¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì - Î®ÂÎ½èÍý¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨¸þ¾å
¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢Ï³¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±Êª¡¢Éå¿©À¡¢¹â²Á¤ÊÎ®ÂÎ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£²½³Ø¡¢°åÌôÉÊ¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×¤ÎºÎÍÑ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¸úÎ¨¤È´Ä¶¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×¤ÎºÎÍÑ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹
À¤³¦¤Î¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë9²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ 2024Ç¯¤Î9²¯6,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï15²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢ 6.2%¡Ê2025～2032Ç¯¡Ë¤ÎCAGR¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¤ÈÈÏ°Ï
¥·ー¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×¤Ï¡¢¼§µ¤¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¥âー¥¿¤«¤é¥¤¥ó¥Ú¥é¤ØÄ¾ÀÜµ¡³£ÅªÀÜÂ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥È¥ë¥¯¤òÅÁÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥·ー¥ë¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï³¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¸º¤·¡¢¥Ý¥ó¥×¤ÎÂÑµ×À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÎ®ÂÎ°ÜÁ÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»º¶È¡¢ÆÃ¤ËÉå¿©À±ÕÂÎ¤ä´í¸±±ÕÂÎ¤Î°ÜÁ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¥¿¥¤¥×ÊÌ
¡ü ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý
¡ü ¶¯²½¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó
¡ü ¥Ý¥ê¥Õ¥Ã²½¥Ó¥Ë¥ê¥Ç¥ó¡ÊPVDF¡Ë
À½ÉÊÊÌ
¡ü ²óÅ¾¼´¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×
¡ü ¸ÇÄê¼´¼§µ¤¶îÆ°¥Ý¥ó¥×
Î®ÎÌÊÌ
¡ü ºÇÂç»þÂ®80m
¡ü »þÂ®81～200¥áー¥È¥ë
¡ü »þÂ®201～500¥áー¥È¥ë
¡ü »þÂ®500¥áー¥È¥ë
¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ
¡ü ²½³Ø»º¶È
¡ü ÀÐÌý¤È¥¬¥¹
¡ü °åÌôÉÊ
¡ü ¹Ò¶õ±§Ãè¤ª¤è¤ÓËÉ±Ò
¡ü ¿©ÉÊ¤È°ûÎÁ
ÃÏ°èÊÌ
¡ü ËÌÊÆ
¡ü ¥èー¥í¥Ã¥Ñ
¡ü ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ
¡ü ¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«
¡ü ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¿ä¿ÊÍ×°ø
¡ü Î®ÂÎ½èÍý¤Î°ÂÁ´À:´í¸±¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤ÏÏ³¤ì¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥ó¥×¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ²½³Ø¤ª¤è¤ÓÀ½Ìô¶È³¦¤Î¼ûÍ×Áý²Ã:³ÈÂç¤¹¤ë¶È³¦¤¬ÂÑÉå¿©À¥Ý¥ó¥×¤ÎºÎÍÑ¤ò¿ä¿Ê¡£
¡ü ´Ä¶µ¬À©:´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔÍ×¤Î¥Ý¥ó¥× ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ºàÎÁµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ:ÂÑµ×À¤ò¹â¤á¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÊ£¹çºàÎÁ¤Î³«È¯¡£
¡ü À®Ä¹¤¹¤ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦:±ÒÀ¸´ð½à¤ÈÉÊ¼Á´ð½à¤Î¸þ¾å¤¬¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê
¡ü ½é´ü¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤:¹âÅÙ¤ÊÀß·×¤ÈºàÎÁ¤Ë¤è¤ê½é´üÈñÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Ê£»¨¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀìÌçÃÎ¼±:½¤Íý¤È¥µー¥Ó¥¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¡£
¡ü ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÕÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤ËÅ¬¹ç¤·¤Þ¤¹:¸¦ËáÀ±ÕÂÎ¤ä¸Ç·ÁÊª¤ò´Þ¤ó¤À±ÕÂÎ¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü ·ã¤·¤¤¶¥Áè:Ê£¿ô¤ÎÀ¤³¦Åª¤ª¤è¤ÓÃÏ°èÅª¤Ê¥×¥ìー¥äー¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶: Áª¤Ð¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥äー
¡ü IDEX¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥Õ¥íー¥µー¥Ö¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü KSB SE & Co. KGaA¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡ü ¥°¥ë¥ó¥É¥Õ¥©¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°A/S¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë
¡ü ±Á¸¶À½ºî½ê¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡ü ¥¹¥ë¥Ä¥¡ー¼Ò¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
¡ü ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥é¥Ð¥ëAB¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë
¡ü ¥Ú¥ó¥Æ¥¢plc¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¡ü HMD Kontro¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¡ü ¥¤¥ï¥¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡ü ¥Þ¥°¥Ê¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ý¥ó¥×¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
ÃÏ°è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡ü ËÌÊÆ:²½³Ø¤ª¤è¤ÓÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¶È³¦¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬µÞÁý¡£
¡ü ²¤½£:´Ä¶¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ø¤Î½ÅÅÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
