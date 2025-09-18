¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¢¡ÖOracle Certification Award 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ OCI Ê¬Ìî¤ÇÂè2°Ì¤ò¼õ¾Þ
¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±Ê ½¼Àµ¡¢°Ê²¼ ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥é¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖOracle Certification Award 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Oracle Cloud Infrastructure¡ÊOCI¡¿PaaS¡ËÇ§Äê»ñ³ÊÉôÌç¤ÇÂè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾Þ¤Ï¡¢¥ª¥é¥¯¥ëÇ§Äê»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¡¦°Ý»ý¤·¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±çÀ©ÅÙ¤ä¼ÒÆâÊÙ¶¯²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÀ®²Ì¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¥Úー¥¸¡§https://www.oracle.com/jp/education/certification/certification-awards-2025/(https://www.oracle.com/jp/education/certification/certification-awards-2025/)
¢£¡ÖOracle Certification Award¡×¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖOracle Certification Award¡×¤Ï¡¢¥ª¥é¥¯¥ëÇ§Äê»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¡¦°Ý»ý¤·¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
Oracle Cloud Infrastructure¡ÊOCI¡¿PaaS¡ËÇ§Äê»ñ³Ê
½¸·×´ü´ÖÃæ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»ñ³Ê¿ô¹ç·×¤ÎÂ¿¤¤´ë¶È¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾å°Ì10 ¼Ò¡¢10Ì¾°Ê¾å¡Ë¡£
½¸·×ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î1Æü～2025Ç¯5·î31Æü
ÂÐ¾Ý»ñ³Ê¡§
- 2023 Ç¯ÅÙÈÇ°Ê¹ßÂÐ±þ¤Î Associate ¥°¥ìー¥É°Ê¾å¤Î Oracle Cloud Infrastructure (OCI/PaaS) Ç§Äê»ñ³Ê*
- ´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë OCI/PaaS Ç§Äê»ñ³Ê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¤â¥«¥¦¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹
- ÆüËÜ¸ì»î¸³¡¢±Ñ¸ì»î¸³¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥«¥¦¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹
¢¨Oracle Cloud Infrastructure Certified Foundations Associate¡¢Oracle Cloud Data Management Foundations Certified Associate¡¢Oracle Cloud Infrastructure AI Certified Foundations Associate »ñ³Ê¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Î OCI ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ
¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¥ª¥é¥¯¥ë¤Î Oracle PartnerNetwork ¤Ë¤ª¤±¤ë Cloud Sell Track ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢100Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë²¾ÁÛ¥µー¥Ðー¡¦ÊªÍý¥µー¥Ðー¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î OCI Á´ÌÌ°Ü¹Ô¤Ê¤É¡¢OCI °Ü¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÁí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öcloudpack¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë OCI ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò²Ã¤¨¡¢OCI Æ³Æþ¡¦°Ü¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹(https://cloudpack.jp/service/oci/migration.html)¤äÌµÎÁÆ³ÆþÁêÃÌ²ñ(https://cloudpack.jp/event/oci-consultation-meeting.html)¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï OCI ´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹(https://cloudpack.jp/service/oci/maintenance.html)¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î OCI Æ³Æþ¤òÉý¹¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â ¥ª¥é¥¯¥ë¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê OCI ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò https://www.iret.co.jp/
ÀßÎ©¡¡¡§2003Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー7³¬¡¦24³¬¡Ê7³¬¼õÉÕ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´ä±Ê½¼Àµ
»ñËÜ¶â¡§7,000Ëü±ß
¼çÍ×³ô¼ç¡§KDDI Digital Divergence Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ
¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî
¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Öcloudpack¡×
¤ÎÄó¶¡
¡¦KDDI¥°¥ëー¥×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿DX¡¦¥¯¥é¥¦¥É³«È¯¿ä¿Ê
¢¨ cloudpack ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ Oracle¡¢Java¡¢MySQL µÚ¤Ó NetSuite ¤Ï¡¢Oracle Corporation¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼ÒµÚ¤Ó´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£NetSuite ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£