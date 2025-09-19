¡ÚÅìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡Û10/25(ÅÚ)～26Æü¡ÊÆü¡Ë¹â¹»À¸²ÝÂêÃµµá¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡
¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡ÊÀßÃÖ¼Ô¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡ËÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¤ÎÀèÃ¼¥Çー¥¿²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸²ÝÂêÃµµá¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò10·î25Æü～26Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×
¹â¹»À¸¤¬¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×¤ä¡Ö²ÝÂê¸¦µæ¡×¤Ê¤É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥Æー¥Þ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¡¦³Ø¹»¤ÇÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Þ
¡¦¿È¶á¤Êµ¿Ìä¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È
¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¡¦´Ä¶¤Ê¤É¤ÎÌäÂê
¤Ê¤É¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¾Íè¤Î¸¦µæ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤Ê¤É¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë²ÝÂê¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥Ó¥åー¡Ê¥·¥çー¥È¥Èー¥¯¡Ë¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½·Á¼°¤Ç¡¢¶µ°÷¤ä¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¢Ä°¹Ö¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¾õ¡×¤È¡Ö½Ý¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö»²²Ã¾Þ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー°÷µÚ¤ÓËÜ³Ø¤Î¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¸¦µæÈ¯É½¤ÎºÎÅÀ¤äÄ°¹Ö¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥½¨¤ÊÈ¯É½¤ò¸²¾´¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÍ¥½¨Ãµµá¾Þ¡¢Í¥½¨Ãµµá¾Þ¡¢Ãµµá¾Þ¡¢¾ðÇ®¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾¤º¤ÄÁª½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¾ì
¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø£´¹æ´Û1³¬ ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥µ¥Ö¥Ûー¥ë
¢£»²²ÃÈñ¡¡ÌµÎÁ
¢£³«ºÅÆü¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¡2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡§»²²ÃÅÐÏ¿³«»Ï
¡¡2025Ç¯10·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§»²²ÃÅÐÏ¿ÄùÀÚ
¡¡2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§³«²ñ¼°¡¦¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½
¡¡2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡§É½¾´¼°¡¦ÊÄ²ñ¼°
¢£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.ads.tuis.ac.jp/home/doku.php?id=dscontest2025_highschool
¢£È÷¹Í
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏËÜ³Ø¤Î³Ø±àº×¡ÖæÆÉ÷º×¡×¤ÈÆ±Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤ÏæÆÉ÷º×¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£