ð¥ó¥É¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤ÏÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¤ËÄÉ²Ã¤ÎÈÎÇä»Ù±ç¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢¥ê¥½ー¥¹¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â±é¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ùー¥¹¤Î¹½À®¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ¶È¼Ô¤È¸ÜµÒÁÐÊý¤ÎÀ½ÉÊÁªÄê¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀß·×¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ì³çÆ³Æþ¡¢Ãæ±û¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ÉÍý¡¢Åý¹ç¸ÜµÒ¥µ¥Ýー¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¤ÏAI¤ò¿×Â®¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀßÃÖ¶È¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÀßÃÖ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¡ÊWang¡Ë»á¤Ï¹Ö±é¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤äÀßÃÖ¶È¼Ô¤È´î¤ó¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢»ñ¸»¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤æ¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¡×
