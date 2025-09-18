Âè77²óÆüÊÆ³ØÀ¸²ñµÄ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊ¬²Ê²ñ¡×¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¬Ìä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¢ÅÄ(¤¦¤¨¤À)¡¡Ê¸°ì(¤Õ¤ß¤«¤º)¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âè77²óÆüÊÆ³ØÀ¸²ñµÄ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¡×Ê¬²Ê²ñ¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈË¬Ìä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎò»Ë¤äÀÜ¶ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¡¢¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ÛÆâ¸«³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ³ØÀ¸²ñµÄ¤Ï¡¢1934Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤Î¹ñºÝÅª³ØÀ¸¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¬¹ñºÝ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè77²ó²ñµÄ¤Ç¤Ï¡ØÂº¸·¤ò¼é¤ë～·É°Õ¤¢¤ëÂÐÏÃ¤¬ËÂ¤°ÆüÊÆ¤ÎÄ´ÏÂ～¡Ù¤òÁí¹ç¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢7¤Ä¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³èÆ°¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥È¥ê¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ä´ë¶ÈÅù¤òË¬Ìä¤·¡¢¸½¾ì¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÆÊ¬²Ê²ñ¤Î¥Æー¥Þ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÖµÁ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤äÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬90Ç¯¤ËÏË¤ëÎò»Ë¤È´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ëº¬º¹¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤¤¤ÆÀÜ¶ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¡Ö»Ä¿´¡×¤ä¡Ö´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³µÇ°¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¬¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤È¥²¥¹¥ÈÂ¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÊª¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¡¹¤Ø³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¼¡À¤Âå¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¦I think deep down everyone appreciates hospitality and wants genuine connection and to be treated with respect, and this is not something that can be replaced yet by AI.
¡ÊÌõ¡Ë¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä·É°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏAI¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦The Japanese value of hospitality is truly special, and it was an honor to see how the employees at RIHGA Royal Hotel place such an emphasis on it.
¡ÊÌõ¡ËÆüËÜ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î³§ÍÍ¤¬¤½¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö´Ö¡×¤ä¡Ö»Ä¿´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸æ¼Ò¤ÎÊ¸²½¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤äÊ·°Ïµ¤¡¢»ÅÁð¡¢Î©¾ì¤Ê¤ÉÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¢¤é¤æ¤ëÍ×°ø¤ò´Õ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÜ¶ø¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï´Ö¤ä»Ä¿´¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤¬²¾¤Ë³Ø½¬¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ´¶¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð´é¤ÇÁÐÊý¸þ¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹ÖµÁ¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢1935Ç¯¤ËÂçºåÀ¯ºâ³¦¤Î¡ÖÉÐµÒ¤Î¤¿¤á¤Î¶áÂåÅª¥Û¥Æ¥ë¤òÂçºå¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¿·Âçºå¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ê¡Ö¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå¡Ë¡×¤ÎÁ°¿È¡Ë¤«¤é¤½¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Ë¡Ö¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¡×¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¥Û¥Æ¥ëÅ¸³«¤ò³ÈÂç¡£°ÊÍè¡¢¹ñÉÐ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢´¶Æ°¤ÈËþÂ¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ò¡¢ÃÏ°è¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò¡¢À¤³¦¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿´¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò»Ù¤¨¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿´¤ò¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¹¤²¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£