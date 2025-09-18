¡ÖJRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¥ì¥Ýー¥È2025¡ÊÅý¹çÊó¹ð½ñ¡Ë¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡»JRÅìÆüËÜ¤Ï ¡¢2025Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¡ÖJRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¥ì¥Ýー¥È2025¡ÊÅý¹çÊó¹ð½ñ¡Ë¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡»ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥°¥ëー¥×¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÝÂê²ò·è¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡ÖÅ´Æ»»ö¶ÈË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¸øÉ½¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´Êó¹ð½ñ¡×¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»º£²ó¤Î¥°¥ëー¥×¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¼èÁÈ¤ß¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
¡»¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Ë¹þ¤á¤¿·è°Õ¤ò¼¨¤¹¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¡¢³Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦À®Ä¹¤Î´ðÈ×¤ÎÊý¿Ë¡¦ÀïÎ¬¡¢¼Ò°÷¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹À®²Ì¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿KPI¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤È¼èÁÈ¤ß»öÎã
¡¡¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄê¤á¤¿¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÅÍ×²ÝÂê¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨°ìÉô¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿KPI¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤È¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤ÎºÇ¿·¤Î¼èÁÈ¤ß»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¥°¥ëー¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤È¶¯²½
¡¡JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÉÔÀµ¡¦ÉÔ¾Í»ö¤ò¸·¤·¤¤¶µ·±¤ÈÂª¤¨¡¢¥°¥ëー¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò³°´ÆººÅù°Ñ°÷¤È²ñÄ¹¤Ë¤è¤ëÅ¤ÃÌ¤Ë¤è¤ê¥°¥ëー¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¡È¯¹ÔÇÞÂÎ
¡¦JRÅìÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.jreast.co.jp/company/vision_report/report/¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¡¢ËÜÆü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÌ»æ»²¾È¡Ë
¡ã»²¹Í¡äJRÅìÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤ä»Üºö¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥°¥ëー¥×¥ì¥Ýー¥È¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÆâ¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤äÀïÎ¬Åù¤Î³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¤â±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥°¥ëー¥×¥ì¥Ýー¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Úー¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Úー¥¸¹½À®¤äÆ³Àþ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦IR¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÉ½¤·¤¿·è»»»ñÎÁÅù¤«¤é¼«Æ°¤Ç·Ð±Ä»ØÉ¸¤Î¥°¥é¥Õ¤¬¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¡¢¤«¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊó³«¼¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£