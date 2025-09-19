¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤ÂÐ±þ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¼è°ú¤¬ÂçÉýÁý²Ã¡¢Ãæ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Î±Û¶·èºÑ¤òÂ¥¿Ê
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¡¢2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÎ©¶ä¹Ô¤Î¶¦Æ±»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÏÎ¾¹ñ´Ö¤ÎQR·èºÑ¤ÎÀÜÂ³À¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤ÂÐ±þ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼è°ú³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢Æó¹ñ´Ö¤Î·èºÑ¶¨ÎÏ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê³èÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯11·î¡¢Ãæ¹ñ¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¡¢QR·èºÑ¤ÎÏ¢·È¤ËÆ»¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ²ÈQRµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë KHQR ¤¬¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤äÃæ¹ñ¼çÍ×¾¦¶È¶ä¹Ô¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò´Þ¤à¡¢À¤³¦Ãæ¤Î200°Ê¾å¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤ÂÐ±þ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ²È·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBakong¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë Bakong¥¢¥×¥ê ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¤ÎQR¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤ä¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤ÎWeChat Pay¤ÎQR¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤âQR·èºÑ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÁÐÊý¸þ¤ÎQRÏ¢·È¤ò½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢´Ñ¸÷Ç¯2025¡×¤Î³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¿ÍÅª¸òÎ®¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Á°È¾¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ø¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤ÏÌó58Ëü7,000¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç51¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤ÎPOSÃ¼Ëö¤È80¡ó¤ÎATM¤Ç¡¢¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤ä¸½¶â°ú¤½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊQRÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¥ã¥ó·èºÑ¡×¤¬³¤³°¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Î¹¹Ô»þ¤Î·èºÑÂÎ¸³¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢QR·èºÑ¤ÎÏ¢·È¤ÏÃæ¹ñ¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¾®Çä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÎ©¶ä¹Ô¤¬¼çÆ³¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿ KHQR ¤¬¹ñÆâ¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎQR²ÃÌÁÅ¹¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¤ÎQR·èºÑ¤Ï¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¥¢¥ó¥³ー¥ë¥ï¥Ã¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾ì½ê¤ÇÉáµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤²ÃÌÁÅ¹¡ÊÉ´²ßÅ¹¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¡Ë¤Ç Bakong¥¢¥×¥ê ¤ÇÊØÍø¤ËÇã¤¤Êª¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ°Ê³°¤Î19¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥íー¥«¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÈQR·èºÑ¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³¤³°¤Î¿ôÀéËü¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤QR·èºÑ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÁÐÊý¸þ¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
