¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¿·¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥Æ¥¤¥Õ¥£¥ª¤¬¥Ç¥Ó¥åー

¥í¥ó¥É¥ó¡¢, 2025Ç¯9·î18Æü /PRNewswire/ -- ¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡ÊJo Malone London¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¦ ¥¢¥Þ¥ë¥Æ¥¤¥Õ¥£¥ª¡ÊIndia Amarteifio¡Ë¤ò¡Ö¥»¥ó¥È ¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´é¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Jo Malone London's Scent Layering Ambassador India Amarteifio
À¸¿è¤Î±Ñ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ã»Ò¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÈÃã¤ò¤¿¤·¤Ê¤ß¡¢¹õÅÉ¤ê¤Î¥¿¥¯¥·ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£Netflix¤Î¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥È¥ó²È¡Ù¤Î¥×¥ê¥¯¥¨¥ë¥·¥êー¥º¡Ø¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥·¥ãー¥í¥Ã¥È ～¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥È¥ó²È³°ÅÁ～¡Ù¤Ç¼ã¤Æü¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È²¦ÈÞ¤ò±é¤¸¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÊÊÌ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¾ï¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹á¤ê¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò¸ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥»¥ó¥È ¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Æー¥Þ¡£¤½¤³¤Ë»ä¤âËÜÅö¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥Æ¥¤¥Õ¥£¥ª¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥³¥í¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸·Áª¤µ¤ì¤¿¸¶ÎÁ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸ß¤¤¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¸ÇÍ¤Î¹á¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥»¥êー¥Ì¡¦¥ëー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÏºî¤¹¤ë¤È¤¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤º¹á¤ê¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢Ä´¹á»Õ¤È»ä¤¬¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ºî¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¡¢ºÇ½é¤«¤éÂ¾¤Î¹á¤ê¤È½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¡Ö¥»¥ó¥È ¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ªー¥¯¡õ¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ô¥ª¥Ëー¡õ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¨ー¥É¤Î3¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥»¥ó¥È¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¹á¤ê¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥Ð¥¤¥Êー¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¥³¥í¥ó¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç´»µÌ·Ï¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æµ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¹â¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ªー¥¯¡õ¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÇÃÆ¤±¤ëÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤Æ³Ú¤·¤¤Ìë¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Ô¥ª¥Ëー¡õ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¨ー¥É¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥¤¥äー¤ò²Ã¤¨¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤Ãë¤«¤é²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Ìë¤Þ¤Ç¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¡Ö¥»¥ó¥È ¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¹á¤ê¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥Ó¥Íー¥¿ー¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤Þ¤È¤¤Êý¤äÍÍ¡¹¤Êµ¤Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ò»î¤·¡¢¹á¤ê¤Î¸ú²Ì¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥»¥ó¥È ¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤âÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë»î¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹á¤ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤·¡¢É½¸½Ë¤«¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¥é¥Ü¤À¤È¼«Á³¤Ë»×¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥ó¥È ¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÅ¹Æ¬¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£TikTok¡¢Instagram¡¢Facebook¡¢X¡¢YouTube¡¢LinkedIn¡¢Pinterest¤Ç¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡§ @JoMaloneLondon #UniquelyYou
¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§1994Ç¯°ÊÍè¡¢¥¸¥çー ¥Þ¥íー¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´¶³Ð¤òËþÂ¤µ¤»¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï1999Ç¯¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥íー¥Àー ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇã¼ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Î°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ÈÆÈÆÃ¤Î±Ñ¹ñÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¹ñºÝÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnasia.com/media2/2772819/Jo_Malone_London.jpg?p=medium600
