¥ìー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì - ´Æ»ë¡¢¹Ò¹Ô¡¢ËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î¿Ê²½
¹âÅÙ¤Ê¥ìー¥Àーµ»½Ñ¤¬ËÉ±Ò¡¢¹Ò¶õ¡¢³¤ÍÎ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¤½¤·¤Æ±§ÃèÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥ìー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¹Ò¶õ¸òÄÌ´ÉÀ©¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ìー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ½èÍý¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±Ò¶áÂå²½¥×¥í¥°¥é¥à¤È¼«Î§Áö¹Ô¼Ö¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ìー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¾¦¶È³èÆ°¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹
À¤³¦¤Î¥ìー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë321²¯3,694ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ 2024Ç¯¤Î341²¯4,393ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï522²¯8,754ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ 5.5¡ó¡Ê2025～2032Ç¯¡Ë¤ÎCAGR¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¤ÈÈÏ°Ï
¥ìー¥Àー¡ÊÌµÀþÃµÃÎÂ¬µ÷¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¶õÃæ¡¢Î¦¾å¡¢³¤¾å¡¢±§Ãè¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅÇÈ¤òÍÑ¤¤¤ÆÊªÂÎ¤ò¸¡ÃÎ¡¢ÄÉÀ×¡¢¼±ÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ËÉ±ÒºîÀï¡¢¹Ò¹Ô¡¢µ¤¾Ý´Æ»ë¡¢¸òÄÌ´ÉÍý¡¢¼«Î§Áö¹Ô¼Ö¤Î³«È¯¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£3D¥ìー¥Àー¡¢4D¥ìー¥Àー¡¢¥Õ¥§ー¥º¥É¥¢¥ì¥¤¥ìー¥Àー¡¢¸ÇÂÎ¥ìー¥Àー¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¥ìー¥Àーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ç¿×Â®¤Ê¸¡ÃÎ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¥¿¥¤¥×ÊÌ
¡ü ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö
¡ü ¼õ¤±¿È
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÊÌ
¡ü ¶õµ¤
¡ü ³¤ÍÎ
¡ü Ìµ¿Í
¡ü ÅÚÃÏ
¡ü ¶õ´Ö
¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ
¡ü Á÷¿®µ¡
¡ü ¼õ¿®µ¡
¡ü ¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¡ü Æ³ÇÈ´É
¡ü ¥Ç¥å¥×¥ì¥¯¥µ
¡ü ¤½¤ÎÂ¾
¼þÇÈ¿ôÂÓ°èÊÌ
¡ü ¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥ó¥É
¡ü ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥ó¥É
ÈÏ°ÏÊÌ
¡ü Ã»µ÷Î¥
¡ü Ãæµ÷Î¥
¡ü Ä¹µ÷Î¥
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊÌ
¡ü ¸ÇÂÎ¥ìー¥Àー
¡ü ½¾Íè·¿¥ìー¥Àー
¼¡¸µÊÌ
¡ü 2D
¡ü 3D
¡ü 4D
¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ
¡ü ¥³¥Þー¥·¥ã¥ë
¡ü ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã
¡ü ËÉ±Ò
ÃÏ°èÊÌ
¡ü ËÌÊÆ
¡ü ¥èー¥í¥Ã¥Ñ
¡ü ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ
¡ü ¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«
¡ü ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¿ä¿ÊÍ×°ø
¡ü ËÉ±Ò¤Î¶áÂå²½:´Æ»ë¤ÈÀïÆ®¤Î¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê¥ìー¥Àー ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö»Ù½Ð¤ÎÁý²Ã¡£
¡ü ¹Ò¶õ¸òÄÌ´ÉÍý:¾¦ÍÑ¹Ò¶õ¤ª¤è¤Ó UAV Åý¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥Àー¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÏÀ¯³ØÅªÉÔ°ÂÄêÀ:¹ñ¶¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¹ñ²ÈËÉ±Ò¤Î²ò·èºö¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎºÎÍÑ: ADAS ¡ÊÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë ¤ª¤è¤Ó¼«Î§Áö¹Ô¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥Àー¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ: AI¡¢4D ¥ìー¥Àー¡¢¥½¥ê¥Ã¥É ¥¹¥Æー¥È ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê
¡ü ¹â¤¤³«È¯¥³¥¹¥È:¹âÅÙ¤Ê¥ìー¥Àー ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ü µ¬À©¾å¤ÎÀ©¸Â:Í¢½Ðµ¬À©¤ª¤è¤ÓËÉ±ÒËÇ°×¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ÅÅ¼§´³¾Ä:º®»¨¤·¤¿¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¡£
¡ü Åý¹ç¤ÎÊ£»¨¤µ:¥ìー¥Àー¤ò¥Þ¥ë¥Á¥É¥á¥¤¥óËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬º¤Æñ¡£
¶¥Áè´Ä¶: Áª¤Ð¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥äー
¡ü ¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥Úー¥¹¼Ò¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
