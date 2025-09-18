¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¡ªÂç¤¤ÊÌ¤Íè¢ö¡Ø¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡Ù¡Ø¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ù¡ØÇÑ¿©Ìý¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¡ØÂç¼£Ä®Î© Âç¼£¾®³Ø¹»¡Ù¤Ç¼Â»Ü¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ª¥¥¹ー¥Ñー¤Ï¡¢¡Ø¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡Ù¡Ø¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ù¡ØÇÑ¿©Ìý¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´Ä¶¶µ°é¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¡ØÂç¼£Ä®Î© Âç¼£¾®³Ø¹»¡Ù¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤âÃ£¤¬´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÁ°¼ø¶È¤Î³µÍ×¡Û
¡ü³«ºÅÆü
2025Ç¯£¹·î17Æü(¿å) Âç¼£Ä®Î© Âç¼£¾®³Ø¹» ¾®³Ø£´Ç¯À¸(156Ì¾)
¡ü¼ø¶È¥Æー¥Þ
¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º
¥ß¥é¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó£Ç£Ø¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥°¥Ã¥É¥ß¥é¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ï¥Ô¥¿¥Ù¡Ù¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ú23.10.01¡Û¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥°¥Ã¥É¥ß¥é¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ï¥Ô¥¿¥Ù¡Ù(https://www.aokisuper.co.jp/news/imgs/20231001_press.pdf)
¡Ú24.02.14¡Û¡Ø°¦ÃÎ¸©»Ò¤É¤â¤¬µ±¤¯Ì¤Íè´ð¶â¡Ù¤Ø¤Î´óÉÕ¤Î¤´Êó¹ð(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20240214070045_20240214_press.pdf)
¡Ú25.02.13¡Û¡Ø°¦ÃÎ¸©»Ò¤É¤â¤¬µ±¤¯Ì¤Íè´ð¶â¡Ù¤Ø¤Î´óÉÕ¤Î¤´Êó¹ð(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250213001531_20250213_3.pdf)
¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
¿©ÉÊÍÆ´ïÀ½Â¤¥áー¥«ー¤Î¥¨¥Õ¥Ô¥³¤Ë¤è¤ë¡Ø¥È¥ìー£ô£ï¥È¥ìー¡Ù¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë(Å¹Æ¬¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ò¿·¤¿¤Ê¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ó¤¬¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ú24.11.27¡Û³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬¡Ø¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤òÇÛÉÛ´õË¾¤Î¾®³Ø¹»Á´¹»¤Ë´óÂ£(https://www.aokisuper.co.jp/news/imgs/20241126020127_%E3%80%9020241127%E3%80%91%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E5%B8%83%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%85%A8%E6%A0%A1%E3%81%AB%E5%AF%84%E8%B4%88%E5%AE%8C%E4%BA%86.pdf)
¡Ú25.04.28¡Û¤ß¤é¤¤¤ÎÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ëº£¡ª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¢ö¿··¿»ñ¸»²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æ³Æþ(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250425232627_%E3%80%902025.04.25%E3%80%91%E4%B8%AD%E9%83%A8%E7%99%BA%EF%BC%81%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%81.pdf)
¡Ú25.05.21¡Û¤Þ¤ó¤¬¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¥¹¥¿ー¥È¡ª(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250519085614_2025521.pdf)
ÇÑ¿©Ìý¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
ÆüËÜ¹Ò¶õ(JAL)¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ëÇÑ¿©Ìý(»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌý)¤òÅ¹Æ¬¤Ç²ó¼ý¤·¤Æ¡¢¡ØSAF(»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ)¡Ù¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÍÑ¤Î²ó¼ý¥Ü¥È¥ë¤ä²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ÂÊª¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢²ó¼ý(¡á¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë)¤Ç¤¤ëÌý¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤Ìý¤äCO2¤Îºï¸º¸ú²ÌÅù¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ø¤Ù¤ë¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ú25.07.29¡ÛÇÑ¿©ÍÑÌý¤Ç¶õ¤òÈô¤Ö¡ªÁ´°÷»²²Ã·¿¡ª¡ØFry to Fly Project¡Ù»²²Ã(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011135_%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%B6%EF%BC%81%EF%BC%81%E3%80%9C%E5%85%A8%E5%93%A1%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%9E%8B%EF%BC%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E7%84%A1%E9%99%90%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E2%99%AA%E3%80%8EFry%20to%20Fly%20Project%E3%80%8F%E5%8F%82%E5%8A%A0.pdf)
¡Ú25.07.29¡Û¡Ø¤¢¤¤¤ÁÃÏ»ºÃÏ¾ÃSAF¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ù¤Ë»²²è¡ª(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011252_%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%B0%E5%85%83%E7%99%BA%E3%81%AESAF%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BD%93%E5%88%B6%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E3%80%9C%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%A1%E5%9C%B0%E7%94%A3%E5%9C%B0%E6%B6%88SAF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%80%8F%E3%81%AB%E5%8F%82%E7%94%BB%EF%BC%81.pdf)
¡Ú25.07.29¡Û»ö¶È·Ï¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò¡ØSAF¡Ù¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¶¡µë³«»Ï¡ª(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011256_%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%9D%EF%BC%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B3%BB%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%82%92%E3%80%8ESAF%E3%80%8F%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B.pdf)
¡Ú25.07.29¡Û¡Ø¤¹¤Æ¤ëÌý¤Ç¶õ¤òÈô¤Ü¤¦¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬°¦ÃÎ¸©¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡ª(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011137_%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%88%9D%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E5%85%A8%E5%BA%97%E8%88%97%E3%81%A7%E5%9B%BD%E7%94%A3SAF%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%81%99%E3%81%A6%E3%82%8B%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%BC%E3%81%86%E3%80%8D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%8C%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E3%81%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BD%9E.pdf)
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ø¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡Ù¡Ø¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ù¡ØÇÑ¿©Ìý¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÁ°¼ø¶ÈÅù¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¡¢µÚ¤Ó»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ª¥¥¹ー¥Ñー Å¹ÊÞ±¿±ÄÉô
¡¡£Ô£Å£Ì¡§052-414-3600
¡Ú½ÐÁ°¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¡ü¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡Ê¡Ø¥Ï¥Ô¥¿¥Ù¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ë¡¡
¡Ú½ÐÁ°¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¡ü¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡
¡Ú½ÐÁ°¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¡¡¡üÇÑ¿©Ìý¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë