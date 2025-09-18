TXP Medical¤È¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤È¥ê¥µー¥Á¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³«»Ï
TXP Medical³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±àÀ¸ÃÒ¹°¡¢°Ê²¼TXP Medical¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁÅÄÌÐÆó¡¢°Ê²¼¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢°åÎÅ¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤È¥ê¥µー¥Á¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëPatient Centricity¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¥ê¥µー¥Á¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤È¡ÖRWD¤¬¼¨¤¹¥Õ¥¡¥¯¥È¡×¤ÎÍ»¹ç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Î¾¼Ò¤¬¡Ö°å»Õ¡¦´µ¼Ô¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¥ê¥µー¥Á¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¶¨¶È¤ä¥»¥ß¥Êー´ë²è¤Ê¤É¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¢TXP Medical³ô¼°²ñ¼Ò °åÎÅ¥Çー¥¿»ö¶ÈÉô ÀïÎ¬¿ä¿ÊÀÕÇ¤¼Ô¡ÊSDO¡Ë·ó Medical Data Lab½êÄ¹ Âç³ÑÃÎÌé¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆÁÅÄÌÐÆóÍÍ¡¢TXP Medical³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ±àÀ¸ÃÒ¹°
°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬ÌîÀìÌç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢3,600Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½¸ÀÑ¥Çー¥¿¤Ï´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤Î¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡×¤È¤·¤Æ°åÌôÉÊ³«È¯¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Æ¥¥¹¥È¤ä¸¡ººÃÍ¡¢¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤Ê¤É¡¢µÒ´ÑÀ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¡ÊRWD¡Ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡×¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤ÏÏÃ¼Ô¤ÎÂ°À¤ä¾õ¶·¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¿¿°Õ¤ò²ò¼á¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´µ¼Ô¤Î ¡ÈÀ¼¤Ê¤À¼¡É ¤ò¤¤¤«¤Ë½¦¤¤¾å¤²¡¢¿¿¤ÎPatient
Centricity¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÁÅÄ»á¤È¶¦¤ËµÄÏÀ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¡ÊÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Æ¥¥¹¥È¡¦¸¡ººÃÍ¡¦¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿Åù¡Ë¤È¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤«¤é¤ÎÄêÀ¥Çー¥¿¤òÊä´°Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ä¡¢´õ¾¯¼À´µÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÂ±¡¤ËÍè¤ëÁ°¤Î¾ðÊó¡×¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼¡À¤Âå¥ê¥µー¥Á¤Î²ÄÇ½À¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÂÃÌ²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢TXP Medical¤È¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÄ´ºº¥Çー¥¿¤È°åÎÅ¥Çー¥¿¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥µー¥Á¼êË¡¡×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶¦Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖPatient
Centricity¡ßRWD¥Õ¥¡¥¯¥È¡×¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¶¦¤ËÄ©¤ß¡¢¶¦¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¡£¡É
TXP Medical¤Ï¡¢¡ØMedical Data Lab¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½Ìô´ë¶È¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¶¦¤Ë¡¢°åÎÅ¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÈÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦ºÂÃÌ²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Medical Data Lab¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØMedical Data Lab¡Ù¤Ï¡¢À½Ìô´ë¶È¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢°åÎÅ¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡È¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¶¦¤ËÄ©¤ß¡¢¶¦¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¶¦Í¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤ò¶¦¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Medical Data Lab ¸ø¼°note
¢§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢£ TXP Medical¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TXP Medical¤Ï¡Ö°åÎÅ¥Çー¥¿¤ÇÌ¿¤òµß¤¦¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¸½Ìò¤ÎµßµÞ½¸Ãæ¼£ÎÅ°å¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿°åÎÅ¥Çー¥¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤äÃÏ°èÃæ³ËÉÂ±¡¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿µÞÀ´ü°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡ØNEXT Stage ER¡Ù¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÍ³Íè¤Î¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¡ÊRWD¡Ë¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿900¹àÌÜ°Ê¾å¤Î¸¡ººÃÍ¤ÈËÉÙ¤Ê¥«¥ë¥Æ¥Æ¥¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î×¾²¸¦µæ»Ù±ç¤ä¼ÂÂÖÄ´ºº¡¢¼£¸³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
800¾²¥¯¥é¥¹¤ÎÂçÉÂ±¡¤òÃæ¿´¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢°å»Õ¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ëÀìÌç¥Áー¥à¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢À½Ìô´ë¶È¡¦°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ê¤É35¼Ò°Ê¾å¤È¤ÎÏ¢·È¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢µÞÀ´ü¤«¤é´õ¾¯¼À´µ¡¢¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼À´µÎÎ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§TXP Medical³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÅì¾¾²¼Ä®41-1 H¹O¿ÀÅÄ706
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ±àÀ¸ÃÒ¹°¡ÊµßµÞ²ÊÀìÌç°å¡Ë
ÀßÎ©¡§2017Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µÞÀ´ü°åÎÅ¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢AIµ»½Ñ¡¢RWD³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹
