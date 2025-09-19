¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥åー¥º¡Ötexcy luxe¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖAbsolute Values¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¥ï¥¤¥É¥É¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ½ßÆó¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥åー¥º¡Ötexcy luxe¡Ê¥Æ¥¯¥·ー¥ê¥å¥¯¥¹¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖAbsolute Values¡Ê¥¢¥Ö¥½¥ê¥åー¥È¥Ð¥ê¥åー¥º¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ï¥¤¥É¥É¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë2ÉÊÈÖ¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç9·î19Æü¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖAbsolute Values¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¹â¤á¤¿Íú¤¿´ÃÏ¤È¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡Ötexcy luxe¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥ì¥Ã¥·ー¤Ê°õ¾Ý¤Î¤Þ¤ÞÂ¤Ë¤è¤ê¹ç¤Ã¤¿¥·¥åー¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤µ¤ä³ÑÅÙ¤Ê¤É¤ò¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·¤·¿¡Ê¥é¥¹¥È¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆºîÀ½¤·¡¢Â»Ø¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥Ñー¡Ê¹ÃÈï¡Ë¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥Èµí³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î©ÂÎÀ®·¿ÃæÉß¡Ê¥Ð¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Êー¥½ー¥ë¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢·¤Äì¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤ÞÀèÉô¡¢Æ§¤ßÉÕ¤±Éô¡¢¤«¤«¤ÈÉô¤Î3¤«½ê¤ËÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¥é¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°±©º¬¥×¥ìー¥ó¤È¡¢Æâ±©º¬¥¹¥È¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚAbsolute Values WIDE Dress(¥¢¥Ö¥½¥ê¥åー¥È¥Ð¥ê¥åー¥º ¥ï¥¤¥É¥É¥ì¥¹)¡Û
ÉÊÈÖ¡§TU-7046
²Á³Ê¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦ ¥¤¥º¡§£´EÁêÅö¡Ê¹¤¤¡ÃÅö¼Ò´ð½à¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§24.5㎝~28.0cm
ÁÇºà¡§Å·Á³Èé³×¡Êµí³×/¥¹¥àー¥¹¡Ë
À¸»º¹ñ¡§¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢
ÉÊÈÖ¡§TU-7047
²Á ³Ê¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦¥¤¥º¡§£´EÁêÅö¡Ê¹¤¤¡ÃÅö¼Ò´ð½à¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µ¥¤¥º¡§24.5㎝~28.0cm
ÁÇºà¡§Å·Á³Èé³×¡Êµí³×/¥¹¥àー¥¹¡Ë
À¸»º¹ñ¡§¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢
¡Ú¥Æ¥¯¥·ー¥ê¥å¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥Æ¥¯¥·ー¥ê¥å¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥¹¥Ëー¥«ー¤Î¤è¤¦¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÂ¸µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¡¢Íú¤¿´ÃÏ¡¦Êâ¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2009Ç¯½©¤«¤éÅ¸³«¤·¡¢Îß·×½Ð²ÙÂ¿ô¤Ï830ËüÂ¡Ê2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡¡¡ https://www.asics-trading.co.jp/brand/texcy_luxe/
¡¦2025Ç¯½©ÅßÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.asics-trading.co.jp/brand/texcy_luxe/2025AW