ー¡¡¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ¬Éô¤ÎÃ¦ÌÓÌÌÀÑ¤¬50%°Ê¾å¤Î±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ô¥Ü¥¿¥ëÂèIIIÁêUP-AAÎ×¾²»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Æ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤Î»î¸³¤Î¤¦¤Á¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Î»î¸³¡ÊStudy 1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢24½µ»þ¤ËÆ¬ÉôÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÈ±ÌÌÀÑ¤¬80%°Ê¾å¡ÎSeverity of Alopecia Tool¡ÊSALT¡Ë¥¹¥³¥¢20°Ê²¼¤ÈÄêµÁ¡Ï¤ËÃ£¤·¤¿½Å¾É¤Î±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg·²¤ª¤è¤Ó¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö30 mg·²¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì45.2%¤ª¤è¤Ó55.0%¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¤òÃ£À®1
ー¡¡24½µ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÈýÌÓ¤ª¤è¤ÓâÌÌÓ¤Î²þÁ±¡¢Æ¬ÉôÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÈ±ÌÌÀÑ90%°Ê¾å¡ÊSALT¥¹¥³¥¢10°Ê²¼¡Ë¤ÎÃ£À®¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢Æ¬ÉôÁ´ÂÎ¤Î´°Á´¤ÊÈ¯ÌÓ¡ÊSALT¥¹¥³¥¢0¡Ë¤ò´Þ¤à¼çÍ×¤ÊÉû¼¡É¾²Á¹àÌÜ¤òÃ£À®1
ー¡¡±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¾µÇ§ºÑ¤ß¤ÎÅ¬±þ¾É¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È³µ¤Í°ìÃ×¤·¡¢ËÜ»î¸³¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê°ÂÁ´À¾å¤Î·üÇ°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿1
ー¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÂèIIIÁêUP-AAÎ×¾²»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Æ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ½é¤Î»î¸³¡ÊStudy 2¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó·ë²Ì¤È°ìÃ×
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥Îー¥¹¥·¥«¥´¡¢2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë―¥¢¥Ã¥ô¥£¡ÊNYSE: ABBV¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢ÂèIIIÁêUP-AAÎ×¾²»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë2¤Ä¤Î¥Ô¥Ü¥¿¥ë»î¸³¤Î¤¦¤Á¤ÎÆó¤ÄÌÜ¤Î»î¸³¡ÊStudy 1¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Study 1¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó»þ¤ÎÊ¿¶ÑSALT¥¹¥³¥¢84.0¡ÊÆ¬ÉôÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÈ±ÌÌÀÑ¤¬Ìó16%¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿½Å¾É¡ÊÆ¬Éô¤ÎÃ¦ÌÓÌÌÀÑ¤¬50%°Ê¾å¡Ë¤ÎÀ®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¤Î±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¡Ê°Ê²¼¡¢AA¡ÊAlopecia Areata¡Ë¡Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¡Ê15 mg¤ª¤è¤Ó30 mg¡¢1Æü1²óÅêÍ¿¡Ë¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿1¡£
Study 1¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÎ¾ÅêÍ¿·²¤Ç¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¤¬Ã£À®¤µ¤ì¡¢24½µ»þ¤ËÆ¬ÉôÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÈ±ÌÌÀÑ¤¬80%°Ê¾å¡ÊSALT¥¹¥³¥¢20°Ê²¼¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¥×¥é¥»¥ÜÅêÍ¿·²¤Î1.5%¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mgÅêÍ¿·²¤ª¤è¤Ó¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö30 mgÅêÍ¿·²¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì45.2%¤ª¤è¤Ó55.0%¤Ç¤·¤¿¡Êp<0.001¡Ë1¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢°ÊÁ°È¯É½¤·¤¿Æ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂèIIIÁêUP-AAÎ×¾²»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊStudy 2¡Ë¤Î¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó·ë²Ì¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Îvice president·óglobal head of immunology clinical development¤Ç¤¢¤ëKori Wallace, M.D., Ph.D.¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÎÉ¹¥¤Ê·ë²Ì¤Ï¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤¬AA´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î½¸ÀÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÎ¾ÅêÍ¿·²¤Ç¡¢Æ¬Éô¤ª¤è¤ÓÆ¬Éô°Ê³°¤ÎÌÓÈ±ºÆÀ¸¤Ë²þÁ±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤òµ¬À©Åö¶É¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤ÊÌÈ±Ö²ðºßÀ¼À´µ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
24½µ»þ¤ËÆ¬ÉôÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÈ±ÌÌÀÑ¤¬90%°Ê¾å¡ÊSALT¥¹¥³¥¢10°Ê²¼¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¥×¥é¥»¥Ü·²¤Î0.7%¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg·²¤ª¤è¤Ó¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö30 mg·²¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì35.2%¤ª¤è¤Ó45.8%¤Ç¤·¤¿¡Êp<0.001¡Ë1¡£¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÎ¾ÅêÍ¿·²¤Ç24½µ»þ¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×¤ÊÉû¼¡É¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤ª¤è¤ÓâÌÌÓ¤Ë²þÁ±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î³ä¹ç¤ä¡¢Æ¬ÉôÁ´ÂÎ¤Î´°Á´¤ÊÈ¯ÌÓ¡ÊSALT¥¹¥³¥¢0¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î³ä¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿1¡£
¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¥Ö¥ê¥¬¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥ºÉÂ±¡ÈéÉæ²Ê¤Î½Ú¶µ¼ø·ó¼£¸³¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥Á¥§¥¢¤Ç¤¢¤ëArash Mostaghimi, M.D., M.P.A., M.P.H.¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ûÂ¸¤Î¼£ÎÅÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢AA¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ª¤è¤Ó¾É¾õ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«ÄÌ¤·¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÎ©¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿´¶¯¤¤·ë²Ì¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥Ô¥Ü¥¿¥ë»î¸³¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿Å¾µ¢¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°ìÁØ¶¯¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î½ê¸«¤â¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÌÓÈ±ºÆÀ¸¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼À´µ¤ËÈ¼¤¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤òÊú¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
24½µ´Ö¤Î¥×¥é¥»¥ÜÂÐ¾È´ü´Ö¡ÊA´ü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢Î¾ÅêÍ¿·²¤È¤â¤Ë¡¢¾µÇ§ºÑ¤ß¤ÎÅ¬±þ¾É¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È³µ¤Í°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿1¡£»î¸³¼£ÎÅ²¼¤ÇÈ¯¸½¤·¤¿½ÅÆÆ¤ÊÍ³²»ö¾Ý¤Ï¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg·²¤ª¤è¤Ó30 mg·²¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1.9%¤ª¤è¤Ó1.8%¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥×¥é¥»¥Ü·²¤Ç¤Ï0.7%¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿1¡£»î¸³¼£ÎÅ²¼¤ÇÈ¯¸½¤·¤¿Í³²»ö¾Ý¡ÊTEAE¡Ë¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Ï¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg·²¤ª¤è¤Ó30 mg·²¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1.1%¤ª¤è¤Ó1.5%¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥×¥é¥»¥Ü·²¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿1¡£ÆÃ¤Ë¹âÉÑÅÙ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿TEAE¤Ï¡¢¾åµ¤Æ»´¶À÷¡¢¤¶áì¡¢·ìÃæ¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¥Û¥¹¥Û¥¥Êー¥¼Áý²Ã¤ª¤è¤Ó¾å°öÆ¬±ê¤Ç¤·¤¿1¡£½ÅÆÆ¤Ê´¶À÷¾É¤ÎÊó¹ðÉÑÅÙ¤ÏÄã¤¯¡¢¥×¥é¥»¥Ü·²¤Ç1·ï¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö30 mg·²¤Ç1·ï¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg·²¤Ç¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿1¡£È½Äê¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¿´·ì´É»ö¾Ý¡ÊMACE¡Ë¡¢È½Äê¤µ¤ì¤¿ÀÅÌ®·ìÀòºÉÀò¾É¤ª¤è¤Ó»àË´¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿1¡£¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg·²¤Ç¡¢°À¼ðáç¡ÊÆý´â¡Ë1·ï¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿1¡£
AA¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ï¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬À©Åö¶É¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
UP-AAÎ×¾²»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UP-AA M23-716¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¼£¸³¼Â»Ü·×²è½ñ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥Ô¥Ü¥¿¥ë»î¸³¡ÊStudy 1¤ª¤è¤ÓStudy 2¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î»î¸³¤Ï¡¢Ìµºî°Ù²½¡¢¼£¸³¼Â»Ü»ÜÀß¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¢²òÀÏ¤ª¤è¤ÓÊó¹ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÂèIIIÁê¡¢¥×¥é¥»¥ÜÂÐ¾È¡¢Æó½ÅÌÕ¸¡»î¸³¤Ç¤Ï¡¢½Å¾É¡ÊÆ¬Éô¤ÎÃ¦ÌÓÌÌÀÑ¤¬50%°Ê¾å¡Ë¤Î±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤òÍ¤¹¤ëÀ®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÍ¸úÀ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£Study 1¤ª¤è¤ÓStudy 2¤ÎA´ü¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò24½µ´Ö¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg¤òÅêÍ¿¤¹¤ë·²¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö30 mg¤òÅêÍ¿¤¹¤ë·²¤Þ¤¿¤Ï¥×¥é¥»¥Ü¤òÅêÍ¿¤¹¤ë·²¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÌµºî°Ù¤Ë³ä¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£Study 1¤ª¤è¤ÓStudy 2¤ÎB´ü¤Ç¤Ï¡¢A´ü¤Ç¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö·²¤Ë³ä¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢28½µ´ÖÆ±¤¸¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£A´ü¤Ç¥×¥é¥»¥Ü·²¤Ë³ä¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢B´ü¤Ç¤Ï¡¢24½µ»þ¤ÎSALT¥¹¥³¥¢¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥×¥é¥»¥Ü¤Î·ÑÂ³ÅêÍ¿¤ò¼õ¤±¤ë¤«¡¢2¤Ä¤Î¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥ÖÅêÍ¿·²¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ä¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Study 1¤ª¤è¤ÓStudy 2¤ÎA´ü¤ÈB´ü¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï52½µ´Ö¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£Study 1¤Þ¤¿¤ÏStudy 2¤ò´°Î»¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏStudy 3¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇÂç108½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î2¤Ä¤ÎÍÑÎÌ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÅêÍ¿¤ò¼õ¤±¤ë·²¤ËºÆÅÙÌµºî°Ù¤Ë³ä¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î248»ÜÀß¤Ç12～64ºÐ¤Î½Å¾É¡ÊÆ¬Éô¤ÎÃ¦ÌÓÌÌÀÑ¤¬50%°Ê¾å¡Ë¤Î±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É´µ¼Ô¤µ¤ó1,399Ì¾¤òÌµºî°Ù³äÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»î¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ïwww.clinicaltrials.gov¡ÊNCT06012240¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬È¯¸«¤·³«È¯¤·¤¿¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÏJAKÁË³²ºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÌÈ±Ö²ðºßÀ±ê¾ÉÀ¼À´µ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ÈÇò·ìµå¤ÎºÙË¦¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÏJAK2/JAK2¤ò²ð¤·¤¿STAT¥ê¥ó»À²½¤è¤ê¤â¡¢JAK1¤ª¤è¤ÓJAK1/JAK3¤ò²ð¤·¤¿¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥óÍ¶Æ³¤Ë¤è¤ë STAT¥ê¥ó»À²½¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ËÁË³²¤·¤Þ¤·¤¿2¡£ÆÃÄê¤ÎJAK¹ÚÁÇ¤ÎÁË³²¤¬¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤È°ÂÁ´À¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¡¢²½Ç¿À´ÀÁ£±ê¡¢¹â°ÂÆ°Ì®±ê¡¢Á´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¤ª¤è¤Ó¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÂèIIIÁê»î¸³¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹3,4,5,6,7¡£
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¤Î¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤ÎÁÏÀ½¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°åÎÅ¾å¤Îº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¼¡¤Î¼çÍ×ÎÎ°è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈ±Ö¼À´µ¡¢¤¬¤ó¡¢Àº¿À¡¦¿À·Ð¼À´µ¡¢¥¢¥¤¥±¥¢¡¢¤µ¤é¤ËÈþÍÆ°åÎÅ´ØÏ¢¤Î¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.abbvie.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£LinkedIn¡¢Facebook¡¢Instagram¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤äYouTube¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
