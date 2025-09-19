Á´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Î¶¦Æ±»º¶ÈÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢É÷ÎÏ¤ÈÂÀÍÛ¸÷¤ò¼çÍ×ÅÅÎÏ¸»¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®
Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¡¢2025Ç¯9·î18Æü /PRNewswire/ -- 2025Ç¯¹ñºÝ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¨¥¥¹¥Ý¡ÊIDEE¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ³Ø²ñ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥½ー¥éー¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡ÊGSC¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤Ï¡¢¡ÖÁ´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢É÷ÎÏ¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò¼çÍ×ÅÅÎÏ¸»¤È¤¹¤ëÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿À¤³¦ÄãÃºÁÇ»º¶È¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÉôÌç¡¢ÅÅÎÏÌÖ²ñ¼Ò¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ë¶È¡¢µ¬À©ÃÄÂÎ¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¶È³¦¥êー¥Àー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤È¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÁ´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®µ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤³¤Îµ»½Ñ¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¡ÖÁ´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢Á´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Inaugural ceremony for the all-scenario grid forming initiative
¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎËÁÆ¬¡¢¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¼èÄùÌò²ñ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¼ÒÄ¹¤Î¸ô¶âÎ¶»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¸å¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤ÏµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢É÷ÎÏ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤È¿¼¤¯Åý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢É÷ÎÏ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ï°ÂÄêÅª¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ³×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê³«È¯Ê¬Ìî¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®µ»½Ñ¡¢AIµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Á´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢É÷ÎÏ¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤ò¼çÍ×ÅÅÎÏ¸»¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£AI¤ÏÊä½õ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¡¢É÷ÎÏ¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥×¥é¥ó¥È¤¬Á´¤Æ¼«Î§²ÔÆ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤Ä·òÁ´¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÈÉÊ¼ÁÂè°ì¤Î¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¡¢Æ±¶È¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶È³¦É¸½à¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä¼êº¢¤ÊÅÅÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¡×
Hou Jinlong, Director of the Board of Huawei, President of Huawei Digital Power, delivering a speech
È¯Å¸¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¿ï¤·¡¢¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¿Ê
¡¦Ãæ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ³Ø²ñ¤Î¼çÇ¤ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿åÎÏÈ¯ÅÅ³Ø²ñÉû²ñÄ¹¤Î¹à³¤Ê¿»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ÈÈ¯Å¸¤Î¸½¾õ¤ª¤è¤ÓÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅ¸Ë¾³µ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥¨¥Í¥ë¥®ーµ¡¹½¡ÊOLADE¡Ë¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥ì¥Ü¥ì¥É»á¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÅÅÎÏÌÖ¤«¤é¥¹¥Þー¥È¤Ç¶¯¿Ù¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ASEAN¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¡ÊACE¡Ë¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¥À¥Èー¡¦¥¤¥ë¡¦¥Ä¡¦¥é¥¸¥Ö¡¦¥À¥¦ー¥É»á¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢·ÐºÑ¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ASEAN¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¶¡µë¤ÈÅÅÎÏÌÖ¤ÎÅý¹ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°NEF¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¸¦µæÀÕÇ¤¼Ô¥Ôー¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥ë»á¤Ï¡¢ÅÅÎÏÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÏÅý´·À¤¬µÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤ä¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®ESS¤Ï¡¢·ÏÅý´·À¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¤ÏÅÅÎÏÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤À¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¥Ã¥É¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÈÉ¸½à²½¤ò½å¼é¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯²½
Ãæ¹ñÆîÊýÅÅÎÏÌÖ¤Î¸µ¼çÇ¤µ»»Õ²¦·ÑÊö»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÎÃ£À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÅÅÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ÈÅÅÌÖ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ½ê¤Î¼çÇ¤µ»»ÕÍû·ú»á¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ¥»¥¯¥¿ー¤ÎÍ°ÕµÁ¤ÊÈ¯Å¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VDE¤ÎCEO·ó¼èÄùÌò²ñÄ¹¥¢¥ó¥·¥å¥¬ー¡¦¥Ò¥ó¥Ä»á¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®¤ÈÉ¸½à²½¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡¢¤ª¤è¤ÓÍ°ÕµÁ¤Ê»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®µ»½Ñ¤ÈÀ¤³¦¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤Î°ÕµÁ¤¢¤ëÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÂó¤¯
¡¦¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ïー¤Î¥¹¥Þー¥ÈPV¡õESSÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¼ÒÄ¹¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ç¥¦»á¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¢¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«È¯»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¥·¥Ê¥ê¥ªÂÐ±þ·¿¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤½¤ÎÅ¬ÍÑÎã¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦MGEN¥ê¥Ë¥åー¥¢¥Ö¥ë¥¨¥Ê¥¸ー¼Ò¤ª¤è¤Ó¥Æ¥é¥½ー¥éー¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¥Ç¥Ë¥¹¡¦B¡¦¥¸¥çー¥À¥ó»á¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅý¹ç·¿PV¤ª¤è¤ÓBESS¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢MTerra¥½ー¥éー¡Ê3.5GW¤ÎPV¤È4.5GWh¤ÎGFM BESS¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¾Â¢³«È¯Åê»ñ½¸ÃÄÍ¸Â¸ø»Ê¤Îµ»½Ñ³×¿·ÉôÌçÁí·ÐÍý¤Ç¤¢¤ë²¦³¤±À»á¤Ï¡¢À¾Â¢¥²¥ë¥Ä¥§¸©¤Ë¤ª¤±¤ë30MW¤ÎPV¡Ü6MW/24MWh¤Î¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®ESS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾¦¶È±¿ÍÑ¼ÂÁ©Îã¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¶¨²ñ¡ÊUNEF¡Ë¤ÎCEO¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥½ー¥éー¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡ÊGSC¡Ë¤Î¶¦Æ±µÄÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Û¥»¡¦¥É¥Î¥½»á¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤È¼ÂÁ©Îã¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥É¥¤¥Ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¶¨²ñ¡ÊBVES¡Ë¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¥¦¥ë¥Ð¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¥Ç¥ì¥ó»á¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î³«È¯·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¥¤¥Ä¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
