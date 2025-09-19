LCM¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥º5ÀïÎ¬¤Î38²¯¥æー¥í¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤òÈ¯É½
¥í¥ó¥É¥ó, 2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- ²¤½£¤Î¼çÍ×¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ç¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÀïÎ¬Åª¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëLCM¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¼çÎÏÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥º5¡Ê¡ÖCOPS 5¡×¡Ë¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹çÆ±¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÃ±°ìÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥ÈÁí³Û¤Ï38²¯¥æー¥í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢LCM¤ÏCOPS 5¤Ç¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ñ»ºÄ´Ã£·×²è¤Î60²¯¥æー¥í¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥ºÀïÎ¬¡Ê¡ÖCOPS¡×¡Ë¤ÏÅê»ñ²È¤Î¿®Íê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤Ïº£¸åÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¥·¥êー¥º¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ÑÂ³À¤Ï¡¢»Ô¾ì¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Æ±ÀïÎ¬¤ÎÂÑµ×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÏCOPSÀïÎ¬¤Ë6²¯¥æー¥í¤ÎÄÉ²Ãµò½Ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎCOPS¤Ø¤Îµò½ÐÁí³Û¤Ï12²¯¥æー¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
LCM¤Ï¡¢¸øÅª¡¦»äÅªÇ¯¶â´ð¶â¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢´ð¶â¤Ê¤É¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ËµÚ¤ÖÀ¤³¦Í¿ô¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LCM¥Ñー¥È¥Êー¥º¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥Ðー¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÅê»ñ²ÈÁØ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë´ûÂ¸¤ª¤è¤Ó¿·µ¬¤ÎÅê»ñ²È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤¦¤·¤ÆCOPS 5¤¬½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÈÃéÀ¿¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤«¤é¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÎÁý³Û¤Ï¡¢Åö¼ÒÀïÎ¬¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÈÀ®¸ù¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤¬½Ì¾®¤òÂ³¤±¡¢µ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥íー¥ó¤ÎÇäµÑ¤¬¤µ¤é¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢²¤½£Á´°è¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÈÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ÎÍ»»ñ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Êµ¡²ñ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Îー¥Ö¥ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLCM¤¬COPS 5¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶¯¤µ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÅê»ñ²È¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢LCM¤Î¥Áー¥à¤È¤½¤Î¼ç¤Ë»ñ»ºÃ´ÊÝ·¿¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëLCM¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢LC¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢11¥«¹ñ25µòÅÀ¤ËÌó2,000¿Í¤ÎÀìÌç¿¦°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢²¤ÅªÁ´°è¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Îº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢²¤½£Á´°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥íー¥ó¤ª¤è¤ÓÃæ¾®´ë¶È¥íー¥ó¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÍ»»ñ¤ÏÁí³Û1,200²¯¥æー¥í¤òÄ¶¤¨¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
LCM¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LCM¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Æ±¼Ò¤Ï1999Ç¯°ÊÍè¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¶ÈÌ³¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢M&A¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Î¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ª¤è¤ÓÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±Í»»ñ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¾åµé·Ð±Ä¿Ø¤ÎºßÀÒÇ¯¿ô¤Ï¡¢22Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ª¤è¤Ó¤½¤Î°Ü¹Ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç1Ãû¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î´ð´´¤ò¤Ê¤¹¼ÂÊª»ñ»º¤ÈÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¸ÜµÒ¤Î»ñËÜ¤òÄ¹´ü±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÅª¡¦»äÅªÇ¯¶â¡¢´ð¶â¤ª¤è¤ÓºâÃÄ¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢¸Ä¿Í»ñ»ºÅê»ñ²È¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥ªー¥Êー·ó¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤òÀ¸¤«¤·¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢·Êµ¤½Û´Ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯8·î6Æü¸½ºß¡¢Á´À¤³¦¤ÇÌó3,320²¯¥É¥ë¤Î»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÉÔÆ°»º¡¢»ñ»ºÃ´ÊÝ¾Ú·ô¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅê»ñÀïÎ¬¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¿ー¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÅê»ñÅ¬³Ê¡¢½àÅê»ñÅ¬³Ê¡¢¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò»ö¶È¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÄ¾ÀÜÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¡¢¥ªー¥¯¥Ä¥êー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥ì¥¤¥¯¡¢LCM¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢17¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡¦¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Î1¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¼Ú¤ê¼ê¤Ë½ÀÆð¤«¤ÄÀìÌçÅª¤Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯Ä´À°¸å¥ê¥¿ー¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È www.bam.brookfield.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LCM¹ÊóÃ´Åö¡§
¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥¹¥¦¥©¥Í¥ë
aswonnell@lcmpartners.eu
https://lcmpartners.eu/
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¹ÊóÃ´Åö¡§
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¦¥Ã¥É
Rachel.wood@brookfield.com
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com