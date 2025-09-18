Ç§ÄêÄãÃºÁÇ½»Âð¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×ÈÎÇä³«»Ï
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤êÂè1´üÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×¡¡³°´Ñ´°À®Í½ÁÛ¿Þ¡Û
¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×¤Ï¡¢¹â¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½¤È¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÁÏ¥¨¥ÍÀÇ½¤Ë¤è¤ê¡¢ZEH-M Oriented¤ÈÇ§ÄêÄãÃºÁÇ½»Âð(¢¨1)¤ÎÇ§Äê¤òÆ±»þ¤Ë¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡Ê23.7kW¡Ë¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÍÑÉô¤Ç¼«²È¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£À¸³èÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ëÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ë¥é¥ó¥É¥êー¥¹¥Úー¥¹¤äÀìÍÉô¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë(¢¨2)¤ÎµëÅò´ï¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¤´Æþµï¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë16¥¿¥¤¥×¡Ê1LDK～3LDK¡Ë¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¡£Î©ÃÏ¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´±¨´ÝÀþ¡Ö±¨´Ý¸æÃÓ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÊ¸²½»ÜÀß¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¤Þ¤¿É´²ßÅ¹¤ä°åÎÅ»ÜÀß¡¢°û¿©Å¹Åù¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1. ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÄãÃºÁÇ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬½ê´É¹ÔÀ¯Ä£¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä»Ô¶è¡Ë¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿½»Âð¤Î¤³¤È¡£
¢¨2. °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë»º¶È³¦¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿
¡ü¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò½¾ÍèÈæ28¡óºï¸º¤¹¤ëÄãÃºÁÇ½»Âð
£²¡¥À¸³èÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀßÈ÷
£³¡¥À¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤Ë¶áÀÜ¤·¤Ê¤¬¤éµþÅÔ¤ÎÎò»Ë¤òÆü¾ï¤Çµý¼õ
£´¡¥µþÅÔ¤ÎÎò»Ë¤È¼«Á³¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ
£±¡¥¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò½¾ÍèÈæ£²£¸¡óºï¸º¤¹¤ëÄãÃºÁÇ½»Âð
¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ¡¡»°¾òËÙÀî¡×¤Ï¾Ê¥¨¥Í¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿ZEH-M Oriented»ÅÍÍ¤È¤·¡¢·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡ÖBELS¡×¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·úÊªÁ´ÂÎ¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡Ö¥¨¥³¥¸¥çー¥º¡×¤äLED¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Î¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶¦Æ±½»Âð(¢¨3)¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢½»¸ÍÆâ¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò½»ÅïÁ´ÂÎ¤Ç½¾Íè¤Î28¡óºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ23.7kW¤òÀßÃÖ¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¶¦ÍÑÉô¤Î¾ÈÌÀ¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Ç¼«²È¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¥¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸øÉÛ¤·¤¿¡Ö·úÃÛÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤ÇÄê¤á¤ë´ð½à·úÊª
£²¡¥À¸³èÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀßÈ÷
¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÀ¸³èÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÀßÈ÷¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¤ÎÀöÂõÊª¤Î°·¤¤¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎÆþµï¼Ô¤äÀöÂõµ¡¤òÆü¾ï»È¤¤¤·¤Ê¤¤¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹ÍøÍÑ¤ÎÆþµï¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æþµï¼ÔÀìÍÑ¤Î¥é¥ó¥É¥êー¥¹¥Úー¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥êー¤Ç¤Ï¡¢ÌÓÉÛ¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢ÉÛÃÄ¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤Ê¤É¤âÀö¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡ÊÈ¯À¸ÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ËµëÅò´ï¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â1 ¥Þ¥¤¥¯¥í¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤ÎÈùºÙ¤ÊË¢¤¬ºÙ¤«¤¤·ä´Ö¤Ë¤¢¤ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¡¢¹â¤¤Àö¾ô¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèµÒ¼ÔÍÑ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤äÄÌ¾ï¤ÎÃó¼Ö¾ì¤è¤ê¤â¹¤¤Ê¡»ãÂÐ±þ¤ÎÃó¼Ö¾ì1 Âæ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍèË¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
£³¡¥À¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤Ë¶áÀÜ¤·¤Ê¤¬¤éµþÅÔ¤ÎÎò»Ë¤òÆü¾ï¤Çµý¼õ
¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×¤Ï¡¢À¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤Ë¶áÀÜ¤·¤Ê¤¬¤éÊ¸²½»ÜÀß¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë´õ¾¯À¤Î¹â¤¤Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£À¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç´ÝµþÅÔÅ¹¡×¤ä¡ÖÀ¾Í§»°¾òÅ¹¡×¡¢»°¾ò²ñ¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤¬¶áÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æó¾ò¾ë¤äµþÅÔ¸æ½ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥µþÅÔ¤ÎÎò»Ë¤È¼«Á³¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ
¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÆó¾ò¾ë¤ä±ü»³¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢Æó¾ò¾ë¤ÎÀÐ³À¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Ìç¹½¤¨¤È¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¸÷¤Î±¢±Æ¤¬Èþ¤·¤¤Ìó20m¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Êー¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î±ü»³¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¤é¤®¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿¼»³¤ÎÄí¡¢¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤è¤¦¡¢É÷¤ä¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×Âè1´üÊ¬¾ùÆâÍÆ¡Û
ÅÐÏ¿¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü～2025Ç¯9·î23Æü
È¯Çä¸Í¿ô¡§35¸Í
´Ö¼è¤ê¡§1LDK～3LDK
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,290Ëü±ß～1²¯8,500Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀìÍÌÌÀÑ¡§43.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～107.72Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡Ú¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×·úÊª³µÍ×¡Û
Êª·ïÌ¾¾Î¡§¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ »°¾òËÙÀî¡×
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èËÙÀîÄÌ»Ð¾®Ï©²¼¤ë»ÐÅìËÙÀîÄ®78-1Â¾¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡§µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡ÖÆó¾ò¾ëÁ°±Ø¡×¤Þ¤ÇÅÌÊâ5Ê¬
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,112.68Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±ä¾²ÌÌÀÑ6¡§,579.80Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¹½Â¤¡¦³¬¿ô¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¡¦ÃÏ¾å11³¬·ú¤Æ
Çä¼ç¡§ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
Àß·×¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎÀß·×»öÌ³½ê
»Ü¹©¡§¶¦Î©·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
Ãå¹©¡§2024Ç¯12·î2Æü
´°À®¡§2026Ç¯8·îÍ½Äê
Æþµï¡§2026Ç¯9·îÍ½Äê
Áí¸Í¿ô¡§85¸Í(°ìÈÌÊ¬¾ùÂÐ¾Ý³°½»¸Í4¸Í´Þ¤à¡¢ÊÌÅÓ´ÉÍý»öÌ³¼¼£±¸Í)
ÀìÍÌÌÀÑ¡§43.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～121.54Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
´Ö¼è¤ê¡§1LDK～3LDK
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡¡¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥µ¥í¥óµþÅÔ¡¡TEL¡§0120-342-086¡¡
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00¡ÊÄêµÙÆü:²ÐÍË¡¦¿åÍË¡¦ÂèÆóÂè»°ÌÚÍËÆü(½ËÆü½ü¤¯)¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/kyoto/sanjo-horikawa/index.html
¡Ú¸½ÃÏÃÏ¿Þ¡Û