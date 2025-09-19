±Ñ¹ñ²¦Î©µ¤¾Ý³Ø²ñ¤Î°ìÈÌÅêÉ¼³«»Ï¡§2025Ç¯¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Á¥ãー¥¿ー¥Éµ¤¾Ý¼Ì¿¿²È¾Þ¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç25ÅÀ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦
¥í¥ó¥É¥ó¡¢, 2025Ç¯9·î18Æü /PRNewswire/ -- 9·î18Æü¤«¤é10·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅ·µ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤Ï2025Ç¯¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Á¥ãー¥¿ー¥Éµ¤¾Ý¼Ì¿¿²È¾Þ¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ËÅêÉ¼¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ²¦Î©µ¤¾Ý³Ø²ñ¤¬±¿±Ä¤·¡¢º£Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Î±À¤Î·ÁÀ®¡¢±Ñ¹ñËÌÉô¤«¤éÊÆ¹ñÆîÉô¤Ë»ê¤ëË½É÷±«¤Î±Æ¶Á¡¢²Æ¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÅß¤ÎÁú¡¢Æú¤ä¥ªー¥í¥é¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Î¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¶õ¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç·ã¤·¤¤Å·¸õ¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ²¦Î©µ¤¾Ý³Ø²ñ¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥º¡¦¥Ù¥ó¥È¥êー¶µ¼ø¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ö±Ñ¹ñ²¦Î©µ¤¾Ý³Ø²ñ¤Ï²áµî10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼Ì¿¿²È¤ò¾·¤¡¢¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÅ·µ¤¤Èµ¤¸õ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±þÊçºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å·µ¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤¬¤â¤¿¤é¤¹½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤ä¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ê¤É¤¬Å·¸õ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¸õ¤Èµ¤¸õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤òÂåÉ½¤·¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥Á¥ãー¥¿ー¥É¤ÎºÇ¹â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCSO¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ê¥µ¡¦¥É¥ê¥åー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Öº£Ç¯¤Ç10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Á¥ãー¥¿ー¥Éµ¤¾Ý¼Ì¿¿²È¾Þ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÀ¤³¦¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ÎÌÌ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²áµî10Ç¯´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤Âå¤äÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëµ¤¸õ¤Î±Æ¶Á¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äÉ÷·Ê¤Ë¤É¤ì¤Û¤É·àÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯¤ò½Ë¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤½¤Î±þÊçºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤ò´µ¯¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¤ÎºÍÇ½¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½¡§2025Ç¯10·î30Æü
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¤ÎÊý¤Ï¡¢weatherphotographer@rmets.org ¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§+44 (0)118 2080 142 ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²èÁü¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¡¢Ãøºî¸¢¾ðÊó¤Ï¡¢Dropbox·ÐÍ³¤Ç¤³¤³¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
