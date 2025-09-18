¡È°ìÊâ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯Êñ¤à¡É ¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º ¡Ö¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü¡× ¤«¤é2WAY¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¿·ÄêÈÖ¡ÖC611¡×¤¬ÅÐ¾ì

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¥¢¥­¥ì¥¹³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡¡È°ìÊâ¤ò¤Ä¤Ä¤à¡¢¿´¤ò¤Û¤É¤¯¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»êÊ¡¤ÎÍú¤­¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü¡×¤«¤é¡¢½©Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¿·ºî¡Ö¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü C611¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¾å¼Á¤Ê¥¹¥¨ー¥É¤ÈÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥­¥ë¥È¥Ñー¥Ä¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë¤â¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë2WAY¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î²¼½Ü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¢·¤ÀìÌçÅ¹¡¢Í­Ì¾EC¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥­¥ì¥¹¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






¡¡¡Ö¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü¡×¤Ï¡¢¾×·âµÛ¼ý¡¦°µÎÏÊ¬»¶ÁÇºà¡Ö¥½¥ë¥Ü¥»¥¤¥ó¡×¤òìûÉô¤ËÅëºÜ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ÇÂ­Î¢¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£É¨¤ä¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²òË¶³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Â­Î¢Àß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÃÎð¤äÈèÏ«¤ÇÄã²¼¤·¤¬¤Á¤ÊÂ­Î¢¤Î¥¢ー¥Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¡¢²÷Å¬¤ÊÊâ¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£



¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü C611¡×¤Ï¡¢Íú¤¯¤Û¤É¤ËÂ­¤ËÆëÀ÷¤à¾å¼Á¤Êµí³×¤ò»ÈÍÑ¡£PU¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎÌÀ­¤È¹â¤¤¶þ¶ÊÀ­¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥½ー¥ë¤¬Â­¤ÎÆ°¤­¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¡£µ¤Ê¬¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÃåÃ¦¼°¥­¥ë¥È¥Ñー¥Ä¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÉÊ³Ê¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÀöÎý¤ò¼«ºß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢º£µ¨ÃíÌÜ¤Î°ìÂ­¤Ç¤¹¡£


¢£ ¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü ¡ÖC611¡× ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ







ÉÊÈÖ¡§¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü C611¡ÊASC 6110¡Ë


²Á³Ê¡§\22,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥«¥éー¡§¥¹¥¨ー¥É¥íー¥º(S/RS)¡¢¥¹¥¨ー¥É¥°¥ìー(S/H)¡¢¥¹¥¨ー¥É¥Ö¥é¥¦¥ó(S/BR)


¥µ¥¤¥º¡§22.0～25.0cm¡Ê3E¡Ë


¥Òー¥ë¹â¡§Ìó3.5cm¡¡¡¡


½ÅÎÌ¡§290£ç¡Ê23.0cm¡Ë


ÁÇºà¡§ËÜ³×¡Êµí³×¥¹¥¨ー¥É¡Ë



¡¡¢£ ¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü¡ÖC611¡× ¤ÎÆÃÄ¹



¥Ç¥¶¥¤¥ó


¡¦¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥­¥ë¥È¥Ñー¥ÄÉÕ¤­¤Î2WAY»ÅÍÍ


¡¦¥­¥ë¥È¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ²½


¡¦¥­¥ë¥ÈÁõÃå»þ¤Ï¥È¥é¥Ã¥É´¶¤Î¤¢¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¡£³°¤¹¤ÈÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー



µ¡Ç½À­


¡¦Íú¤­¸ý¾åÃ¼¤Ë¥¦¥ì¥¿¥ó¤òÆâÂ¢¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÂ­Åö¤¿¤ê¤Èìû¤Î¥Ûー¥ë¥ÉÀ­¤òÎ¾Î©


¡¦ PU¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÀ½Ë¡¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎÌÀ­¤È¥½ー¥ë¤ÎÇí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤µ¤ò¼Â¸½


¡¡¢¨¥¢¥Ã¥Ñー¤È¥½ー¥ë¤ÎÀÜÃå¤Ë¸Ò¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢°ìÂÎÀ®·¿¤Ç»Å¾å¤²¤ëÀ½Ë¡


¡¦ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥½ー¥ë¤Ï¡¢¶þ¶ÊÀ­¤¬¹â¤¯Â­Î¢¤ÎÆ°¤­¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È


¡¦¥¤¥ó¥½ー¥ëìûÉô¤Ë¡Ö¥½¥ë¥Ü¥»¥¤¥ó¡×ÅëºÜ¡£ÂÎ°µ¤òÊ¬»¶¤·¡¢¾×·â¤òµÛ¼ý


¡¦¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëEVA¤È¥½¥Õ¥È¤Ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤Î2ÁÇºà¤òºÎÍÑ



ÁÇºà


¡¦¾å¼Á¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Êµí³×¥¹¥¨ー¥É¤ò»ÈÍÑ
¡¦Íú¤¯¤Û¤É¤ËÂ­¤ËÆëÀ÷¤à¡¢¥½¥Õ¥È¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥ì¥¶ー




¥¹¥¨ー¥É¥íー¥º

(S/RS)




¥¹¥¨ー¥É¥°¥ìー

(S/H)




¥¹¥¨ー¥É¥Ö¥é¥¦¥ó

(S/BR)





¢£ ÈÎÇä¾ðÊó


ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥­¥ì¥¹¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥¢¥­¥ì¥¹¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥× ¡§ https://achilles-webshop.com/pages/achillessorbo



¡Ú ¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û


¡Ö°ìÊâ¤ò¤Ä¤Ä¤à¡¢¿´¤ò¤Û¤É¤¯¡£¡×¨¡¨¡¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü¤Ï¡¢Êâ¤¯¿Í¤ÎÂ­¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿´¤ò²ò¤­¤Û¤°¤¹¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÊâ¹Ô¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÀß·×¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê³×¡¢¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¡Ö¥½¥ë¥Ü¥»¥¤¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥½ー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃÏÌÌ¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¼Â¸½¡£»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤È¾å¼Á¤Ê¥«¥éー¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Êâ¤¯¿Í¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÂ­°ìÂ­¤òÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿·¤¤¬¡¢Æü¾ï¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ë¡¢¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£





¡Ú¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û https://www.achilles-sorbo.com/


¡Ú¥¢¥­¥ì¥¹¡¦¥½¥ë¥Ü Instagram¡Û¡¡@achillessorbo_official(https://www.instagram.com/achillessorbo_official/)