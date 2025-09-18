AIµ»½Ñ¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª»ñ»º±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó·È
¡¡SBI¥°¥ëー¥×¤Ç³×¿·Åª¤Ê¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»Í¸µÀ¹Ê¸¡¢°Ê²¼¡ÖAlpacaTech¡×¡Ë¤Ï¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¥¯¥ª¥ó¥Ä±¿ÍÑ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À±Ìî¸µ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿Äó·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡AIµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄAlpacaTech¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÄ¹´üÅê»ñ¤ÎÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤È¶¨¶È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â±¿ÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î»ý¤Äµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑÀïÎ¬¤ò¶¨Æ¯¤·¤Æ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢AlpacaTech¤Ï¡¢¡ÉAI ¡ß ¶âÍ»¡É¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÌ¤Íè¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï³×¿·Åª¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Ä¹´üÅê»ñ¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³è¤«¤·¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÁÏÀ¤¢¤ëÅê»ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£AlpacaTech¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AlpacaTech¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¶âÍ»¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥ê¥µー¥Á¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤äAI¥¹¥³¥¢À¸À®¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¶âÍ»¹©³Ø¤È¤Î¿¿¤ÎÍ»¹ç¤È½ÀÆð¤Ê³«È¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¡¦¾µ·Ñ»ö¶È¡¢¤µ¤é¤ËÈóÊÝ¸±»ö¶È¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¼Ò¶È¤òÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¶È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯´ë¶È¤Ø¤ÈÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¤Ë¸à¤¹¤ëÊÝ¸±¥°¥ëー¥×¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¥é¥¤¥Õ¥°¥ëー¥×¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡ÖDaiichi Life¡×¤Øºþ¿·¤·¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÝ¸±¶ÈË¡¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÉÕÂÓ¶ÈÌ³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÝ¸±¶ÈË¡¤Ë¤è¤êÊÝ¸±»ý³ô²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO µÆÅÄ Å°Ìé
ÁÏÎ©¡§1902Ç¯9·î15Æü
URL¡§ https://www.dai-ichi-life-hd.com
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Î¶âÍ»¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äÅê»ñ½õ¸À¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¤È¡¢Åê»ñ±¿ÍÑ¤ª¤è¤Ó¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ëAlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Î¤â¤È¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¡¢SBI¾Ú·ô¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤¹¤ëSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®16-1¶¦Æ±¥Ó¥ë°ìÈÖÄ®4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÉÕÂÓ¶ÈÌ³
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¹ÃÈå ¿¿°ìÏº
ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î1Æü
URL¡§ https://folio-hd.com
¢£¥Ðー¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Åê»ñ±¿ÍÑ¶È¡¢ Åê»ñ½õ¸À¡¦ÂåÍý¶È¡¢ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3355¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À±Ìî ¸µ¿
ÀßÎ©¡§2022Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://www.vtx-is.com/
¢£AlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®1-6-4 H1OÊ¿²ÏÄ®703
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¶âÍ»»Ô¾ìÍ½Â¬¡¦¥Çー¥¿¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ Åê»ñ½õ¸À¡¦ÂåÍý¶È
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3453¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »Í¸µ À¹Ê¸
ÀßÎ©¡§2022Ç¯7·î8Æü
URL¡§https://www.alpaca-tech.ai/