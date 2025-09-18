Ãæ¾®´ë¶È¤Î¡ÖDX¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×²ÝÂê¤ò²ò·è¡ª³ô¼°²ñ¼ÒRECHANCE¤¬¿·¥µー¥Ó¥¹2¤Ä¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒRECHANCE¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¹â»³Í´²ð¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖDX¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤¬¼ÒÆâ¤ËIT¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ³Æþ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸½¾ì¤ËÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈDX¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥¢¥×¥ê³«È¯¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¼óÅÔ·÷¤È¥íー¥«¥ë¡ÊÃÏÊý¡Ë¤ÎÀ®Ä¹³Êº¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏÊý´ë¶È¤¬DX¤ÎÉ¬Í×À¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤ËIT¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ³Æþ¤·¤¿¥Äー¥ë¤¬¸½¾ì¤ËÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È³«È¯¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬Åù¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½ÑÊÐ½Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç¤Î¼ÂÍÑÅª¤ÊDX»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ
¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈDX¡×
¸½¾ìÍý²ò½Å»ë¤ÎÍ×·ïÀßÄê
·Ð±Ä²ÝÂê¤ä¸½¾ì¥Ëー¥º¤ËÄ¾·ë¤·¤¿²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤Í×·ïÄêµÁAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÅùºÇ¿·¥Äー¥ë³èÍÑ
ChatGPT¤ä¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¹½ÃÛÄêÃå»Ù±ç¤Þ¤ÇÈ¼Áö
Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Þ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È
¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥¢¥×¥ê³«È¯¡×
Ã»´ü¥¹¥Ôー¥É³«È¯
ºÇ¾®¸Â¤Îµ¡Ç½¤«¤é¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¤Ç¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¸úÎ¨
½¾Íè³«È¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆâÀ½²½»Ù±ç
¥ê¥êー¥¹¸å¤â»ö¶È¿ÊÄ½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½
Åö¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆÈ¼«À
1. ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä»ö¶È¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¼çÆ³
»ö¶È³«È¯¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬Åù¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢µ»½Ñ¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£DXÆ³Æþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢DX¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¶ÈÌ³Ãª²·¤·¤«¤éÄêÃå»Ù±ç¤Þ¤Ç°ì´Ó¥µ¥Ýー¥È
Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¸«Ä¾¤·¤«¤é±¿ÍÑ²þÁ±¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤ÊÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ°ÕÌ£¤ÊDX¤ä·Á³¼²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦DX¤Ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡×¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
3. AI¤ä¥Îー¥³ー¥Éµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¥¢¥×¥íー¥Á
½¾Íè³«È¯¤Î1/3¤Î»þ´Ö¡¢1/4¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤«¤é¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢¥³¥¹¥È¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©
ÀìÇ¤¥Ç¥ê¥Ð¥ê¥Áー¥à¡§µ»½Ñ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿³«È¯¡¦¹½ÃÛ¥Áー¥à
ÉÊ¼Á´ÉÍý¥Áー¥à¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÉÊ¼Á¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤òÃ´ÊÝ
ÂÐ±þ¼ÂÀÓ¡ÊÎÁ¶âÎã¡Ë
¿ÍºàÇÉ¸¯¶È¡§¶ÐÂÕ½¸·×～ÀÁµá½ñºîÀ®¼«Æ°²½¡¡25Ëü±ß
ÀìÌç¾¦¼Ò¡§MEO»Üºö¸ú²Ì¸¡¾Ú¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¡80Ëü±ß
°û¿©¥Á¥§ー¥ó¡§µëÍ¿·×»»¡¦½¾¶È°÷´ÉÍý¸úÎ¨²½¡¡23Ëü±ß
°õºþ²ñ¼Ò¡§¸ÜµÒ¾ðÊó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¡40Ëü±ß¡ß3¥ö·î
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRECHANCE
½êºßÃÏ¡§¢©060-0001 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ°ì¾òÀ¾3ÃúÌÜ3 ¤Ð¤é¤ÈËÌ°ì¾ò¥Ó¥ë 10F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â»³ Í´²ð
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rechance.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒRECHANCE
¹Êó¡¦¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö¡§ÀÐ°æºÌ²Æ
Email¡§info@rechance.jp