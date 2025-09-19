20251025-26¡ÚÅìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡Û¹â¹»À¸Ãµµá¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¡¡




 

¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡ÊÀßÃÖ¼Ô¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡ËÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¤ÎÀèÃ¼¥Çー¥¿²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸²ÝÂêÃµµá¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò10·î25Æü～26Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

 

¢£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×

¹â¹»À¸¤¬¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×¤ä¡Ö²ÝÂê¸¦µæ¡×¤Ê¤É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥Æー¥Þ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£

¥Æー¥Þ¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£

¡¦³Ø¹»¤ÇÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Þ

¡¦¿È¶á¤Êµ¿Ìä¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È

¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¡¦´Ä¶­¤Ê¤É¤ÎÌäÂê

¤Ê¤É¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¾­Íè¤Î¸¦µæ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤Ê¤É¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë²ÝÂê¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥Ó¥åー¡Ê¥·¥çー¥È¥Èー¥¯¡Ë¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½·Á¼°¤Ç¡¢¶µ°÷¤ä¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¢Ä°¹Ö¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¾õ¡×¤È¡Ö½Ý¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö»²²Ã¾Þ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡

¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー°÷µÚ¤ÓËÜ³Ø¤Î¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¸¦µæÈ¯É½¤ÎºÎÅÀ¤äÄ°¹Ö¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥½¨¤ÊÈ¯É½¤ò¸²¾´¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÍ¥½¨Ãµµá¾Þ¡¢Í¥½¨Ãµµá¾Þ¡¢Ãµµá¾Þ¡¢¾ðÇ®¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾¤º¤ÄÁª½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

 

¢£²ñ¾ì

¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø£´¹æ´Û1³¬ ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥µ¥Ö¥Ûー¥ë

 

¢£»²²ÃÈñ¡¡ÌµÎÁ

 

¢£³«ºÅÆü¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë

¡¡2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡§»²²ÃÅÐÏ¿³«»Ï

¡¡2025Ç¯10·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§»²²ÃÅÐÏ¿ÄùÀÚ

¡¡2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§³«²ñ¼°¡¦¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½

¡¡2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡§É½¾´¼°¡¦ÊÄ²ñ¼°

 

¢£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡https://www.ads.tuis.ac.jp/home/doku.php?id=dscontest2025_highschool

 

¢£È÷¹Í

¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏËÜ³Ø¤Î³Ø±àº×¡ÖæÆÉ÷º×¡×¤ÈÆ±Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤ÏæÆÉ÷º×¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£